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Гомеовокс® (Homeovox®) (168016) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гомеовокс<sup>&reg;</sup> (Homeovox<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 193,03 грн
Без рецепта
60 шт от 193,03 грн
В наличии в 1014 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Количество штук в упаковке
60 шт.
ATC-група
R07A X10** Прочие
Регистрационное удостоверение
UA/9316/01/01 от 26.04.2019

Гомеовокс инструкция по применению

Фармакологические свойства

Гомеопатическое средство. Действующие компоненты препарата оказывают противовоспалительное и муколитическое действие.

Показания Гомеовокс

симптоматическое лечение ларингита, перенапряжение голосовых связок, проявляющееся охриплостью, потерей голоса.

Применение Гомеовокс

Взрослые и дети
Для профилактики: по 2 таблетки 5 раз в сутки.
Лечение: по 2 таблетки через час.
Продолжительность лечения определяется индивидуально. Через 7 дней при отсутствии улучшения прием препарата можно отменить.
Медленно рассасывать во рту до полного растворения.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата. Наследственная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, сахарозо-изомальтазная недостаточность; непереносимость галактозы, дефицит Lарр-лактазы; детям в возрасте до 2 лет.

Побочные эффекты

у лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможны аллергические реакции в виде кратковременной сыпи на коже.

Особые указания

Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения препарата Гомеовокс в период беременности и кормления грудью не исследовали.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не выявлено.
Дети. Гомеовокс, таблетки, покрытые оболочкой, рекомендуются для детей от 2 лет. Детям в возрасте 2–6 лет перед приемом таблетку измельчить и растворить в воде.

Взаимодействия

не выявлено.

Передозировка

не наблюдалось.

Условия хранения

при температуре 4–25 °С

Гомеовокс
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер, №60
от 193,03 грн
В наличии в 1014 аптеках
Цены в аптеках
Гомеовокс
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер, №60
от 193,03 грн
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