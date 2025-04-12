Инсти (Insti)
Инсти инструкция по применению
Состав
Один пакет-саше содержит 400 мг густого водного экстракта из: вербы белой (Salixa alba), адхатоды сосудистой (Adhatoda vasica), фиалки пахучей (Viola odorata), солодки голой (Glycyrrhiza glabra), чая китайского (Thea sinensis), фенхеля обыкновенного (Foeniculum vulgare), эвкалипта шаровидного (Eucalyptus globulus), валерианы лекарственной (Valeriana officinalis).
Густой водный экстракт ивы белой -
Густой водный экстракт Adhatoda vasica -
Густой водный экстракт фиалки пахучей -
Густой водный экстракт солодки голой -
Густой водный экстракт чая китайского -
Густой водный экстракт фенхеля обыкновенного -
Густой водный экстракт эвкалипта шаровидного -
Густой водный экстракт валерианы лекарственной -
Фармакологические свойства
комплексный природный препарат на основе лекарственных трав, которые в совокупности обладают широким спектром антимикробного действия (дезинфицирующим, антисептическим и противовоспалительным).
Верба белая. Кора вербы белой содержит салицин и используется при боли и повышенной температуре тела. Салицин усиливает обезболивающее, жаропонижающее, дезинфицирующее и антисептическое свойства препарата.
Адхатода сосудистая. Содержит горький нелетучий алкалоид вазицин, обеспечивающий антисептические свойства и обладающий отхаркивающим действием.
Фиалка душистая. Обладает антигистаминным, отхаркивающим и жаропонижающим свойствами.
Солодка голая. Уменьшает раздражение и обладает отхаркивающим, спазмолитическим действием за счет стимуляции секреции трахеальной слизи.
Чай китайский. Обладает вяжущим и тонизирующим свойствами.
Фенхель обыкновенный. Эффективен при различных заболеваниях дыхательной системы, таких как БА и бронхит, за счет секретолитических и спазмолитических свойств.
Эвкалипт шаровидный. Обладает антисептическим и отхаркивающим действием.
Валериана лекарственная. Обладает седативным действием, эффективен при головной боли, кашле и лихорадке.
Показания Инсти
грипп, ОРВИ, воспалительные заболевания дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем, лихорадкой, воспалением слизистой полости рта, заложенностью носа, головной болью.
Применение Инсти
взрослым принимать внутрь по 1 саше-пакету 2–3 раза в сутки. Содержимое саше-пакета растворить в стакане горячей воды или чая и пить маленькими порциями.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
в единичных случаях могут возникнуть аллергические реакции в виде сыпи на коже.
Особые указания
в состав препарата входит сахароза, на что необходимо обратить внимание пациентам с сахарным диабетом, а также придерживающимся гипокалорийной диеты.
Применение в период беременности и кормления грудью. С осторожностью применяют в период беременности и кормления грудью. Не желательно применять препарат в I триместре беременности.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время приема препарата необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и работы со сложными механизмами.
Дети. Детям в возрасте до 12 лет препарат назначают в другой лекарственной форме.
Взаимодействия
не рекомендуется одновременный прием препарата с другими противокашлевыми средствами, а также с препаратами, уменьшающими образование мокроты.
Передозировка
маловероятна.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 25 °С.