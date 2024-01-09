с особой осторожностью следует применять при повышенном риске развития кровотечений (врожденные или приобретенные нарушениях гемостаза, в том числе при количестве тромбоцитов менее 50 000/мкл, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе, массе тела менее 50 кг, печеночной недостаточности, состоянии после недавнего хирургического вмешательства на головном или спинном мозге или офтальмологических операций, пожилой возраст, ХПН (келиренс креатинина 30–50 мл/мин), возраст до 18 лет, период беременности и кормления грудью.

Эффективность и безопасность применения в течение более 9 дней не установлены. При необходимости пролонгированного лечения антикоагулянтами больного следует перевести на препараты, для которых имеется опыт длительного применения. Предназначен только для п/к применения. Не вводить в/м.

При применении фондапаринукса натрия одновременно с проведением эпидуральной анестезии или спинномозговой пункции нельзя исключить возможность появления эпидуральных или спинальных гематом, которые могут приводить к длительному или постоянному параличу. Это чрезвычайно редкие явления, однако их риск может несколько повышаться при использовании постоянных эпидуральных катетеров или одновременном введении других лекарственных средств, влияющих на гемостаз. Пациенты пожилого возраста более подвержены риску развития кровотечений, чем лица молодого возраста. Пациенты с массой тела менее 50 кг более подвержены опасности развития кровотечений. Выведение фондапаринукса натрия зависит от массы тела. Риск кровотечения повышается при клиренсе креатинина менее 50 мл/мин. В связи с дефицитом факторов свертывающей системы крови у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени повышается риск развития кровотечения. Рекомендуется контролировать количество тромбоцитов в начале и в конце лечения. Это особенно важно в тех случаях, когда предполагается проведение поддерживающего лечения гепарином натрием или низкомолекулярными гепаринами.

Клинического опыта применения в период беременности нет. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.