Киев
Жанин® (Jeanine®)

Жанин® (Jeanine®)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
419,70
Экономия при брони: -8,20 грн
411,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
386,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
396,60
Экономия при брони: -11,90 грн
384,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
366,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
413,10
Экономия при брони: -1,60 грн
411,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
413,10
Экономия при брони: -1,60 грн
411,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
442,63
Экономия при брони: -46,73 грн
395,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
360,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
413,10
Экономия при брони: -1,60 грн
411,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
358,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
402,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,50
Экономия при брони: -22,00 грн
411,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
359,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
415,84
Экономия при брони: -35,76 грн
380,08 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
368,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
443,81
Экономия при брони: -63,83 грн
379,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
368,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
411,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное