Арикстра предназначена для п/к или в/в инъекции. Не применять в/м.

Арикстру вводят методом глубокой п/к инъекции, больной должен находиться в положении лежа. Место введения следует менять — левая и правая переднебоковая или левая и правая заднебоковая стенки живота. Чтобы избежать потери препарата, не следует удалять пузырек воздуха из предварительно наполненного шприца перед инъекцией. Иглу следует вводить на всю длину перпендикулярно в складку кожи, зажатую между большим и указательным пальцами; в течение всего введения складку кожи необходимо держать зажатой. Арикстру применять только под контролем врача. П/к инъекцию вводить так же, как и в случае применения классического шприца.

Перед применением р-р для инъекций необходимо визуально осмотреть на предмет отсутствия взвешенных частиц и изменения окраски.

В/в инъекция (только первая доза при лечении больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST). Вводится в/в через имеющуюся в/в систему непосредственно без разведения или с разведением в небольшом объеме (25 или 50 мл) 0,9% натрия хлорида. Чтобы избежать потерь препарата, не следует удалять пузырек воздуха из предварительно наполненного шприца перед инъекцией. Систему или катетер после инъекции необходимо хорошо промыть 0,9% р-ром натрия хлорида для того, чтобы убедиться, что лекарственное средство было введено полностью. При разведении Арикстры 0,9% р-ром натрия хлорида введение следует проводить в течение 1–2 мин.

Перед применением р-р для инъекций необходимо визуально проконтролировать относительно отсутствия взвешенных частиц и изменения окраски.

Предварительно заполненные шприцы Арикстры были разработаны с применением автоматической системы защиты иглы для предотвращения повреждений после инъекции препарата.

Любой неиспользованный препарат или материал необходимо утилизировать согласно законодательным нормам.

Пошаговая инструкция по применению препарата Арикстра

1. Тщательно вымыть руки водой с мылом и высушить их полотенцем.

2. Извлечь шприц из упаковки и убедиться, что:

срок годности не истек,

р-р прозрачен и бесцветен, а также не содержит частиц,

шприц не был открыт или поврежден.

3. Занять удобное положение сидя или лежа.

Выбрать место в нижней части абдоминальной области (живота), по крайней мере на 5 см ниже пупка.

Использовать поочередно левую и правую сторону нижней части живота при проведении каждой инъекции. Это поможет уменьшить выраженность неприятных ощущений в месте инъекции.

Если проведение инъекции в нижнюю часть абдоминальной области невозможно, следует обратиться к медсестре или врачу.

4. Очистить место инъекции спиртовой салфеткой.

5. Снять колпачок иглы, сначала повернув его, а затем потянув по прямой линии от корпуса шприца.

Утилизировать колпачок иглы.

Важное примечание. Не прикасаться к игле и не допускать, чтобы игла касалась любой поверхности перед инъекцией.

Считается нормальным, если выявлены небольшие пузырьки воздуха в этом шприце. Не следует пытаться удалить эти пузырьки воздуха перед проведением инъекции — возможна потеря некоторой части препарата.

6. Осторожно сжать очищенную кожу, чтобы образовалась складка. Удерживать складку между большим и указательным пальцем в течение всей инъекции.

7. Держать шприц кончиками пальцев.

Ввести иглу на всю длину под прямым углом в складку кожи.

8. Ввести все содержимое шприца, нажимая на поршень до упора.

9. Отпустить поршень, и игла автоматически выйдет из кожи и вернется в защитный колпачок, где будет закрыта навсегда.

Не выбрасывать использованный шприц в бытовые отходы. Утилизировать его согласно инструкции.

Профилактика венозных тромбоэмболий

Обширные ортопедические и абдоминальные оперативные вмешательства. Рекомендуемая доза Арикстры для взрослых составляет 2,5 мг 1 раз в сутки после операции в виде п/к инъекции.

Начальную дозу вводить не ранее чем через 6 ч после завершения операции при условии достижения гемостаза.

Лечение следует проводить до снижения риска развития тромбоэмболии, обычно до перевода больного на амбулаторное лечение, не менее 5–9 сут после операции. Опыт показывает, что у больных, перенесших операцию по поводу перелома бедра, на протяжении более 9 сут существует риск тромбоза глубоких вен. Таким пациентам рекомендуется дополнительное профилактическое применение Арикстры сроком до 24 сут.

Больные с риском возникновения тромбоэмболических осложнений в связи с продолжительным ограничением подвижности. Рекомендуемая доза Арикстры составляет 2,5 мг 1 раз в сутки в виде п/к инъекции. Продолжительность лечения в таком случае составляет 6–14 сут.

Нестабильная стенокардия/инфаркт миокарда без подъема сегмента ST. Рекомендуемая доза Арикстры составляет 2,5 мг 1 раз в сутки в виде п/к инъекции. Лечение следует начинать как можно быстрее после установления диагноза и продолжать до 8 сут.

Больным, которым показано перкутанное коронарное вмешательство в период лечения Арикстрой, следует применять нефракционированный гепарин во время такого вмешательства, учитывая потенциальный риск возникновения кровотечения у пациента, включая время после введения последней дозы фондапаринукса (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Время возобновления п/к применения Арикстры после удаления катетера определяют на основании клинического состояния пациента. В клиническом исследовании относительно нестабильной стенокардии/инфаркта миокарда без подъема сегмента ST возобновление лечения Арикстрой начинали не ранее чем через 2 ч после удаления катетера.

Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. Рекомендуемая доза Арикстры составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Первую дозу Арикстры вводят в/в, последующие дозы — путем п/к инъекции. Лечение следует начинать как можно быстрее после установления диагноза и продолжать до 8 сут или до выписки.

Больным, которым необходимо проводить непервичное перкутанное коронарное вмешательство в течение лечения Арикстрой, следует применять нефракционированный гепарин во время такого вмешательства, учитывая потенциальный риск возникновения кровотечения у пациента, включая время после введения последней дозы фондапаринукса (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Время возобновления п/к применения Арикстры после удаления катетера следует определять на основании клинического состояния пациента. В клиническом исследовании относительно нестабильной стенокардии/инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST возобновление лечения Арикстрой начинали не ранее чем через 3 ч после удаления катетера.

Пациенты, которым назначено коронарное шунтирование. Пациентам с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST или с нестабильной стенокардией/инфарктом миокарда без подъема сегмента ST, которым назначено коронарное шунтирование, по возможности не следует применять фондапаринукс в течение 24 ч до хирургического вмешательства, а возобновить его введение можно через 48 ч после операции.

Лечение острого тромбоза глубоких вен и острой тромбоэмболии легочной артерии. Рекомендованная доза Арикстры для п/к введения:

5 мг — для пациентов с массой тела <50 кг;

7,5 мг — для пациентов с массой тела 50–100 кг;

10 мг — для пациентов с массой тела >100 кг.

Инъекцию вводят 1 раз в сутки, продолжительность лечения должна составлять не менее 5 дней и прекращать его можно не ранее, чем возникнет возможность проведения адекватной терапии пероральными антикоагулянтами (значение МНО 2–3). Сопутствующую терапию пероральными антикоагулянтами следует начинать как можно раньше, обычно в течение 72 ч. Средняя продолжительность применения препарата в клинических исследованиях составляла 7 дней, клинический опыт применения лекарственного средства в течение более 10 дней ограничен.

Особые группы больных

Дети. Безопасность и эффективность применения Арикстры у детей не установлены.

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений после хирургического вмешательства. В случае хирургического вмешательства следует строго соблюдать время первой инъекции фондапаринукса у пациентов в возрасте ≥75 лет и/или массой тела <50 кг, и/или с нарушением функции почек с КК 20–50 мл/мин.

Первую дозу фондапаринукса следует вводить не ранее чем через 6 ч после закрытия хирургической раны. Инъекцию не следует проводить до установления гемостаза (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Пациенты пожилого возраста (>75 лет). Арикстру следует применять с осторожностью у больных пожилого возраста, поскольку с возрастом снижается функция почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Пациенты с массой тела <50 кг

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений и лечение нестабильной стенокардии/инфаркта миокарда без подъема сегмента ST и инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST. У пациентов с массой тела <50 кг существует повышенный риск развития кровотечения. Выведение фондапаринукса снижается с уменьшением массы тела. У таких пациентов фондапаринукс следует применять с осторожностью (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Почечная недостаточность

Профилактика венозных тромбоэмболий. Пациентам с легким нарушением функции почек (КК ≥50 мл/мин) коррекции дозы не требуется.

Пациентам с КК 20–50 мл/мин по назначению врача рекомендуется применять препарат в дозе 1,5 мг/сут (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, Фармакокинетика).

Пациентам с КК <20 мл/мин Арикстру применять не рекомендуется.

Нестабильная стенокардия/инфаркт миокарда без подъема сегмента ST и инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. Арикстру не следует применять для лечения пациентов с КК <20 мл/мин (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Коррекции дозы у пациентов с КК ≥20 мл/мин не требуется.

Нарушение функции печени. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений и лечение нестабильной стенокардии/инфаркта миокарда без подъема сегмента ST и инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST. Не требуется коррекции дозы для больных с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени. У больных с тяжелой степенью печеночной недостаточности Арикстру следует применять с осторожностью, поскольку эту группу пациентов не исследовали (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, Фармакокинетика).

Дети. Безопасность и эффективность применения Арикстры у детей не установлены.