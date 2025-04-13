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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
17.4 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
114,40
грн
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Аптека копейка
Златополь, м-н 1/2, 3
66.4 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
19,13
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
41,84
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
99.5 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
103,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Центральная, 21
182.2 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
114,40
Экономия при брони:
-8,50 грн
105,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
213.9 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
22,88
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
257.8 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
19,13
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
93,81
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
283.3 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
38,26
грн
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Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Смирнова, 39
284.0 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
100,10
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
302.5 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
19,26
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
330.1 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
91,52
Экономия при брони:
-10,16 грн
81,36
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Мироновка, ул. Благовещенская, 96-Б
379.3 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
122,90
Экономия при брони:
-4,60 грн
118,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 10-Д
379.8 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
122,90
Экономия при брони:
-4,60 грн
118,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
388.9 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
123,00
Экономия при брони:
-8,60 грн
114,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Смолино, ул. Казакова, 18
389.5 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
91,08
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
399.0 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
80,82
Экономия при брони:
-0,02 грн
80,80
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
400.7 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
95,64
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
401.1 км
Инсти со вкусом лимона гранулы пакет-саше 5.6 г №5
Herbion Pakistan
86,74
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тальное, ул. Соборная, 20
419.3 км
Инсти гранулы 5.6 г пакет-саше №5
Herbion Pakistan
114,40
Экономия при брони:
-8,50 грн
105,90
грн
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