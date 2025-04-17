Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
253,90
Экономия при брони: -35,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
252,98
Экономия при брони: -7,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
251,10
Экономия при брони: -33,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
238,76
Экономия при брони: -19,56 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
126,90
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
234,52
Экономия при брони: -21,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Экономия при брони: -35,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
232,53
Экономия при брони: -18,81 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
233,45
Экономия при брони: -14,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
236,27
Экономия при брони: -22,55 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
229,24
Экономия при брони: -16,44 грн