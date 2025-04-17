Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
147,70
Экономия при брони: -9,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
147,80
Экономия при брони: -9,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
149,49
Экономия при брони: -18,47 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
147,90
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
147,80
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн