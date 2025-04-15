Киев
Жанин® (Jeanine®)

Жанин® (Jeanine®)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 205 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
418,00
Экономия при брони: -66,00 грн
352,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
401,00
Экономия при брони: -37,00 грн
364,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
384,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
450,23
Экономия при брони: -58,16 грн
392,07 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
432,66
Экономия при брони: -52,74 грн
379,92 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
396,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
380,83 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
401,00
Экономия при брони: -49,00 грн
352,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
413,10
Экономия при брони: -11,10 грн
402,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
399,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
433,50
Экономия при брони: -15,54 грн
417,96 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
349,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
402,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
350,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
440,87
Экономия при брони: -42,99 грн
397,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
448,72
Экономия при брони: -44,38 грн
404,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
453,49
Экономия при брони: -20,94 грн
432,55 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Жанин® таблетки, покрытые оболочкой №21
Байер
409,61
Экономия при брони: -45,61 грн
364,00 грн
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