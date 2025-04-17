Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
419,70
Экономия при брони: -8,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
396,60
Экономия при брони: -11,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
413,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
413,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
442,63
Экономия при брони: -46,73 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
413,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
415,84
Экономия при брони: -35,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
443,81
Экономия при брони: -63,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер