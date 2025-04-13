Киев
Трахисан (Trachisan)

Трахисан (Trachisan)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 402 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
199,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
204,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
246,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
214,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
230,61
Экономия при брони: -9,23 грн
221,38 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
198,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
200,42 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
207,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
237,62
Экономия при брони: -19,94 грн
217,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
252,70
Экономия при брони: -26,60 грн
226,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
199,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Экономия при брони: -27,70 грн
226,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
248,64 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
200,54 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
209,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
208,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
252,70
Экономия при брони: -26,60 грн
226,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
213,46 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
205,96 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Трахисан таблетки для сосания блистер №20
Alpen Pharma AG
206,80 грн
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