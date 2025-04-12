Трахисан (Trachisan)
Трахисан инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: сорбит (Е420), магния стеарат, масло мяты перечной;
1 таблетка содержит 0,69 г сорбита (сахарозаменяемого вещества), что соответствует 0,057 хлебной единицы (ХЕ).
Тиротрицин - 0,5 мг
Лидокаина гидрохлорида моногидрат - 1 мг
Хлоргексидина биглюконат - 1 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Трахисан содержит комбинацию веществ, обладающих противомикробными свойствами и местноанестезирующим действием.
Тиротрицин — это смесь разных циклических и линейных (алифатических) полипептидов, действующих антибактериально за счет сходства тиротрицина со строением спорообразующих эндотоксинов Bacillus brevis. Смесь содержит до 70–80% тироцидина — щелочного циклического декапептида и 20–30% грамицидина — нейтрального линейного пентадекапептида.
Тироцидин приводит к высвобождению из бактериальных клеток субстанций, содержащих азот и фосфор, которые подобно катионным детергентам разрушают осмотический барьер мембраны бактериальной клетки. Тироцидин влияет бактерицидно на растущие и делящиеся микроорганизмы.
Грамицидин создает катионопроводящие каналы в клеточной мембране бактерии, приводящие к изменению внутриклеточной концентрации катионов и цитолиза. Грамицидиновый компонент способствует дальнейшему разъединению процессов тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования.
Спектр действия тиротрицина распространяется на грамположительные кокки, бактерии и некоторые виды грибов, например Candida albicans.
В отличие от антибиотиков, при применении тиротрицина не отмечают перекрестной резистентности микроорганизмов. Это свойство обусловлено особым механизмом действия тиротрицина.
Хлоргексидин и его соли имеют широкий спектр антимикробного действия относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Механизм действия хлоргексидина базируется на его сродстве к клеточной оболочке микроорганизмов, свойства которой изменяются вследствие контакта с активным веществом.
Липофильные группы хлоргексидина вызывают дезагрегацию липопротеиновой мембраны клеточной оболочки, нарушают осмотическое равновесие в клетках, что разрушает цитоплазматическую мембрану клетки возбудителя.
Влияние на некоторые грамотрицательные бактерии (Pseudomonas, Proteus), дрожжи, дерматофиты и микобактерии незначительно. Хлоргексидин неэффективен против споров грибов, гнилостных грибов, вирусов.
Лидокаина гидрохлорид является местным анестетиком амидного типа. Препарат вызывает блокаду натриевых каналов нервного волокна. При этом блокируется передача возбуждения в волокнах чувствительных нервов.
При длительном применении (дольше нескольких месяцев) уменьшается эффективность препарата, что, видимо, обусловлено изменениями бактериального спектра микрофлоры ротовой полости и зубной поверхности.
Показания Трахисан
воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки, такие как стоматит, гингивит, парадонтит, глоссит, тонзиллит, фарингит, и другие состояния, сопровождающиеся нарушением глотания. Для профилактики инфекций до и после хирургического вмешательства на участках полости рта и глотки (экстракция зуба, хирургическое лечение десен, тонзиллэктомия).
Применение Трахисан
принимать по 1 таблетке Трахисан, рассасывая в полости рта каждые 2 ч. Суточная доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет — 8 таблеток; для детей в возрасте от 4 до 12 лет — 6 таблеток. Как правило, симптомы заболевания исчезают через несколько дней, но для достижения стабильного терапевтического эффекта рекомендуется продолжать терапию еще 2–3 сут. В случае, если за 5 дней применения препарата состояние пациента не улучшается, необходима консультация врача относительно дальнейшего лечения.
Непрерывное применение таблеток для рассасывания Трахисан без назначения врача может продолжаться не более 2 нед.
Дети. Не рекомендуют применять у детей в возрасте до 4 лет, поскольку препарат необходимо рассасывать.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата или к другим амидным местноанестезирующим лекарственным средствам. Эрозивные и десквамативные изменения слизистой оболочки ротовой полости, свежие раны больших размеров в полости рта и глотке, непереносимость фруктозы.
Побочные эффекты
в редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая местное раздражение, отек глотки, отек лица, зуд, крапивницу, кожные высыпания или одышку.
Возможно кратковременное изменение вкуса, временное онемение языка, которые исчезают самостоятельно после прекращения приема препарата. При длительном применении в единичных случаях возможно незначительное окрашивание в желтый или светло-коричневый цвет зубов, зубных пломб и протезов или языка, можно избавиться с помощью гигиены полости рта.
Особые указания
Трахисан не содержит в своем составе сахара и поэтому не способствует возникновению кариеса зубов. Препарат можно применять пациентам с сахарным диабетом, используя перерасчет сахарозаменителя сорбита на ХЕ (0,69 г сорбита соответствует 0,057 ХЕ).
Период беременности и кормления грудью. Сведений о негативном влиянии препарата в период беременности и кормления грудью не поступало. Однако специальных исследований в этой категории пациентов не проводили. Поэтому перед применением препарата врач должен взвесить соотношение риск/польза для этой группы пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
случаи передозировки не описаны. При случайном применении чрезмерного количества таблеток рекомендовано промыть желудок. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в сухом, недоступном для детей месте.