фармакодинамика. Фондапаринукс — синтетический селективный ингибитор активированного фактора Х (Ха). Антитромботическая активность фондапаринукса — результат селективного угнетения фактора Ха, опосредованного антитромбином III (АТ III). Избирательно связываясь с АТ III, фондапаринукс потенцирует (примерно в 300 раз) исходную нейтрализацию фактора Ха антитромбином III. Нейтрализация фактора Ха прерывает цепочку коагуляции и ингибирует как образование тромбина, так и формирование тромбов. Фондапаринукс не инактивирует тромбин (активированный фактор IIа) и не оказывает действия на тромбоциты.

В рекомендованных дозах фондапаринукс не влияет на результаты обычных коагуляционных тестов, таких как активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), активированное время свертывания или протромбиновое время/международное нормализованное отношение (МНО) в плазме крови, время кровотечения и фибринолитическая активность. Однако получены единичные сообщения об увеличении АЧТВ при применении препарата в дозе 2,5 мг.

Фондапаринукс не вступает в перекрестные реакции с плазмой крови больных с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией.

Фармакокинетика. Всасывание . После п/к введения фондапаринукс быстро всасывается (абсолютная биодоступность — 100%). При однократном п/к введении в дозе 2,5 мг фондапаринукса молодым здоровым добровольцам С max в плазме крови (в среднем 0,34 мг/л) достигалась через 2 ч после введения препарата. Концентрация в плазме крови, составляющая половину С max , достигается через 25 мин после введения.

У здоровых лиц пожилого возраста фармакокинетика фондапаринукса линейная в диапазоне доз 2–8 мг п/к. При введении 1 раз в сутки устойчивая равновесная концентрация в плазме крови достигается через 3–4 дня при повышении в 1,3 раза С max и AUC. Средние (СV%) фармакокинетические параметры фондапаринукса в равновесном состоянии у пациентов, перенесших операции на тазобедренном суставе и получавших фондапаринукс в дозе 2,5 мг/сут, составляли: С max в плазме крови — 0,39 мг/л (31%), время ее достижения — 2,8 ч (18%), минимальная концентрация — 0,14 мг/л (56%). У пациентов пожилого возраста, перенесших операции по поводу перелома бедренной кости, равновесные концентрации фондапаринукса составили: С max — 0,50 мг/л (32%), минимальная — 0,19 мг/л (58%).

При лечении острого тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии у больных, получавших Арикстру в дозе 5 мг (масса тела <50 кг), 7,5 мг (масса тела 50–100 кг включительно) и 10 мг (масса тела >100 кг) 1 раз в сутки, средние фармакотерапевтические параметры были подобными.

Распределение . У здоровых добровольцев после п/к и в/в введения фондапаринукс распределяется таким образом, что большая его часть находится в крови и лишь незначительный объем — в экстрасосудистой жидкости. Объем распределения фондапаринукса составляет 7–11 л. In vitro фондапаринукс в высокой степени (не менее 94%) и специфически связывается с белком АТ III. Связывание фондапаринукса с другими белками плазмы крови, в том числе с тромбоцитарным фактором IV и эритроцитами, незначительное.

Метаболизм . In vivo метаболизм фондапаринукса не изучали, поскольку у пациентов с нормальной функцией почек большая часть введенной дозы выводится в неизмененном виде с мочой.

Выведение . Фондапаринукс выделяется главным образом почками в неизмененном виде, у здоровых лиц 64–77% однократной дозы выводится с мочой в течение 72 ч. Т ½ составляет около 17 ч у молодых здоровых людей и около 21 ч — у здоровых лиц пожилого возраста.

Особые группы пациентов

Нарушение функции почек. По сравнению с пациентами с нормальной функцией почек (клиренс креатинина (КК) >80 мл/мин), клиренс в 1,2–1,4 раза ниже у пациентов с легкими нарушениями функции почек (КК 50–80 мл/мин) и в среднем в 2 раза ниже у пациентов с умеренными нарушениями функции почек (КК 30–50 мл/мин). При тяжелых нарушениях функции почек (КК <30 мл/мин) клиренс примерно в 5 раз ниже, чем в случае нормальной функции почек. Соответствующий конечный Т ½ составлял 29 ч при почечной недостаточности умеренной и 72 ч — тяжелой степени. Аналогичная взаимосвязь между клиренсом фондапаринукса и степенью тяжести почечной недостаточности наблюдался при лечении пациентов с тромбозом глубоких вен и тромбоэмболией легочной артерии.

Нарушение функции печени. В соответствии с фармакокинетикой препарата ожидают, что концентрация несвязанного фондапаринукса останется без изменений у пациентов с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени, и поэтому нет необходимости в коррекции дозы. После однократного п/к введения фондапаринукса пациентам с умеренной печеночной недостаточностью (класс B по шкале Чайлда — Пью) C max и AUC фондапаринукса уменьшались на 22 и 39% соответственно по сравнению с пациентами без нарушения функции почек. Более низкая концентрация фондапаринукса в плазме крови объясняется снижением степени связывания с АТ III, поскольку у пациентов с печеночной недостаточностью концентрация АТ III в плазме крови ниже. Таким образом, результатом этого является увеличение почечного клиренса фондапаринукса.

У пациентов с тяжелой степенью печеночной недостаточности фармакокинетику фондапаринукса не изучали (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Дети. Применение фондапаринукса у детей не изучали.

Пациенты пожилого возраста. Функция почек может снижаться с возрастом, поэтому выведение фондапаринукса у пациентов в возрасте старше 75 лет может ухудшаться. После ортопедической операции в исследовании при применении препарата в дозе 2,5 мг 1 раз в сутки общий клиренс фондапаринукса был в 1,2–1,4 раза ниже у больных в возрасте старше 75 лет по сравнению с пациентами в возрасте до 65 лет. Аналогичная взаимосвязь между клиренсом фондапаринукса и возрастом выявлена при лечении больных с тромбозом глубоких вен и тромбоэмболией легочной артерии.

Пол. При коррекции дозы по массе тела не выявлено расхождений в фармакокинетике больных мужчин и женщин.

Раса. Плановые исследования фармакокинетических различий не проводили. Однако результаты исследований при участии здоровых представителей монголоидной расы не продемонстрировали расхождений в фармакокинетическом профиле по сравнению со здоровыми представителями европеоидной расы. Не отмечено расхождений в клиренсе препарата из плазмы крови больных негроидной и европеоидной расы, перенесших ортопедические операции.

Масса тела. Клиренс фондапаринукса из плазмы крови возрастает с увеличением массы тела (9% на каждые 10 кг массы тела).