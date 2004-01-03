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Производитель: Aspen Europe

Представительство "Аспен Юроп ГмбХ" в Украине
01030, Киев, ул. Б.Хмельницкого, 19-21, БЦ "Леонардо", 5 этаж
044-237-07-66
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Найдено: 18 препаратов
Алкеран™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, № 25; Aspen Europe
Алкеран™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, № 25 Aspen Europe
В 20 аптеках
от 2723,56 грн
Цены в аптеках
Арикстра® раствор для инъекций, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Арикстра® Раствор для инъекций, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 25 аптеках
от 2227,06 грн
Цены в аптеках
Арикстра® раствор для инъекций, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Арикстра® Раствор для инъекций, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 27 аптеках
от 3192,92 грн
Цены в аптеках
Лейкеран™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, флакон, № 25; Aspen Pharma Trading
Лейкеран™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, флакон, № 25 Aspen Pharma Trading
В 41 аптеке
от 2278,54 грн
Цены в аптеках
Маркаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Aspen Pharma Trading
Маркаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading
В 21 аптеке
от 439,71 грн
Цены в аптеках
Маркаин Спинал Хеви раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Aspen Pharma Trading
Маркаин Спинал Хеви Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Aspen Pharma Trading
В 48 аптеках
от 447,63 грн
Цены в аптеках
Наропин раствор для инъекций, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 5; Aspen Europe
Наропин Раствор для инъекций, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 5 Aspen Europe
В 6 аптеках
от 2658,30 грн
Цены в аптеках
Наропин раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Aspen Europe
Наропин Раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Aspen Europe
В 1 аптеке
от 357,00 грн
Цены в аптеках
Наропин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Aspen Europe
Наропин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Aspen Europe
В 7 аптеках
от 955,90 грн
Цены в аптеках
Овестин® крем вагинальный, туба, 15 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1; Aspen Pharma Trading
Овестин® Крем вагинальный, туба, 15 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1 Aspen Pharma Trading
В 560 аптеках
от 681,69 грн
Цены в аптеках
Овестин® суппозитории вагинальные, 0,5 мг, № 15; Aspen Pharma Trading
Овестин® Суппозитории вагинальные, 0,5 мг, № 15 Aspen Pharma Trading
В 721 аптеке
от 623,16 грн
Цены в аптеках
Фраксипарин® раствор для инъекций, 2850 ме анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Фраксипарин® Раствор для инъекций, 2850 ме анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 54 аптеках
от 1074,40 грн
Цены в аптеках
Фраксипарин® раствор для инъекций, 3800 ме анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Фраксипарин® Раствор для инъекций, 3800 ме анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 87 аптеках
от 725,90 грн
Цены в аптеках
Фраксипарин® раствор для инъекций, 5700 ме анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Фраксипарин® Раствор для инъекций, 5700 ме анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 52 аптеках
от 879,82 грн
Цены в аптеках
Эмла крем, туба, 5 г, + 12 наклеек, + 12 наклеек, № 5; Aspen Pharma Trading
Эмла Крем, туба, 5 г, + 12 наклеек, + 12 наклеек, № 5 Aspen Pharma Trading
В 455 аптеках
от 564,35 грн
Цены в аптеках
Эмла крем, туба, 30 г, № 1; Aspen Pharma Trading
Эмла Крем, туба, 30 г, № 1 Aspen Pharma Trading
В 454 аптеках
от 546,16 грн
Цены в аптеках
Алкеран™ порошок для приготовления инъекционного раствора, 50 мг, флакон в контурной ячейковой упаковке, с растворителем во флаконах по 10 мл, с раств. во фл. 10 мл, № 1; Aspen Europe
Алкеран™ Порошок для приготовления инъекционного раствора, 50 мг, флакон в контурной ячейковой упаковке, с растворителем во флаконах по 10 мл, с раств. во фл. 10 мл, № 1 Aspen Europe
Нет в наличии
Диприван эмульсия для инфузии, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; Aspen Pharma Trading
Диприван Эмульсия для инфузии, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
01030, Киев, ул. Б.Хмельницкого, 19-21, БЦ "Леонардо", 5 этаж
044-237-07-66
Найдено: 18 препаратов
Алкеран™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, № 25; Aspen Europe
Алкеран™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, № 25 Aspen Europe
В 20 аптеках
от 2723,56 грн
Цены в аптеках
Арикстра® раствор для инъекций, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Арикстра® Раствор для инъекций, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 25 аптеках
от 2227,06 грн
Цены в аптеках
Арикстра® раствор для инъекций, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Арикстра® Раствор для инъекций, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 27 аптеках
от 3192,92 грн
Цены в аптеках
Лейкеран™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, флакон, № 25; Aspen Pharma Trading
Лейкеран™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, флакон, № 25 Aspen Pharma Trading
В 41 аптеке
от 2278,54 грн
Цены в аптеках
Маркаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Aspen Pharma Trading
Маркаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading
В 21 аптеке
от 439,71 грн
Цены в аптеках
Маркаин Спинал Хеви раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Aspen Pharma Trading
Маркаин Спинал Хеви Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Aspen Pharma Trading
В 48 аптеках
от 447,63 грн
Цены в аптеках
Наропин раствор для инъекций, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 5; Aspen Europe
Наропин Раствор для инъекций, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 5 Aspen Europe
В 6 аптеках
от 2658,30 грн
Цены в аптеках
Наропин раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Aspen Europe
Наропин Раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Aspen Europe
В 1 аптеке
от 357,00 грн
Цены в аптеках
Наропин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Aspen Europe
Наропин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Aspen Europe
В 7 аптеках
от 955,90 грн
Цены в аптеках
Овестин® крем вагинальный, туба, 15 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1; Aspen Pharma Trading
Овестин® Крем вагинальный, туба, 15 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1 Aspen Pharma Trading
В 560 аптеках
от 681,69 грн
Цены в аптеках
Овестин® суппозитории вагинальные, 0,5 мг, № 15; Aspen Pharma Trading
Овестин® Суппозитории вагинальные, 0,5 мг, № 15 Aspen Pharma Trading
В 721 аптеке
от 623,16 грн
Цены в аптеках
Фраксипарин® раствор для инъекций, 2850 ме анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Фраксипарин® Раствор для инъекций, 2850 ме анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 54 аптеках
от 1074,40 грн
Цены в аптеках
Фраксипарин® раствор для инъекций, 3800 ме анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Фраксипарин® Раствор для инъекций, 3800 ме анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 87 аптеках
от 725,90 грн
Цены в аптеках
Фраксипарин® раствор для инъекций, 5700 ме анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Фраксипарин® Раствор для инъекций, 5700 ме анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 52 аптеках
от 879,82 грн
Цены в аптеках
Эмла крем, туба, 5 г, + 12 наклеек, + 12 наклеек, № 5; Aspen Pharma Trading
Эмла Крем, туба, 5 г, + 12 наклеек, + 12 наклеек, № 5 Aspen Pharma Trading
В 455 аптеках
от 564,35 грн
Цены в аптеках
Эмла крем, туба, 30 г, № 1; Aspen Pharma Trading
Эмла Крем, туба, 30 г, № 1 Aspen Pharma Trading
В 454 аптеках
от 546,16 грн
Цены в аптеках
Алкеран™ порошок для приготовления инъекционного раствора, 50 мг, флакон в контурной ячейковой упаковке, с растворителем во флаконах по 10 мл, с раств. во фл. 10 мл, № 1; Aspen Europe
Алкеран™ Порошок для приготовления инъекционного раствора, 50 мг, флакон в контурной ячейковой упаковке, с растворителем во флаконах по 10 мл, с раств. во фл. 10 мл, № 1 Aspen Europe
Нет в наличии
Диприван эмульсия для инфузии, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; Aspen Pharma Trading
Диприван Эмульсия для инфузии, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції