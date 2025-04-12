препарат применять только наружно.

Если пропущено время нанесения геля, то при очередном применении препарата дозу не удваивать.

После каждого применения препарата следует сразу вымыть руки.

Необходимо прекратить применение препарата в случае возникновения реакций со стороны кожи, включая кожные реакции при одновременном применении со средствами, содержащими октокрилен (октокрилен входит в состав некоторых косметических и гигиенических продуктов, таких как шампуни, гели после бритья, гели для душа, кремы, губные помады, омолаживающие кремы, средства для снятия макияжа, лаки для волос, для задержки их фотодеградации). Лечение следует прекратить сразу же после развития любой кожной реакции после применения препарата.

Препарат не следует применять на участках с акне, открытых раневых участках и на участках, расположенных возле них, на слизистых оболочках, на участках вокруг глаз и в глаза.

Не следует применять гель под окклюзионные повязки.

Пребывание на солнце (даже в туманный день) или попадание ультрафиолетовых лучей на кожу в солярии во время местного применения кетопрофена может вызвать потенциально серьезные кожные реакции (фотосенсибилизация). Во избежание риска фотосенсибилизации следует защищать обработанные участки кожи, нося одежду в период лечения и в течение 2 нед после окончания применения препарата, тщательно мыть руки после каждого применения геля, при лечении препаратом в течение длительного периода следует использовать хирургические перчатки во избежание местного раздражения, не посещать солярий в период лечения и в течение 2 нед после окончания приема препарата.

Местное применение большого количества геля может вызвать системное действие, в том числе проявления гиперчувствительности и астмы. Не следует превышать рекомендуемую дозу и продолжительность лечения, поскольку со временем повышается риск развития контактного дерматита и реакций фотосенсибилизации.

Были сообщения о единичных случаях системных побочных реакций, связанных с поражением почек.

Препарат следует применять с осторожностью у больных с нарушением функции почек или печени, при наличии сопутствующей сердечной недостаточности.

Препарат следует применять с осторожностью и под контролем врача у больных, принимающих антикоагулянты, диуретики и соли лития.

Не следует применять гель рядом с открытым пламенем, поскольку он содержит этанол.

Период беременности и кормления грудью. I и II триместр беременности. В ходе исследований на мышах и крысах тератогенного или эмбриотоксического эффекта не отмечено. Во время исследований на кроликах выявлен небольшой эмбриотоксическом эффект, вероятно, связанный с токсичностью по отношению к матери. Поскольку исследований безопасности применения кетопрофена у беременных не проводили, следует избегать применения препарата в I и II триместр беременности.

III триместр беременности. Все ингибиторы синтеза простагландинов, в том числе кетопрофен, вызывают токсическое поражение кардиопульмональной системы и почек плода. В конце беременности как у матери, так и у ребенка может удлиняться время кровотечения. Поэтому применение препарата противопоказано в III триместр беременности.

Период кормления грудью. После системного применения (перорально, ректально, парентерально) следы кетопрофена определяются в грудном молоке. Препарат не следует применять в период кормления грудью.

Дети. Препарат не применять у детей в возрасте до 15 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Отсутствуют данные относительно негативного влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.