Список производителейAAspen Europe Производитель: Aspen Europe Представительство "Аспен Юроп ГмбХ" в Украине 01030, Киев, ул. Б.Хмельницкого, 19-21, БЦ "Леонардо", 5 этаж 044-237-07-66 Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список Алкеран™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, № 25 Aspen Europe В 20 аптеках от 2723,56 грн Цены в аптеках Арикстра® Раствор для инъекций, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10 Aspen Pharma Trading В 25 аптеках от 2227,06 грн Цены в аптеках Арикстра® Раствор для инъекций, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading В 27 аптеках от 3192,92 грн Цены в аптеках Лейкеран™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, флакон, № 25 Aspen Pharma Trading В 41 аптеке от 2278,54 грн Цены в аптеках Маркаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading В 21 аптеке от 439,71 грн Цены в аптеках Маркаин Спинал Хеви Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Aspen Pharma Trading В 48 аптеках от 447,63 грн Цены в аптеках Наропин Раствор для инъекций, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 5 Aspen Europe В 6 аптеках от 2658,30 грн Цены в аптеках Наропин Раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Aspen Europe В 1 аптеке от 357,00 грн Цены в аптеках Наропин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Aspen Europe В 7 аптеках от 955,90 грн Цены в аптеках Овестин® Крем вагинальный, туба, 15 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1 Aspen Pharma Trading В 560 аптеках от 681,69 грн Цены в аптеках Овестин® Суппозитории вагинальные, 0,5 мг, № 15 Aspen Pharma Trading В 721 аптеке от 623,16 грн Цены в аптеках Фраксипарин® Раствор для инъекций, 2850 ме анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10 Aspen Pharma Trading В 54 аптеках от 1074,40 грн Цены в аптеках Фраксипарин® Раствор для инъекций, 3800 ме анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10 Aspen Pharma Trading В 87 аптеках от 725,90 грн Цены в аптеках Фраксипарин® Раствор для инъекций, 5700 ме анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading В 52 аптеках от 879,82 грн Цены в аптеках Эмла Крем, туба, 5 г, + 12 наклеек, + 12 наклеек, № 5 Aspen Pharma Trading В 455 аптеках от 564,35 грн Цены в аптеках Эмла Крем, туба, 30 г, № 1 Aspen Pharma Trading В 454 аптеках от 546,16 грн Цены в аптеках Алкеран™ Порошок для приготовления инъекционного раствора, 50 мг, флакон в контурной ячейковой упаковке, с растворителем во флаконах по 10 мл, с раств. во фл. 10 мл, № 1 Aspen Europe Нет в наличии Цены в аптеках Диприван Эмульсия для инфузии, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Нет в наличии Цены в аптеках Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 01030, Киев, ул. Б.Хмельницкого, 19-21, БЦ "Леонардо", 5 этаж 044-237-07-66 Найдено: 18 препаратов Плитка Список Алкеран™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, № 25 Aspen Europe В 20 аптеках от 2723,56 грн Цены в аптеках Арикстра® Раствор для инъекций, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10 Aspen Pharma Trading В 25 аптеках от 2227,06 грн Цены в аптеках Арикстра® Раствор для инъекций, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading В 27 аптеках от 3192,92 грн Цены в аптеках Лейкеран™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, флакон, № 25 Aspen Pharma Trading В 41 аптеке от 2278,54 грн Цены в аптеках Маркаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading В 21 аптеке от 439,71 грн Цены в аптеках Маркаин Спинал Хеви Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Aspen Pharma Trading В 48 аптеках от 447,63 грн Цены в аптеках Наропин Раствор для инъекций, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 5 Aspen Europe В 6 аптеках от 2658,30 грн Цены в аптеках Наропин Раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Aspen Europe В 1 аптеке от 357,00 грн Цены в аптеках Наропин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Aspen Europe В 7 аптеках от 955,90 грн Цены в аптеках Овестин® Крем вагинальный, туба, 15 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1 Aspen Pharma Trading В 560 аптеках от 681,69 грн Цены в аптеках Овестин® Суппозитории вагинальные, 0,5 мг, № 15 Aspen Pharma Trading В 721 аптеке от 623,16 грн Цены в аптеках Фраксипарин® Раствор для инъекций, 2850 ме анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10 Aspen Pharma Trading В 54 аптеках от 1074,40 грн Цены в аптеках Фраксипарин® Раствор для инъекций, 3800 ме анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10 Aspen Pharma Trading В 87 аптеках от 725,90 грн Цены в аптеках Фраксипарин® Раствор для инъекций, 5700 ме анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading В 52 аптеках от 879,82 грн Цены в аптеках Эмла Крем, туба, 5 г, + 12 наклеек, + 12 наклеек, № 5 Aspen Pharma Trading В 455 аптеках от 564,35 грн Цены в аптеках Эмла Крем, туба, 30 г, № 1 Aspen Pharma Trading В 454 аптеках от 546,16 грн Цены в аптеках Алкеран™ Порошок для приготовления инъекционного раствора, 50 мг, флакон в контурной ячейковой упаковке, с растворителем во флаконах по 10 мл, с раств. во фл. 10 мл, № 1 Aspen Europe Нет в наличии Цены в аптеках Диприван Эмульсия для инфузии, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Нет в наличии Цены в аптеках Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду