в состав препарата входит сахароза, на что необходимо обратить внимание пациентам с сахарным диабетом, а также придерживающимся гипокалорийной диеты.

Применение в период беременности и кормления грудью. С осторожностью применяют в период беременности и кормления грудью. Не желательно применять препарат в I триместре беременности.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время приема препарата необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и работы со сложными механизмами.

Дети. Детям в возрасте до 12 лет препарат назначают в другой лекарственной форме.