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Зивокс (Zyvox)
Зивокс (Zyvox)
Кривой Рог
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
138.3 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1476,50
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
138.8 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1435,02
Экономия при брони:
-76,84 грн
1358,18
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
251.4 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
251.9 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
252.0 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
252.1 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
252.2 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
252.4 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
252.4 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
252.7 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
252.8 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
253.7 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
259.3 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
259.3 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 10
261.9 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
278.5 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
279.0 км
Зивокс раствор для инфузий 2 мг/мл система для внутривенного введения 300 мл №1
Pfizer Inc.
1508,20
грн
Забрать 17.04 после 15:00
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