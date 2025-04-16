Николаев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
426,88
Экономия при брони: -32,09 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,50
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
435,63
Экономия при брони: -59,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
417,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
435,92
Экономия при брони: -46,19 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
462,18
Экономия при брони: -71,78 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
417,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
417,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
413,10
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
422,17
Экономия при брони: -50,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
435,96
Экономия при брони: -61,45 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
432,97
Экономия при брони: -52,26 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер