Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2189,00
Экономия при брони: -117,00 грн
2072,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2163,90
Экономия при брони: -91,90 грн
2072,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2081,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
4.6 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2072,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
5.0 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2134,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Максимовича, 9
5.1 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2093,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Зимняя Вода, ул. Мира, 39-А
10.0 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2107,10
Экономия при брони: -9,60 грн
2097,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2173,30
Экономия при брони: -75,80 грн
2097,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/3
63.9 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2109,30
Экономия при брони: -11,80 грн
2097,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 51 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2103,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2103,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
64.1 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2103,20 грн
Подорожник
Самбор, ул. Валовая, 58/1
69.0 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2189,00
Экономия при брони: -91,50 грн
2097,50 грн
Пульс
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
73.7 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
1912,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6
78.8 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2103,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Бурштын, ул. Калушская, 18
78.8 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2103,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2103,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 51 мин
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
79.1 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2103,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 21 мин
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
79.2 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2103,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2103,20 грн