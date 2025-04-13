Киев (адрес не указан)
Доступно в 972 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Экономия при брони: -29,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
252,70
Экономия при брони: -28,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
263,69
Экономия при брони: -42,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
263,60
Экономия при брони: -56,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
233,30
Экономия при брони: -10,87 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
281,10
Экономия при брони: -60,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
236,59
Экономия при брони: -14,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Экономия при брони: -30,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG