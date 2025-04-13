Киев (адрес не указан)
Доступно в 514 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,30
Экономия при брони: -5,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
135,40
Экономия при брони: -19,22 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
135,40
Экономия при брони: -19,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
153,32
Экономия при брони: -7,58 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ф-Гель® гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарница
144,40 грн