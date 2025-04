фармакодинамика

Зивокс — антибактериальный препарат.

Во время рандомизированного перекрестного контролируемого с помощью препарата сравнения и плацебо тщательного исследования интервала Q–T с участием 40 здоровых добровольцев препарат Зивокс применяли однократно в дозе 600 мг путем 1-часовой в/в инфузии, однократно в дозе 1200 мг путем 1-часовой в/в инфузии, а также применяли плацебо и однократно пероральную дозу препарата сравнения. При введении препарата Зивокс в дозе 600 и 1200 мг не выявлено его значительного влияния на интервал Q–Tc при C max препарата в плазме крови и в любое другое время.

Фармакокинетика

Средние показатели фармакокинетики линезолида у взрослых после одно- и многократного перорального и в/в применения препарата представлены в табл. 1.

Таблица 1. Средние (стандартное отклонение) показатели фармакокинетики линезолида у взрослых



Доза линезолида C max ,

мкг/мл C min ,

мкг/мл T max ,

ч AUC*,

мкг•ч/мл Т ½ ,

ч CL,

мл/мин Таблетки по 400 мг однократно1 каждые 12 ч 8,1

(1,83)

11

(4,37) –



3,08

(2,25) 1,52

(1,01)

1,12

(0,47) 55,1

(25)

73,4

(33,5) 5,2

(1,5)

4,69

(1,7) 146

(67)

110

(49) Таблетки по 600 мг однократно каждые 12 ч 12,7

(3,96)

21,2

(5,78) –



6,15

(2,94) 1,28

(0,66)

1,03

(0,62) 91,4

(39,3)

138

(42,1) 4,26

(1,65)

5,4

(2,06) 127

(48)

80

(29) 600 мг, в/в инъекция2 однократно

каждые 12 ч 12,9

(1,6)

15,1

(2,52) –



3,68

(2,36) 0,5

(0,1)

0,51

(0,03) 80,2

(33,3)

89,7

(31) 4,4

(2,4)

4,8

(1,7) 138

(39)

123

(40) 600 мг, пероральная суспензия однократно 11

(2,76) – 0,97

(0,88) 80,80

(35,10) 4,60

(1,71) 141

(45)