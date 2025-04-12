Мифортик (Myfortic®)
Мифортик инструкция по применению
Состав
Микофенолат натрия - 180 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Микофеноловая кислота (МФК) является мощным селективным неконкурентным и обратимым ингибитором инозинмонофосфатдегидрогеназы и, следовательно, тормозит de novo путь синтеза нуклеотидов гуанозина без включения в ДНК. Поскольку пролиферация Т- и В-лимфоцитов очень зависит от синтеза пуринов de novo, тогда как другие типы клеток могут использовать запасные пути, МФК оказывает более мощное цитостатическое действие на лимфоциты, чем на другие клетки.
Фармакокинетика. Абсорбция. После перорального приема микофенолат натрия полностью экстенсивно абсорбируется. Вследствие наличия кишечно-растворимой оболочки время достижения Cmax (Tmax) МФК в плазме крови составляет около 1,5–2 ч. Около 10% всех утренних фармакокинетических профилей показали задержку наступления Tmax, иногда до нескольких часов, без ожидаемого влияния на суточную экспозицию МФК.
У пациентов со стабильным почечным трансплантатом, которые принимали циклоспорин в форме микроэмульсии, абсорбция МФК в ЖКТ составляла 93%, а абсолютная биодоступность — 72%. Фармакокинетические параметры Мифортика пропорциональны дозе и имели линейный характер при исследуемых дозах 180–2160 мг. Системная экспозиция (AUC) МФК, которая является наиболее значимым из фармакокинетических параметров, связанных с эффективностью, при приеме препарата натощак по сравнению с приемом однократной дозы Мифортика 720 мг вместе с очень жирной пищей (55 г жира, 1000 калорий) не имела различий. Однако Cmax МФК снижалась на 33%. Кроме того, Tlag и Tmax в среднем увеличились на 3–5 ч, а у нескольких пациентов Tmax >15 ч. Влияние пищи на Мифортик может привести к перекрытию абсорбции от одного дозового интервала к другому. Однако не установлено, что этот эффект является клинически значимым. Распределение. Объем распределения МФК в равновесном состоянии составляет 50 л. МФК и глюкуронид МФК сильно связываются с белками плазмы крови на 97 и 82% соответственно. Концентрация свободной МФК может повышаться в условиях сниженного связывания с белками (уремия, печеночная недостаточность, гипоальбуминемия, одновременное применение лекарственных средств с высокой степенью связывания с белками). Это может привести к повышенному риску возникновения у пациентов побочных реакций, связанных с МФК.
Элиминация. Т½ МФК составляет около 12 ч, а клиренс — 8,6 л/ч.
Метаболизм. МФК метаболизируется в основном глюкуронилтрансферазой с образованием фенольного глюкуронида МФК, глюкуронида МФК (ГМФК). ГМФК является доминирующим метаболитом МФК, который не проявляет биологической активности. У пациентов со стабильным трансплантатом почки, принимавших циклоспорин в форме микроэмульсии в составе комбинированной иммуносупрессивной терапии, около 28% дозы Мифортика, принятой внутрь, превращалось в ГМФК путем системного метаболизма. Т½ ГМФК длиннее, чем МФК, и составляет около 16 ч, клиренс — 0,45 л/ч.
Выведение. Хотя в моче присутствует лишь незначительное количество МФК (<1%), большая часть МФК выводится с мочой в виде ГМФК. ГМФК, который выводится с желчью, расщепляется под влиянием кишечной флоры. МФК как следствие этой деконъюгации может всасываться повторно. Примерно через 6–8 ч после приема Мифортика может быть измерен второй пик концентрации МФК, что совпадает с реабсорбцией деконьюгированной МФК. Выявлена большая вариабельность в минимальных уровнях МФК, присущих препаратам МФК, высокие минимальные утренние уровни (С0 >10 мкг/мл) отмечают примерно у 2% пациентов, принимавших Мифортик. Однако во всех исследованиях AUC в равновесном состоянии (0–12 ч), которая является показателем общей экспозиции, показала низкую изменчивость, чем та, что соответствует Ctrough.
Фармакокинетика у пациентов с почечным трансплантатом, которые находятся на базовой иммуносупрессивной терапии циклоспорином в форме микроэмульсии. В таблице ниже представлены средние значения фармакокинетических параметров МФК после приема Мифортика. В ранний посттрансплантационный период средние значения AUC и Cmax МФК составляли примерно половину от значений, определенных через 6 мес после трансплантации.
|Средние значения фармакокинетических параметров МФК после перорального приема Мифортика пациентами с почечным трансплантатом, находящимся на базовой иммуносупрессивной терапии циклоспорином в форме микроэмульсии
|Взрослые, длительное многократное применение 720 мг 2 раза в сутки (исследование ERLB 301) n=48
|Доза, мг
|Tmax*, ч
|Cmax, мкг/мл
|AUC 0-12, мкг·ч/мл
|14 сут после трансплантации
|720
|2
|13,9 (8,6)
|29,1 (10,4)
|3 мес после трансплантации
|720
|2
|24,6 (13,2)
|50,7 (17,3)
|6 мес после трансплантации
|720
|2
|23,0 (10,1)
|55,7 (14,6)
|Взрослые
Продолжительное, многократное дозирование 720 мг 2 раза в сутки, 18 мес после трансплантации (исследование ERLB 302)
n=18
|720
|1,5
|18,9 (7,9)
|57,4 (15,0)
|Дети, 450 мг/м2 однократная доза (исследование ERL0106), n=16
n=10
|450 мг/м2
|2,5
|31,9 (18,2)
|74,5 (28,3)
*Медианные значения.
Почечная недостаточность. Фармакокинетика МФК оказалась неизменной при любой функции почек (от нормальной до отсутствия). Влияние ГМФК, наоборот, повышается со снижением почечной функции, влияние ГМФК приблизительно в 8 раз выше при анурии. Гемодиализ не влияет на клиренс МФК и ГМФК. Концентрации свободной МФК могут значительно повышаться при почечной недостаточности. Это может быть связано со снижением связывания МФК с белками плазмы крови при высокой концентрации мочевины в крови.
Печеночная недостаточность. У добровольцев с алкогольным циррозом печени не выявлено влияния поражения паренхимы печени на процессы глюкуронирования МФК. Влияние заболеваний печени на этот процесс может зависеть от конкретного заболевания. Хотя заболевания печени, связанные с желчевыводящей системой, например билиарный цирроз печени, могут оказывать различный эффект.
Дети и подростки. Опыт применения Мифортика для лечения детей ограничен. В приведенной выше таблице указаны средние значения фармакокинетических параметров МФК у детей (в возрасте 5–16 лет) со стабильным почечным трансплантатом, находившихся на базовой иммуносупрессивной терапии циклоспорином. Средние значения AUC МФК при дозе 450 мг/м2 были подобны показателям, измеренным у взрослых, при приеме внутрь Мифортика 720 мг. Среднее значение видимого клиренса МФК составило 6,7 л/ч/м2.
Пол. Клинически значимых различий между фармакокинетическими параметрами в зависимости от пола пациентов не выявлено.
Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетику у пациентов пожилого возраста официально не исследовали. Экспозиция МФК, вероятно, клинически значимо не изменяется в зависимости от возраста.
Показания Мифортик
Мифортик в комбинации с циклоспорином (в виде микроэмульсии) и кортикостероидами показан для профилактики острой реакции отторжения трансплантата у пациентов с аллогенными почечными трансплантатами.
Применение Мифортик
лечение Мифортиком должны проводить только квалифицированные специалисты по трансплантации.
Рекомендуемая доза составляет 720 мг (4 таблетки по 180 мг или 2 таблетки по 360 мг) 2 раза в сутки (суточная доза — 1440 мг). Эта доза натрия микофенолата соответствует 1 г мофетила микофенолата 2 раза в сутки (суточная доза — 2 г) в показателях содержания МФК. У de novo пациентов прием Мифортика следует начать в течение 72 ч после трансплантации.
Мифортик применяют независимо от приема пищи. Пациенты могут выбрать любой вариант, но должны придерживаться выбранного варианта приема.
Для того чтобы сохранить целостность кишечно-растворимого покрытия, таблетки Мифортика не следует измельчать.
Когда деление таблеток Мифортика необходимо, следует избегать вдыхания порошка или прямого контакта порошка с кожей или слизистой оболочкой.
Пациенты пожилого возраста. Рекомендуемая доза для пациентов пожилого возраста составляет 720 мг 2 раза в сутки.
Применение препарата у пациентов с нарушением функции почек. Для пациентов с задержкой функции почечного трансплантата после операции коррекции доз не требуется.
Пациентов с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <25 мл/мин·1,73 м2) необходимо тщательно обследовать, суточная доза Мифортика для них не должна превышать 1440 мг.
Применение препарата у пациентов с нарушением функции печени. Для пациентов с почечной трансплантацией и со значительным нарушением функции печени коррекции доз не требуется.
Лечение во время реакции отторжения трансплантата. Реакция отторжения трансплантата не приводит к изменениям фармакокинетики МФК, коррекции дозы или прекращения приема Мифортика не требуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к микофенолату натрия, МФК, мофетила микофенолату или любым компонентам препарата.
Побочные эффекты
нижеприведенные побочные реакции выявлены в ходе клинических исследований.
Злокачественные новообразования. У пациентов, получающих комбинированную иммуносупрессивную терапию, включая Мифортик, отмечают повышенный риск развития лимфом и других злокачественных образований, особенно кожи. Лимфопролиферативные заболевания или лимфомы развивались у 2 de novo (0,9%) пациентов и у 2 пациентов на поддерживающей терапии (1,3%), принимавших Мифортик на протяжении 1 года; немеланомные карциномы кожи возникали у 0,9% de novo пациентов и 1,8% пациентов на поддерживающей терапии, принимавших Мифортик на протяжении 1 года; другие виды злокачественных заболеваний возникали у 0,5% de novo пациентов и 0,6% пациентов на поддерживающей терапии.
Оппортунистические инфекции. У всех пациентов с трансплантатами отмечают повышенный риск развития оппортунистических инфекций, который повышается при высокой степени иммуносупрессии. К наиболее распространенным оппортунистическим инфекциям у de novo пациентов с почечными трансплантатами, получавших Мифортик с другими иммунодепрессантами в ходе контролируемых клинических исследований продолжительностью 1 год, относились цитомегаловирус (ЦМВ), кандидоз и простой герпес. Инфекция ЦМВ (подтвержденная серологическими исследованиями, виремией или клиническими данными) выявлена у 21,6% de novo пациентов и 1,9% пациентов с почечным трансплантатом на поддерживающей терапии.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста обычно отмечают повышенный риск возникновения побочных реакций на лекарственные средства в связи с иммуносупрессией.
Другие побочные реакции на препарат. Ниже приведен перечень побочных реакций, возможно или вероятно связанных с Мифортиком, о которых сообщали во время контролируемых клинических исследований у больных после трансплантации почки, которым Мифортик вводили вместе с микроэмульсией циклоспорина и кортикостероидами в дозе 1440 мг/сут в течение 12 мес. Побочные реакции сгруппированы в соответствии с системой классов органов MedDRA.
Для оценки частоты возникновения побочных реакций использованы следующие критерии: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000).
Со стороны сердечной деятельности: нечасто — тахикардия, отек легких, желудочковые экстрасистолы.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень часто — лейкопения; часто — анемия, тромбоцитопения; нечасто — кистозная лимфангиома*, лимфопения*, нейтропения*, лимфаденопатия*.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль; нечасто — тремор, бессонница*.
Со стороны органа зрения: нечасто — конъюнктивит*, нечеткость зрения*.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель; нечасто — легочная гиперемия*, одышка*.
Со стороны ЖКТ: очень часто — диарея; часто — вздутие живота, боль в животе, запор, диспепсия, метеоризм, гастрит, жидкий стул, тошнота, рвота; нечасто — болезненность живота, желудочно-кишечные кровотечения, отрыжка, неприятный запах изо рта*, непроходимость кишечника*, язвы на губах*, воспаление пищевода*, субилеус*, изменение цвета языка*, сухость во рту*, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь*, гипертрофический гингивит*, панкреатит, закупорка околоушной железы*, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки*, перитонит*.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: часто — повышение уровня креатинина в крови; нечасто — гематурия*, некроз почечного канальца*, осложнения со стороны мочевого канала.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — алопеция, кровоподтеки*.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: нечасто — артрит*, боль в спине*, мышечные судороги.
Со стороны обмена веществ и питания: нечасто — анорексия, гиперлипидемия, сахарный диабет*, гиперхолестеринемия*, гипофосфатемия.
Инфекции и инвазии: очень часто — вирусные, бактериальные инфекции и микозы; часто — инфекции верхних дыхательных путей, пневмония; нечасто — раневая инфекция, сепсис*, остеомиелит*.
Доброкачественные, злокачественные опухоли и новообразования невыясненной этиологии (включая кисты и полипы): нечасто — папилломы кожи*, базалиомы*, саркома Капоши*, лимфопролиферативные нарушения, плоскоклеточная карцинома*.
Системные нарушения и местные реакции: часто — усталость, гипертермия; нечасто — гриппоподобные симптомы, отек нижних конечностей*, боль, лихорадка*, жажда*, слабость*.
Гепатобилиарные нарушения: часто — отклонение от нормы показателей функции печени.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — импотенция*.
Психические расстройства: нечасто — нарушения сна*, галлюцинации*, патологические сновидения, бред.
*Нарушения, о которых сообщали лишь у 1 пациента (из 372).
Примечание: больные с трансплантатом почки принимали 1440 мг Мифортика ежедневно в течение до одного года. Аналогичный профиль отмечен у de novo пациентов и у больных на поддерживающем лечении после трансплантации, хотя выявлена тенденция более низкой частоты у пациентов на поддерживающем лечении.
По данным постмаркетингового наблюдения установлено, что высыпания являются побочной реакцией на препарат.
Нижеприведенные побочные эффекты связаны с производными МФК как класс-эффекты.
Со стороны ЖКТ: колит, ЦМВ-гастрит, перфорация стенки кишечника, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Инфекции и инвазии: серьезные, иногда угрожающие жизни инфекции, включая менингит, инфекционный эндокардит, туберкулез и атипичную микобактериальную инфекцию. Нефропатия, связанная с полиомавирусом (ПВАН), особенно вследствие ВС-вирусной инфекции. Сообщалось о случаях прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ), ассоциированной с JC-вирусами, у пациентов, которые лечились иммунодепрессантами, включая Мифортик.
Со стороны крови и лимфатической системы: нейтропения, панцитопения. Сообщалось о случаях полной красноклеточной аплазии (ПККА) у пациентов, которые получали производные МФК.
Единичные случаи аномальной морфологии нейтрофилов, в том числе приобретенная аномалия Пелгера-Хьюета, отмечали у пациентов, получавших производные МФК. Эти изменения не связаны с нарушением функции нейтрофилов. Они могут свидетельствовать о «сдвиге влево» в зрелости нейтрофилов в гематологических исследованиях, могут быть ошибочно интерпретированы как признак инфекции у больных с иммуносупрессией, таких как те, которые получают Мифортик.
Особые указания
у пациентов, которые получают комбинированную иммуносупрессивную терапию, включая Мифортик, отмечают повышенный риск развития лимфом и других злокачественных новообразований, особенно кожи. Скорее всего, этот риск связан с интенсивностью и продолжительностью иммуносупрессивной терапии, чем с применением определенного специфического вещества. Чтобы снизить риск возникновения рака кожи, необходимо ограничить воздействие солнечного света и УФ-излучения путем защиты кожи одеждой и использования солнцезащитного крема с высокой степенью защиты. Пациенты, которые принимают Мифортик, должны информировать врача о любых случаях инфекции, неожиданного возникновения гематом, кровотечений или о любых других проявлениях угнетения функции костного мозга.
У пациентов, принимающих иммунодепрессанты, в том числе Мифортик, отмечают повышенный риск развития оппортунистических инфекций (бактериальных, грибковых, вирусных и протозойных), летальных инфекций и сепсиса. Среди оппортунистических инфекций: ВС-вирусасоциированная нефропатия и JC-вирусасоциированная прогрессивная мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ). Эти инфекции часто связаны с высокой общей иммуносупрессивной нагрузкой и могут привести к серьезному или летальному исходу, что должны учитывать врачи при дифференциальной диагностике у пациентов с ослабленным иммунитетом и ухудшением функции почек или неврологическими симптомами.
Сообщалось о случаях полной красноклеточной аплазии (ПККА) у пациентов, получавших производные МФК (включая мофетила микофенолат и натрия микофенолат) в комбинации с другими иммунодепрессантами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Механизм индукции ПККА со стороны производных МФК неизвестен. ПККА обратима при снижении дозы или прекращении терапии. С целью минимизации риска отторжения трансплантата изменения в терапии Мифортиком следует проводить при соответствующем контроле за реципиентами с трансплантатом. У пациентов, которые принимают Мифортик, следует регулярно контролировать нарушения со стороны крови (например нейтропению или анемию), которые могут быть связаны собственно с МФК, сопутствующей терапией, вирусными инфекциями или определенной комбинацией этих причин. Пациентам, принимающим Мифортик, необходимо проводить развернутый анализ крови еженедельно в течение 1-го месяца, 2 раза в месяц в течение 2-го и 3-го месяца лечения, затем ежемесячно в течение первого года. При развитии дискразии крови (нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов <1,5·103/мкл или анемии) целесообразно прервать или прекратить терапию Мифортиком.
Пациентов следует предупредить о том, что во время лечения МФК вакцинация может быть менее эффективной и что следует избегать использования живых аттенуированных вакцин. Вакцинация против гриппа может быть полезной. Этот вопрос следует согласовывать с национальными рекомендациями по вакцинации против гриппа. Поскольку производные МФК часто вызывают побочные эффекты со стороны пищеварительной системы, включая редкие случаи язвы ЖКТ, желудочно-кишечные кровотечения и перфорации, следует с осторожностью назначать Мифортик пациентам с существующим тяжелым заболеванием пищеварительной системы.
Не рекомендуется применять Мифортик одновременно с азатиоприном, поскольку одновременное применение этих препаратов не изучено.
МФК (в виде натриевой соли) и мофетила микофенолат не следует взаимозаменять, учитывая их различные фармакокинетические профили.
Мифортик применяли в комбинации с кортикостероидами и циклоспорином.
Существует ограниченный опыт одновременного применения препарата с индукционной терапией, а именно с антилимфоцитарным глобулином или базиликсимабом. Эффективность и безопасность применения Мифортика с другими иммунодепрессантами (например такролимусом) не изучены.
Мифортик содержит лактозу. Пациенты с редкими наследственными состояниями непереносимости галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или мальабсорбцией глюкозо-галактозы не должны принимать этот препарат.
Одновременное применение Мифортика и препаратов, которые препятствуют кишечно-печеночной циркуляции, например колестирамин или активированный уголь, может привести к субтерапевтической системной экспозиции МФК и снижению эффективности.
Мифортик — ингибитор инозинмонофосфатдегидрогеназы, поэтому, теоретически этот препарат не следует применять пациентам с редкой наследственной недостаточностью гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы, например с синдромом Леша — Найхана и Келли — Сигмиллера.
Период беременности икормления грудью. Беременность. Терапию Мифортиком не следует начинать, пока не будет получен отрицательный тест на беременность. Эффективную контрацепцию следует применять до начала терапии Мифортиком, во время терапии Мифортиком и в течение 6 недель после прекращения терапии. Пациентам следует указать на необходимость немедленно проконсультироваться с врачом в случае наступления беременности.
Мифортик не рекомендуется применять в период беременности, они должен быть зарезервирован для случаев, когда нет альтернативного лечения.
Существуют ограниченные данные о применении Мифортика у беременных. Однако врожденные пороки развития, включая пороки развития уха, то есть патология формирования или отсутствие внешнего/среднего уха, зарегистрированы у детей, рожденных больными, лечившихся микофенолатом в комбинации с другими иммунодепрессантами в период беременности. Случаи спонтанного аборта отмечали у пациентов, подвергшихся воздействию соединений МФК. Исследования на животных продемонстрировали репродуктивную токсичность.
Кормление грудью. МФК выделяется с молоком у лактирующих крыс. Неизвестно, проникает ли Мифортик в грудное молоко женщины. Из-за возможности серьезных побочных реакций на МФК у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, Мифортик противопоказан женщинам, кормящим грудью.
Дети. Недостаточно данных по безопасности и эффективности применения Мифортика у детей. Фармакокинетические данные у детей с почечными трансплантатами ограничены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследования относительно влияния на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами отсутствуют. Механизм действия Мифортика, профиль фармакодинамики и зарегистрированные побочные эффекты указывают на низкую вероятность такого влияния.
Взаимодействия
ацикловир и ганцикловир. Потенциал для миелосупрессии у пациентов, которые получали как Мифортик, так и ацикловир или ганцикловир, не изучен. Повышения уровня глюкуронида МФК (ГМФК) и ацикловира/ганцикловира можно ожидать при одновременном применяют ацикловир/ганцикловир и Мифортик, возможно, как следствие конкуренции за канальцевый путь секреции.
Изменения фармакокинетики ГМФК вряд ли имеют клиническое значение для пациентов с нормальной функцией почек. При нарушении функции почек существует возможность повышения в плазме крови концентрации ГМФК и ацикловира/ганцикловира; следует придерживаться рекомендаций относительно дозы ацикловира/ганцикловира и тщательно наблюдать за состоянием пациентов.
Гастропротективные средства. Антациды, содержащие магний и алюминий. Продемонстрировано, что одновременное применение Мифортика и однократной дозы антацидов, содержащих магний и алюминий, приводит к уменьшению на 37% AUC МФК и на 25% Cmax МФК. Антациды, содержащие магний и алюминий, можно применять периодически для лечения редких диспепсий. Однако постоянное ежедневное применение антацидов, содержащих магний и алюминий, с Мифортиком не рекомендуется из-за возможности снижения экспозиции МФК и снижения эффективности.
Ингибиторы протонной помпы. У здоровых добровольцев одновременное применение Мифортика и 40 мг пантопразола 2 раза в сутки в течение 4 предыдущих дней не приводило к изменениям фармакокинетики МФК. Нет данных относительно других ингибиторов протонной помпы, применявшихся в высоких дозах.
Пероральные контрацептивы. Исследования взаимодействия между МФК и пероральными контрацептивами указывают на отсутствие взаимодействия. Учитывая метаболический профиль МФК, взаимодействия Мифортика и оральных контрацептивов не ожидается.
Колестирамин и лекарственные средства, связывающие желчные кислоты. С осторожностью следует одновременно применять лекарственные средства или методы лечения, которые могут связывать желчные кислоты, например секвестранты желчных кислот или пероральные формы активированного угля, из-за потенциального снижения экспозиции МФК и обусловленного этим снижения эффективности Мифортика.
Циклоспорин. При исследовании пациентов со стабильным почечным трансплантатом на фоне стабильных концентраций Мифортика фармакокинетика циклоспорина не изменяется. При одновременном применении с мофетила микофенолатом, циклоспорин, как известно, уменьшает экспозицию МФК. При одновременном применении с Мифортиком циклоспорин также может снизить концентрацию МФК (примерно на 20%, экстраполировано по данным для мофетила микофенолата), но точная величина такого снижения неизвестна, поскольку такое взаимодействие не изучали. Однако, поскольку исследования эффективности проводили в комбинации с циклоспорином, это взаимодействие не изменяет рекомендованной дозы Мифортика. В случае прерывания или отмены циклоспорина, доза Мифортика должна быть пересмотрена в зависимости от схемы иммуносупрессивной терапии.
Такролимус. В ходе перекрестного исследования кальциневрина у пациентов со стабильным почечным трансплантатом, постоянный уровень фармакокинетики Мифортика определяли как во время лечения циклоспорином, так и такролимусом. Среднее значение AUC МФК было выше на 19% (90% ДИ: -3, +47), тогда как AUC ГМФК (90% ДИ: 16, 42) была ниже примерно на 30% при лечении такролимусом по сравнению с терапией циклоспорином. Кроме того, вариабельность AUC МФК у одного пациента удваивалась при переходе с циклоспорина на такролимус. Врач должен обращать внимание на увеличение как AUC, так и вариабельности, а коррекцию дозирования Мифортика следует определять по клинической ситуации. При переходе от одного ингибитора кальциневрина на другой следует проводить клинический мониторинг.
Живые аттенуированные вакцины. Живую вакцину нельзя вводить пациентам с ослабленной иммунной реакцией. Гуморальный ответ на другие вакцины также может подавляться.
Передозировка
о случаях передозировки не сообщалось. Хотя диализ может использоваться для выведения неактивного метаболита ГМФК, однако он не в состоянии удалить клинически значимое количество активного компонента МФК. Это в основном связано с очень высокой степенью связывания МФК с белками плазмы крови — 97%. Вещества, усиливающие экскрецию желчных кислот, например колестирамин, влияя на кишечно-печеночное кровообращение МФК, могут уменьшать системный эффект МФК.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке для защиты от влаги.