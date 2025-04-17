Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
286,50
Экономия при брони: -48,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
276,60
Экономия при брони: -8,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
276,50
Экономия при брони: -38,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
276,60
Экономия при брони: -38,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
261,89
Экономия при брони: -29,24 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
288,80
Экономия при брони: -50,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
259,56
Экономия при брони: -25,05 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
290,30
Экономия при брони: -52,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
84,08
Экономия при брони: -6,54 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
290,20
Экономия при брони: -52,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
256,07
Экономия при брони: -22,51 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
258,62
Экономия при брони: -25,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
276,50
Экономия при брони: -38,60 грн