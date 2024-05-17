Арикстра® раствор для инъекций 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Одесса (81403) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: шприц (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), шприц (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: шприц (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: шприц (5)
Закрыто Открывается в 07:30
Первомайск, ул. Одесская, 113
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 38
Аптека твоей родини
Подробнее
Всего: шприц (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Подорожник
Подробнее
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
Ощад аптека
Подробнее
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
Подорожник
Подробнее
Володарка, ул. Армейская, 4
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: шприц (7)
Открыто Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Закрыто Открывается через 47 мин
Мироновка, ул. Победы, 10
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Школьная, 33-А
Наличие на 2024-05-18 - 20:00