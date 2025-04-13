Харьков (адрес не указан)
Доступно в 402 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
230,61
Экономия при брони: -9,23 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
237,62
Экономия при брони: -19,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
252,70
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Первая аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
252,70
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG