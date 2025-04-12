Жанин® (Jeanine®)
Жанин инструкция по применению
Состав
Этинилэстрадиол - 0,03 мг
Диеногест - 2 мг
Фармакологические свойства
контрацептивное действие комбинированных пероральных контрацептивов (КПК) базируется на взаимодействии разных факторов, важнейшими среди которых являются супрессия овуляции и изменение цервикальной секреции. Кроме предохранения от беременности, КПК имеют еще ряд положительных свойств, которые могут быть применены при выборе метода контрацепции. Менструальный цикл становится регулярнее, менструация — менее болезненной, уменьшается кровопотеря. Последнее снижает частоту развития железодефицитной анемии.
Прогестагенный компонент препарата Жанин — диеногест является сильным прогестагеном и считается единственным производным норэтистерона с антиандрогенными свойствами. Наличие антиандрогенного эффекта доказано в клинических исследованиях при участии ограниченного количества пациентов с воспалительной формой вульгарных угрей. Диеногест положительно влияет на липидный профиль, при этом повышается содержимое ЛПВП. Существуют доказательства снижения риска развития рака эндометрия и рака яичников. Кроме того, доказано, что при применении КПК в высоких дозах (50 мкг этинилэстрадиола) снижается риск возникновения кист яичников, воспалительных заболеваний тазовых органов, доброкачественных заболеваний молочных желез и внематочной беременности.
Результаты стандартных доклинических исследований токсичности при многократном применении, генотоксичности, канцерогенности и репродуктивной токсичности не свидетельствуют о существовании любого специфического риска для человеческого организма. Тем не менее, следует отметить, что половые стероиды могут оказывать содействие росту определенных гормонозависимых тканей и опухолей, существовавших ранее.
Диеногест
После перорального приема диеногест быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 2,5 ч после однократного перорального приема и составляет приблизительно 51 пкг/мл. Абсолютная биодоступность диеногеста после перорального приема составляет 96%.
Диеногест связывается с альбумином в сыворотке крови и не связывается с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ), или глобулином, связывающим кортикоиды (ГСК). Лишь 10% общей концентрации диеногеста в сыворотке крови находятся в виде свободного стероида, а 90% — неспецифически связаны с альбумином. Индуцированное этинилэстрадиолом повышение уровня ГСПГ не влияет на связывание диеногеста с белками сыворотки крови.
Диеногест полностью метаболизируется преимущественно путем гидроксилирования и конъюгации с образованием неактивных метаболитов. Эти метаболиты быстро выводятся из плазмы крови так, что в ней не отмечается ни одного активного метаболита, а только диеногест в неизмененном состоянии. Общий клиренс составляет около 3,6 л/ч после однократного применения.
Уровень диеногеста в сыворотке крови снижается с периодом полувыведения, который составляет 8,5–10,8 ч. Лишь незначительная часть диеногеста экскретируется почками в неизмененном состоянии. Метаболиты выводятся с мочой и желчью в соотношении около 3:1. Период полувыведения составляет около 14,4 ч.
Фармакокинетика диеногеста не зависит от уровня ГСПГ. При ежедневном приеме концентрация вещества в сыворотке крови возрастает в 1,3 раза, достигая равновесного состояния в течение первой половины цикла лечения.
Этинилэстрадиол
При пероральном приеме этинилэстрадиол быстро и полностью всасывается. Пиковая концентрация в сыворотке крови, составляющая приблизительно 67 пкг/мл, достигается на протяжении 1,5–4 ч.
Этинилэстрадиол плотно, но не специфично связывается с альбумином в сыворотке крови (приблизительно 98%) и повышает концентрацию ГСПГ в сыворотке крови.
Этинилэстрадиол метаболизируется главным образом путем ароматического гидроксилирования, тем не менее дополнительно образуется большое количество гидроксилированных и метилированных метаболитов, среди которых как свободные метаболиты, так и конъюгаты с глюкуронидами и сульфатами. Клиренс составляет 2,3–7 мл/мин/кг массы тела.
Уровень этинилэстрадиола в сыворотке крови снижается в 2 фазы с периодами полувыведения около 1 ч и 10–20 ч соответственно. Вещество не выводится из организма в неизмененном виде, метаболиты этинилэстрадиола выводятся с мочой и желчью в соотношении 4:6. Период полувыведения метаболитов составляет приблизительно 1 день.
Согласно вариабельному времени полувыведения из сыворотки крови и ежедневного приема равновесная концентрация этинилэстрадиола в сыворотке крови достигается приблизительно через 1 нед.
Показания Жанин
контрацепция.
Применение Жанин
драже следует принимать ежедневно согласно порядку, указанному на блистере, приблизительно в одно и то же время, запивая небольшим количеством жидкости. Препарат принимают по 1 драже в сутки на протяжении 21 дня. Прием драже из каждой следующей упаковки следует начинать после окончания 7-дневного перерыва в приеме препарата, во время которого, как правило, происходит менструальноподобное кровотечение, которое обычно начинается на 3-й день после приема последнего драже и может не закончиться к началу приема драже из следующей упаковки.
Если гормональные контрацептивы в предыдущий период (прошлый месяц) не применяли
Прием драже следует начинать в 1-й день менструального цикла. Можно начать прием и со 2–5-го дня, однако в таком случае на протяжении первого цикла рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема препарата.
Переход с другого комбинированного перорального контрацептива (КПК)
Желательно начинать принимать Жанин на следующий день после приема последней активной таблетки предыдущего КПК, по крайней мере не позже следующего дня после перерыва в приеме таблеток или после приема таблеток плацебо предыдущего КПК.
Переход с метода, базирующегося на применении лишь прогестагена (мини-пили, инъекции, импланты) или внутриматочной системы с прогестагеном
Можно начать прием препарата Жанин в любой день после прекращения приема мини-пили (в случае импланта или внутриматочной системы — в день их удаления; в случае инъекции — вместо следующей инъекции). Однако во всех случаях рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции на протяжении первых 7 дней приема драже.
После аборта в I триместр беременности
Можно начинать применение препарата Жанин немедленно. В этом случае нет необходимости использовать дополнительные средства контрацепции.
После родов или аборта во II триместр беременности
В случае кормления грудью (см. Период беременность и кормление грудью), необходимо рекомендовать начинать прием препарата Жанин с 21–28-го дня после родов или аборта во II триместр беременности. При более позднем начале приема драже дополнительно следует использовать барьерный метод контрацепции на протяжении первых 7 дней приема препарата. Однако если половой акт уже состоялся, то перед началом применения КПК необходимо исключить возможную беременность или дождаться менструации.
Что делать в случае пропуска приема драже
Если опоздание в приеме драже не превышает 12 ч, эффективность противозачаточного действия препарата не снижается. Пропущенное драже следует принять как можно скорее. Следующее драже из этой упаковки принимают в обычное время.
Если опоздание с приемом пропущенного драже превышает 12 ч, контрацептивная защита может снизиться. В этом случае можно руководствоваться двумя основными правилами:
перерыв в приеме драже никогда не может превышать 7 дней;
адекватное угнетение системы гипоталамус — гипофиз — яичники достигается непрерывным приемом драже на протяжении 7 дней.
Согласно этому в повседневной жизни следует руководствоваться нижеприведенными рекомендациями:
1-я неделя
Последнее пропущенное драже необходимо принять как можно скорее, даже если придется принять 2 драже одновременно. После этого продолжают принимать драже в обычное время. Кроме того, на протяжении следующих 7 дней необходимо использовать барьерный метод контрацепции, например презерватив. Если в предыдущие 7 дней состоялся половой акт, следует учитывать возможность наступления беременности. Чем больше драже пропущено и чем ближе перерыв в приеме препарата, тем выше вероятность наступления беременности.
2-я неделя
Необходимо принять последнее пропущенное драже как можно скорее, даже если придется принять 2 драже одновременно. После этого продолжают принимать драже в обычное время. При условии правильного приема драже на протяжении 7 дней перед первым пропуском нет необходимости использовать дополнительные противозачаточные средства. В другом случае или при пропуске более 1 драже рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции на протяжении 7 дней.
3-я неделя
Риск снижения надежности возрастает при приближении перерыва в приеме драже. Однако при соблюдении схемы приема драже можно избежать снижения контрацептивной защиты. Если придерживаться одного из нижеследующих вариантов, то не возникнет необходимости использования дополнительных контрацептивных средств при условии правильного приема драже на протяжении 7 дней перед пропуском. Если это не так, следует придерживаться первого из нижеследующих вариантов и использовать дополнительные методы контрацепции на протяжении следующих 7 дней.
Необходимо принять последнее пропущенное драже как можно скорее, даже если придется принять 2 драже одновременно. После этого продолжают принимать драже в обычное время. Драже из следующей упаковки следует начать принимать сразу же после окончания предыдущей, то есть не должно быть перерывов. Маловероятно, что начнется менструальноподобное кровотечение к окончанию приема второй упаковки, хотя во время приема драже может возникнуть кровомазание или прорывное кровотечение.
Можно также посоветовать прекратить прием драже из текущей упаковки. В этом случае перерыв в приеме препарата должен составлять до 7 дней, включая дни пропуска драже; прием драже следует начать из следующей упаковки.
Если пропущен прием драже и отсутствует менструальноподобное кровотечение во время первого обычного перерыва в приеме драже, следует исключить вероятность беременности.
Рекомендации при нарушениях со стороны ЖКТ
При тяжелых нарушениях со стороны ЖКТ возможно неполное всасывание препарата; в этом случае следует применять дополнительные средства контрацепции.
Если на протяжении 3–4 ч после приема драже возникла рвота, целесообразно воспользоваться рекомендациями относительно пропуска приема драже. Если пациентка не хочет менять обычную схему приема препарата, ей необходимо принять дополнительное (-ые) драже из другой упаковки.
Как изменить время появления менструации или как задержать менструацию
Чтобы задержать появление менструации, следует продолжать принимать драже Жанин из новой упаковки и не делать перерыв в приеме препарата. По желанию период приема можно продолжить вплоть до окончания второй упаковки. При этом нельзя исключить прорывное кровотечение или кровомазание. Обычный прием препарата Жанин восстанавливается после 7-дневного перерыва в приеме драже.
Чтобы сместить время наступления менструации на другой день недели, рекомендуется сократить перерыв в приеме драже на желаемое количество дней. Следует отметить, что чем менее коротким будет перерыв, тем чаще отмечают отсутствие менструальноподобного кровотечения и прорывного кровотечения или кровомазания на протяжении приема драже из второй упаковки (как и в случае задержки менструации).
Противопоказания
КПК не следует применять при наличии хотя бы одного из нижеприведенных состояний или заболеваний. Если любое из этих состояний или заболеваний возникает впервые во время применения КПК, прием препарата следует немедленно прекратить.
Венозные или артериальные тромботические/тромбоэмболические явления (например тромбоз глубоких вен, легочная эмболия, инфаркт миокарда) или цереброваскулярные нарушения в настоящее время или в анамнезе.
Наличие в настоящее время или в анамнезе продромальных симптомов тромбоза (например транзиторное нарушение мозгового кровообращения, стенокардия).
Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе.
Сахарный диабет с поражением сосудов.
Наличие тяжелых или множественных факторов риска относительно венозного или артериального тромбоза также может стать противопоказанием (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Панкреатит в настоящее время или в анамнезе, если он связан с тяжелой гипертриглицеридемией.
Наличие в настоящее время или в анамнезе тяжелых заболеваний печени до тех пор, пока показатели функции печени не нормализуются.
Диагностированные или наличие в анамнезе опухолей печени (доброкачественных или злокачественных).
Диагностированные или предполагаемые злокачественные опухоли (например половых органов или молочной железы), являющиеся зависимыми от половых гормонов.
Вагинальное кровотечение неустановленной этиологии.
Диагностированная или предполагаемая беременность.
Повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
наиболее серьезные побочные эффекты, связанные с применением КПК (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Сообщалось о других нежелательных эффектах при применении КПК, однако их связь с приемом КПК не была ни подтверждена, ни опровергнута:
|Органы и системы
|Частые (≥1/100)
|Нечастые (≥1/1000 и </100)
|Единичные (<1/1000)
|Органы зрения
|Непереносимость контактных линз
|ЖКТ
|Тошнота, абдоминальная боль
|Рвота, диарея
|Иммунная система
|Гиперчувствительность
|Исследование
|Увеличение массы тела
|Уменьшение массы тела
|Обмен веществ и нарушения питания
|Задержка жидкости
|Нервная система
|Головная боль
|Мигрень
|Психические нарушения
|Угнетенное состояние, нарушение настроения
|Снижение либидо
|Повышение либидо
|Репродуктивная система и молочные железы
|Болезненность молочных желез, ощущение напряженности молочных желез
|Увеличение молочных желез
|Изменения вагинальной секреции, появление секреции из молочных желез
|Кожа и подкожные ткани
|Кожные высыпания, крапивница
|Узловатая эритема, экссудативная мультиформная эритема
Особые указания
при наличии любого из указанных ниже состояний/факторов риска необходимо проанализировать пользу от применения КПК и возможный риск с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки и обсудить это с ней до того, как она решит принимать КПК. При обострении, ухудшении или первом возникновении любого из указанных ниже состояний или факторов риска рекомендуется обратиться к врачу. Врач должен решить, нужно ли прекратить применение КПК.
Циркуляторные нарушения
На основании результатов эпидемиологических исследований предполагается существование связи между применением КПК и повышением риска возникновения венозных, артериальных, тромботических и тромбоэмболических заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глубоких вен и эмболия легочной артерии. Указанные состояния возникают редко.
Венозная тромбоэмболия (ВТЭ), проявляющаяся в виде венозного тромбоза и/или легочной эмболии, может возникнуть при применении любого КПК. Риск возникновения венозной тромбоэмболии наиболее высок на протяжении 1-го года применения КПК. Частота ВТЭ у женщин, принимающих пероральные контрацептивы с эстрогенами в низкой дозе (<0,05 мг этинилэстрадиола), составляет до 4 случаев на 10 000 женщин/год сравнительно с 0,5–3 случая на 10 000 женщин/год у женщин, не применяющих пероральные контрацептивы. Частота ВТЭ, ассоциированная с беременностью, составляет 6 случаев на 10 000 женщин/год.
Чрезвычайно редко сообщалось о возникновении тромбоза других кровеносных сосудов, например артерий и вен печени, почек, мезентериальных сосудов, сосудов головного мозга или сетчатки у женщин, применяющих КПК. Относительно связи этих осложнений с использованием КПК нет единого мнения.
Симптомами венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений или инсульта могут быть: односторонняя боль в нижних конечностях или их отек; внезапная сильная боль в груди, отдающая в левую руку; внезапная одышка; внезапно начавшийся кашель; любая непривычная сильная продолжительная головная боль; внезапное снижение или полная потеря зрения; диплопия; нарушение речи или афазия; вертиго; коллапс с парциальным эпилептическим приступом или без него; слабость или очень выраженное внезапное онемение одной стороны или одной части тела; нарушение моторики; острый живот.
Факторы, повышающие риск возникновения венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений или инсульта:
возраст;
табакокурение (в сочетании с интенсивным курением и с возрастом риск возрастает, особенно у женщин в возрасте старше 35 лет);
семейный анамнез (например случаи венозной или артериальной тромбоэмболии у братьев или сестер, или родителей в относительно раннем возрасте). Если подозревается наследственная склонность, до принятия решения о вопросе применения любого КПК женщину следует направить на консультацию к соответствующему специалисту;
ожирение (индекс массы тела более 30 кг/м2);
дислипопротеинемия;
гипертензия;
мигрень;
патология клапанов сердца;
фибрилляция предсердий;
продолжительная иммобилизация, радикальные хирургические вмешательства, любые хирургические операции на нижних конечностях, значительные травмы. В этих случаях рекомендуется прекратить применение КПК (при плановых операциях не менее чем за 4 нед до их проведения) и не восстанавливать его раньше 2 нед после полной ремобилизации.
Нет единого мнения относительно возможной роли варикозного расширения вен и поверхностного тромбофлебита в развитии венозной тромбоэмболии.
Необходимо принимать во внимание повышение риска развития тромбоэмболии в послеродовой период.
К другим заболеваниям, которые могут быть связаны с серьезными циркуляторными нарушениями, относятся сахарный диабет; системная красная волчанка; гемолитический уремический синдром; хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидно-клеточная анемия.
Повышение частоты случаев возникновения мигрени или ее обострение в период применения КПК (что может быть предвестником нарушения мозгового кровообращения) может требовать срочного прекращения приема КПК.
Биохимические показатели, характерные для наследственной или приобретенной склонности к венозным или артериальным тромбозам, включают: резистентность к СРБ, гипергомоцистеинемию, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, антифосфолипидные антитела (антикардиолипиновые антитела).
Анализируя соотношение риск/польза, врач должен учитывать, что адекватное лечение при состояниях, о которых указано выше, может снижать связанный с ними риск возникновения тромбозов, а также и то, что риск возникновения тромбозов, ассоциированных с беременностью, выше, чем при применении КПК в низких дозах (<0,05 мг этинилэстрадиола).
Опухоли
Важнейшим фактором риска развития рака шейки матки является персистенция папилломавируса. Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о дополнительном повышении этого риска при длительном применении КПК. Это утверждение противоречиво, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например взятие мазка из шейки матки и половое поведение, включая применение барьерных методов контрацепции.
Результаты метаанализа на основании данных 54 эпидемиологических исследований свидетельствуют о незначительном повышении относительного риска (ОР=1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КПК. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после окончания приема КПК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте младше 40 лет диагностируют редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, применяющих в данное время или недавно применявших КПК, является незначительным относительно общего риска развития рака молочной железы. Результаты данных исследований не предоставляют доказательств существования причинной взаимосвязи. Повышение риска может быть обусловлено как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих КПК, так и биологическим действием КПК или объединением обоих факторов. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, выявленный у женщин, когда-нибудь принимавших КПК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не принимал КПК.
В единичных случаях у женщин, применяющих КПК, отмечали доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени, которые иногда приводили к развитию опасного для жизни внутрибрюшного кровотечения. При возникновении жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличении печени или признаках внутрибрюшного кровотечения при дифференционной диагностике следует учитывать возможность наличия опухоли печени у женщин, принимающих КПК.
Прочие состояния
Женщины с гипертриглицеридемией или наличием этого нарушения в семейном анамнезе принадлежат к группе риска развития панкреатита при применении КПК.
Хотя сообщалось о незначительном повышении АД у многих женщин, принимающих КПК, клинически значимое повышение АД является единичным явлением. Тем не менее, если продолжительная, клинически выраженная АГ возникает в период приема КПК, то будет иногда целесообразнее отменить КПК и лечить АГ.
Сообщалось о возникновении или обострении указанных ниже заболеваний в период беременности и при применении КПК, но их взаимосвязь с использованием КПК не является окончательно установленной: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом, образование желчных камней, порфирия, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хорея Сиденгама, герпес беременных, потеря слуха, связанная с отосклерозом.
При острых или хронических нарушениях функции печени может возникнуть необходимость прекратить прием КПК, пока показатели функции печени не нормализуются. При рецидиве холестатической желтухи, впервые возникшей в период беременности или предыдущего приема половых гормонов, прием КПК следует прекратить.
Хотя КПК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных относительно необходимости менять терапевтический режим у женщин с сахарным диабетом, принимающим КПК в низких дозах (содержащие <0,05 мг этинилэстрадиола). Тем не менее женщины с сахарным диабетом должны находиться под тщательным наблюдением в течение приема КПК.
Болезнь Крона и язвенный колит могут быть связаны с применением КПК.
Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Склонным к возникновению хлоазмы необходимо избегать воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового облучения в период приема КПК.
Медицинское обследование
Перед началом или восстановлением приема препарата Жанин следует провести полное медицинское обследование и подробно изучить анамнез пациентки, принимая во внимание противопоказания (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и предостережения (см. ПРИМЕНЕНИЕ). При применении КПК рекомендуют проводить периодические обследования, что является очень важным, поскольку противопоказания (например транзиторные нарушения кровообращения и т.д.) или факторы риска (например семейный анамнез венозного или артериального тромбоза) могут впервые возникнуть уже в период приема КПК. Частоту и характер этих обследований следует основывать на нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины, тем не менее особое внимание уделяют обследованию тазовых органов, включая стандартный анализ цитологии шейки матки, органов брюшной полости, молочных желез, определение АД.
Необходимо предупредить пациентку, что пероральные контрацептивы не защищают от ВИЧ-инфекции (СПИДа) и других заболеваний, передающихся половым путем.
Снижение эффективности
Эффективность комбинированных пероральных контрацептивов может снижаться в случае пропуска таблетки, нарушений функции ЖКТ или применения других лекарственных средств.
Контроль цикла
При приеме пероральных контрацептивов могут возникать межменструальные кровотечения (кровомазание или прорывное кровотечение), особенно на протяжении первых нескольких месяцев лечения. С учетом этого обследование при появлении любого межменструального кровотечения следует проводить только после периода адаптации организма к препарату, составляющего приблизительно 3 цикла.
Если нарушения менструального цикла продолжаются или возобновляются после нескольких нормальных циклов, следует рассмотреть вопрос о негормональных причинах кровотечений и провести соответствующие обследования с целью исключения наличия опухолей и беременности. В диагностические мероприятия можно включить кюретаж.
У некоторых пациенток может не наступить менструальноподобное кровотечение в период перерыва в приеме препарата. При приеме КПК согласно указаниям беременность маловероятна. Тем не менее, если прием контрацептива происходил нерегулярно или если менструальноподобные кровотечения отсутствуют на протяжении 2 циклов, перед продолжением приема КПК необходимо исключить беременность.
Период беременности и кормления грудью
Препарат противопоказан к применению в период беременности. При возникновении беременности в период применения препарата Жанин прием препарата необходимо прекратить. Тем не менее, результаты исследований не указывают на повышение риска появления врожденных патологий у детей, родившихся от матерей, принимавших КПК в период беременности, равно как и на существование тератогенного действия при неумышленном приеме КПК в ранние сроки беременности.
КПК могут влиять на лактацию, поскольку под их влиянием может уменьшаться количество грудного молока, а также изменяться его состав. С учетом этого КПК не рекомендуется принимать при кормлении грудью.
Действующие вещества, входящие в состав препарата, и/или их метаболиты в небольших количествах выделяются с грудным молоком, но нет данных об их отрицательном влиянии на здоровье грудного ребенка.
Влияние на способность управлять автомотранспортными средствами и работать с механизмами
Не отмечено никакого влияния.
Взаимодействия
взаимодействие пероральных контрацептивов и других лекарственных средств может обусловить прорывное кровотечение и/или потерю эффективности контрацептива. В литературе сообщается о нижеприведенных взаимодействиях.
Печеночный метаболизм: возможно взаимодействие с лекарственными препаратами, индуцирующими микросомальные ферменты, что может обусловить повышение клиренса половых гормонов (например фенитоин, барбитураты, примидон, карбамазепин, рифампицин и, возможно, также окскарбазепин, топирамат, фельбамат, ритонавир, гризеофульвин и лекарственные средства, содержащие зверобой).
Взаимодействие с энтеропеченочной циркуляцией: результаты некоторых клинических исследований дают возможность предположить, что энтеропеченочная циркуляция эстрогенов может снижаться при приеме определенных антибиотиков, снижающих концентрацию этинилэстрадиола (например антибиотики пенициллинового и тетрациклинового ряда).
При лечении любым из приведенных выше препаратов следует временно использовать барьерный метод дополнительно к приему КПК или выбрать другой метод контрацепции. При лечении препаратами, индуцирующими микросомальные ферменты, барьерный метод следует использовать на протяжении всего периода лечения соответствующим препаратом и еще на протяжении 28 дней после прекращения его применения. При лечении антибиотиком (за исключением рифампицина и гризеофульвина) барьерный метод следует использовать еще на протяжении 7 дней после отмены антибиотика. Если барьерный метод все еще применяется, а драже в упаковке КПК уже закончились, прием драже из следующей упаковки следует начинать без обычного перерыва.
Пероральные контрацептивы могут влиять на метаболизм других препаратов. С учетом этого могут изменяться концентрации действующих веществ в плазме крови и тканях (например циклоспорина).
Примечание. Для установления потенциальной возможности взаимодействия с лекарственными средствами, которые назначают одновременно с КПК, рекомендуется ознакомиться с инструкциями для медицинского применения этих препаратов.
Влияние на результаты лабораторных исследований
Прием контрацептивов может повлиять на результаты определенных лабораторных анализов, в том числе на биохимические параметры функции печени, щитовидной железы, надпочечников и почек, показатели содержащихся в плазме крови белков (носителей), таких как глобулин, связывающий половые гормоны и фракции липидов/липопротеинов, параметры углеводного обмена, а также параметры коагуляции и фибринолиза.
Передозировка
о серьезных отрицательных эффектах вследствие передозировки не сообщалось. Могут возникать такие симптомы передозировки: тошнота, рвота, а у молодых пациенток — незначительное кровотечение из влагалища. Специфических антидотов не существует, лечение должно быть симптоматическим.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.