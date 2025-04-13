Киев (адрес не указан)
Доступно в 336 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2043,48 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2173,08 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2069,76 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2210,55
Экономия при брони: -85,23 грн
2125,32 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2164,72
Экономия при брони: -111,04 грн
2053,68 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2126,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2104,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Мифортик таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 180 мг блистер №120
Novartis Pharma
2255,05
Экономия при брони: -141,67 грн
2113,38 грн