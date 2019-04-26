Гомеовокс® (Homeovox®) (168016) - инструкция по применению ATC-классификация
Гомеовокс инструкция по применению
Фармакологические свойства
Гомеопатическое средство. Действующие компоненты препарата оказывают противовоспалительное и муколитическое действие.
Показания Гомеовокс
симптоматическое лечение ларингита, перенапряжение голосовых связок, проявляющееся охриплостью, потерей голоса.
Применение Гомеовокс
Взрослые и дети
Для профилактики: по 2 таблетки 5 раз в сутки.
Лечение: по 2 таблетки через час.
Продолжительность лечения определяется индивидуально. Через 7 дней при отсутствии улучшения прием препарата можно отменить.
Медленно рассасывать во рту до полного растворения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Наследственная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, сахарозо-изомальтазная недостаточность; непереносимость галактозы, дефицит Lарр-лактазы; детям в возрасте до 2 лет.
Побочные эффекты
у лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможны аллергические реакции в виде кратковременной сыпи на коже.
Особые указания
Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения препарата Гомеовокс в период беременности и кормления грудью не исследовали.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не выявлено.
Дети. Гомеовокс, таблетки, покрытые оболочкой, рекомендуются для детей от 2 лет. Детям в возрасте 2–6 лет перед приемом таблетку измельчить и растворить в воде.
Взаимодействия
не выявлено.
Передозировка
не наблюдалось.
Условия хранения
при температуре 4–25 °С