Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения препарата Гомеовокс в период беременности и кормления грудью не исследовали.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не выявлено.

Дети. Гомеовокс, таблетки, покрытые оболочкой, рекомендуются для детей от 2 лет. Детям в возрасте 2–6 лет перед приемом таблетку измельчить и растворить в воде.