Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
6.7 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1476,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1417,55
Экономия при брони: -59,37 грн
1358,18 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
277.8 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
281.7 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
285.5 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
300.1 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
300.1 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
300.9 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
300.9 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
300.9 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
300.9 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
300.9 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
301.1 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
301.3 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
301.5 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
302.4 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
303.2 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
311.1 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
311.5 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 10
318.7 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн