Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗАНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПрочие антитромботические средстваФондапаринуксАрикстра®Цены в аптеках

Арикстра® раствор для инъекций 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Одесса (81403) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: шприц (9)
2693,60 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1), шприц (3)
2756,02
Экономия: -318,83 грн
2437,19 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: шприц (5)
2696,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
2719,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
Всего: раствор для инъекций (6)
2622,97
Экономия: -180,28 грн
2442,69 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Первомайск, ул. Одесская, 113
Всего: шприц (5)
2360,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: раствор для инъекций (5)
2166,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
2725,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Всего: упаковка (1)
2419,99
Экономия: -12,31 грн
2407,68 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 38
Всего: упаковка (1)
2501,88 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: шприц (9)
2360,47 грн
Подорожник
Подробнее
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
2549,40 грн
Ощад аптека
Подробнее
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
2549,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
2549,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
2549,40 грн
Подорожник
Подробнее
Володарка, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
2549,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: шприц (7)
2699,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 47 мин
Мироновка, ул. Победы, 10
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
2549,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
2549,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Школьная, 33-А
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
2549,40 грн