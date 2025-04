фармакодинамика. Микофеноловая кислота (МФК) является мощным селективным неконкурентным и обратимым ингибитором инозинмонофосфатдегидрогеназы и, следовательно, тормозит de novo путь синтеза нуклеотидов гуанозина без включения в ДНК. Поскольку пролиферация Т- и В-лимфоцитов очень зависит от синтеза пуринов de novo, тогда как другие типы клеток могут использовать запасные пути, МФК оказывает более мощное цитостатическое действие на лимфоциты, чем на другие клетки.

Фармакокинетика. Абсорбция. После перорального приема микофенолат натрия полностью экстенсивно абсорбируется. Вследствие наличия кишечно-растворимой оболочки время достижения C max (T max ) МФК в плазме крови составляет около 1,5–2 ч. Около 10% всех утренних фармакокинетических профилей показали задержку наступления T max , иногда до нескольких часов, без ожидаемого влияния на суточную экспозицию МФК.

У пациентов со стабильным почечным трансплантатом, которые принимали циклоспорин в форме микроэмульсии, абсорбция МФК в ЖКТ составляла 93%, а абсолютная биодоступность — 72%. Фармакокинетические параметры Мифортика пропорциональны дозе и имели линейный характер при исследуемых дозах 180–2160 мг. Системная экспозиция (AUC) МФК, которая является наиболее значимым из фармакокинетических параметров, связанных с эффективностью, при приеме препарата натощак по сравнению с приемом однократной дозы Мифортика 720 мг вместе с очень жирной пищей (55 г жира, 1000 калорий) не имела различий. Однако C max МФК снижалась на 33%. Кроме того, T lag и T max в среднем увеличились на 3–5 ч, а у нескольких пациентов T max >15 ч. Влияние пищи на Мифортик может привести к перекрытию абсорбции от одного дозового интервала к другому. Однако не установлено, что этот эффект является клинически значимым. Распределение. Объем распределения МФК в равновесном состоянии составляет 50 л. МФК и глюкуронид МФК сильно связываются с белками плазмы крови на 97 и 82% соответственно. Концентрация свободной МФК может повышаться в условиях сниженного связывания с белками (уремия, печеночная недостаточность, гипоальбуминемия, одновременное применение лекарственных средств с высокой степенью связывания с белками). Это может привести к повышенному риску возникновения у пациентов побочных реакций, связанных с МФК.

Элиминация. Т ½ МФК составляет около 12 ч, а клиренс — 8,6 л/ч.

Метаболизм. МФК метаболизируется в основном глюкуронилтрансферазой с образованием фенольного глюкуронида МФК, глюкуронида МФК (ГМФК). ГМФК является доминирующим метаболитом МФК, который не проявляет биологической активности. У пациентов со стабильным трансплантатом почки, принимавших циклоспорин в форме микроэмульсии в составе комбинированной иммуносупрессивной терапии, около 28% дозы Мифортика, принятой внутрь, превращалось в ГМФК путем системного метаболизма. Т ½ ГМФК длиннее, чем МФК, и составляет около 16 ч, клиренс — 0,45 л/ч.

Выведение. Хотя в моче присутствует лишь незначительное количество МФК (<1%), большая часть МФК выводится с мочой в виде ГМФК. ГМФК, который выводится с желчью, расщепляется под влиянием кишечной флоры. МФК как следствие этой деконъюгации может всасываться повторно. Примерно через 6–8 ч после приема Мифортика может быть измерен второй пик концентрации МФК, что совпадает с реабсорбцией деконьюгированной МФК. Выявлена большая вариабельность в минимальных уровнях МФК, присущих препаратам МФК, высокие минимальные утренние уровни (С 0 >10 мкг/мл) отмечают примерно у 2% пациентов, принимавших Мифортик. Однако во всех исследованиях AUC в равновесном состоянии (0–12 ч), которая является показателем общей экспозиции, показала низкую изменчивость, чем та, что соответствует C trough .

Фармакокинетика у пациентов с почечным трансплантатом, которые находятся на базовой иммуносупрессивной терапии циклоспорином в форме микроэмульсии. В таблице ниже представлены средние значения фармакокинетических параметров МФК после приема Мифортика. В ранний посттрансплантационный период средние значения AUC и C max МФК составляли примерно половину от значений, определенных через 6 мес после трансплантации.



Средние значения фармакокинетических параметров МФК после перорального приема Мифортика пациентами с почечным трансплантатом, находящимся на базовой иммуносупрессивной терапии циклоспорином в форме микроэмульсии





Взрослые, длительное многократное применение 720 мг 2 раза в сутки (исследование ERLB 301) n=48 Доза, мг T max *, ч C max , мкг/мл AUC 0-12 , мкг·ч/мл 14 сут после трансплантации 720 2 13,9 (8,6) 29,1 (10,4) 3 мес после трансплантации 720 2 24,6 (13,2) 50,7 (17,3) 6 мес после трансплантации 720 2 23,0 (10,1) 55,7 (14,6) Взрослые

Продолжительное, многократное дозирование 720 мг 2 раза в сутки, 18 мес после трансплантации (исследование ERLB 302)

n=18 720 1,5 18,9 (7,9) 57,4 (15,0) Дети, 450 мг/м2 однократная доза (исследование ERL0106), n=16

n=10 450 мг/м2 2,5 31,9 (18,2) 74,5 (28,3)



*Медианные значения.

Почечная недостаточность. Фармакокинетика МФК оказалась неизменной при любой функции почек (от нормальной до отсутствия). Влияние ГМФК, наоборот, повышается со снижением почечной функции, влияние ГМФК приблизительно в 8 раз выше при анурии. Гемодиализ не влияет на клиренс МФК и ГМФК. Концентрации свободной МФК могут значительно повышаться при почечной недостаточности. Это может быть связано со снижением связывания МФК с белками плазмы крови при высокой концентрации мочевины в крови.

Печеночная недостаточность. У добровольцев с алкогольным циррозом печени не выявлено влияния поражения паренхимы печени на процессы глюкуронирования МФК. Влияние заболеваний печени на этот процесс может зависеть от конкретного заболевания. Хотя заболевания печени, связанные с желчевыводящей системой, например билиарный цирроз печени, могут оказывать различный эффект.

Дети и подростки. Опыт применения Мифортика для лечения детей ограничен. В приведенной выше таблице указаны средние значения фармакокинетических параметров МФК у детей (в возрасте 5–16 лет) со стабильным почечным трансплантатом, находившихся на базовой иммуносупрессивной терапии циклоспорином. Средние значения AUC МФК при дозе 450 мг/м2 были подобны показателям, измеренным у взрослых, при приеме внутрь Мифортика 720 мг. Среднее значение видимого клиренса МФК составило 6,7 л/ч/м2.

Пол. Клинически значимых различий между фармакокинетическими параметрами в зависимости от пола пациентов не выявлено.

Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетику у пациентов пожилого возраста официально не исследовали. Экспозиция МФК, вероятно, клинически значимо не изменяется в зависимости от возраста.