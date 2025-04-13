Харьков (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
166,22
Экономия при брони: -10,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
256,94
Экономия при брони: -21,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
287,60
Экономия при брони: -41,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
290,30
Экономия при брони: -43,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
276,50
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
260,98
Экономия при брони: -16,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron