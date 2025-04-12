фармакодинамика. Препарат Трахисан содержит комбинацию веществ, обладающих противомикробными свойствами и местноанестезирующим действием.

Тиротрицин — это смесь разных циклических и линейных (алифатических) полипептидов, действующих антибактериально за счет сходства тиротрицина со строением спорообразующих эндотоксинов Bacillus brevis. Смесь содержит до 70–80% тироцидина — щелочного циклического декапептида и 20–30% грамицидина — нейтрального линейного пентадекапептида.

Тироцидин приводит к высвобождению из бактериальных клеток субстанций, содержащих азот и фосфор, которые подобно катионным детергентам разрушают осмотический барьер мембраны бактериальной клетки. Тироцидин влияет бактерицидно на растущие и делящиеся микроорганизмы.

Грамицидин создает катионопроводящие каналы в клеточной мембране бактерии, приводящие к изменению внутриклеточной концентрации катионов и цитолиза. Грамицидиновый компонент способствует дальнейшему разъединению процессов тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования.

Спектр действия тиротрицина распространяется на грамположительные кокки, бактерии и некоторые виды грибов, например Candida albicans.

В отличие от антибиотиков, при применении тиротрицина не отмечают перекрестной резистентности микроорганизмов. Это свойство обусловлено особым механизмом действия тиротрицина.

Хлоргексидин и его соли имеют широкий спектр антимикробного действия относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Механизм действия хлоргексидина базируется на его сродстве к клеточной оболочке микроорганизмов, свойства которой изменяются вследствие контакта с активным веществом.

Липофильные группы хлоргексидина вызывают дезагрегацию липопротеиновой мембраны клеточной оболочки, нарушают осмотическое равновесие в клетках, что разрушает цитоплазматическую мембрану клетки возбудителя.

Влияние на некоторые грамотрицательные бактерии (Pseudomonas, Proteus), дрожжи, дерматофиты и микобактерии незначительно. Хлоргексидин неэффективен против споров грибов, гнилостных грибов, вирусов.

Лидокаина гидрохлорид является местным анестетиком амидного типа. Препарат вызывает блокаду натриевых каналов нервного волокна. При этом блокируется передача возбуждения в волокнах чувствительных нервов.

При длительном применении (дольше нескольких месяцев) уменьшается эффективность препарата, что, видимо, обусловлено изменениями бактериального спектра микрофлоры ротовой полости и зубной поверхности.