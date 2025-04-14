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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
17.6 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
19,13
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 4
42.2 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
24,68
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
129.1 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
114,40
Экономия при брони:
-12,70 грн
101,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 47
129.2 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
104,50
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. Грушевского Михаила, 103
147.6 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
91,08
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Врадиевка, ул. Дяченко Даши, 2
153.0 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
73,74
Экономия при брони:
-5,10 грн
68,64
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
167.2 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
86,74
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
167.8 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
95,64
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-Г
183.4 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
80,82
Экономия при брони:
-0,02 грн
80,80
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
183.4 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
109,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Болград, просп. Соборный, 140-Б
183.5 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
95,64
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
188.0 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
123,00
Экономия при брони:
-8,60 грн
114,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Песчанка, ул. Центральная, 33
234.7 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
114,40
Экономия при брони:
-8,50 грн
105,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Смолино, ул. Казакова, 18
239.9 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
91,08
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
254.1 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
123,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
254.5 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
91,52
Экономия при брони:
-10,16 грн
81,36
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 20
267.1 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
114,40
Экономия при брони:
-8,50 грн
105,90
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 18:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
305.4 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
19,26
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
307.3 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
80,82
Экономия при брони:
-0,02 грн
80,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
343.7 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
21,88
грн
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