Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
418,00
Экономия при брони: -66,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
401,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
450,23
Экономия при брони: -58,16 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
432,66
Экономия при брони: -52,74 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
401,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
413,10
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,50
Экономия при брони: -15,54 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
440,87
Экономия при брони: -42,99 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
448,72
Экономия при брони: -44,38 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
453,49
Экономия при брони: -20,94 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
409,61
Экономия при брони: -45,61 грн