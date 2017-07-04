Веногепанол (Venohepanol) (166412) - инструкция по применению ATC-классификация
Веногепанол инструкция по применению
Фармакологические свойства
Веногепанол — антитромботическое, противоотечное средство с противовоспалительным эффектом для наружного применения. Входящий в состав препарата гепарин оказывает местное антитромботическое, противоотечное и противовоспалительное действие. Венорутинол оказывает венотонизирующее и ангиопротекторное действие, нормализует проницаемость стенок капилляров, повышает их тонус за счет Р-витаминной активности и улучшения микроциркуляции и трофики тканей. Декспантенол стимулирует грануляцию и эпителизацию тканей, образуя активный метаболит — пантотеновую кислоту, принимающую участие в синтезе кофермента А.
Показания Веногепанол
профилактика и лечение варикозного расширения вен, в том числе после оперативных вмешательств; тромбоз, тромбофлебит; закрытые травмы (в том числе спортивные) с гематомами, растяжением; инфильтраты; рубцовые индурации и наружные воспалительные процессы без нарушения целостности кожи; тендовагинит.
Применение Веногепанол
препарат применяют наружно. Взрослым гель наносят на неповрежденную кожу пораженной области 1–3 раза в сутки. При лечении заболеваний вен препарат применяют в виде повязок с гелем. При варикозных язвах гель наносят в виде кольца диаметром 4 см вокруг язвы. Избегать нанесения геля непосредственно на язвенную поверхность!
Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от клинических показаний и течения заболевания. При лечении травм (в том числе спортивных) с гематомами продолжительность лечения составляет 5–7 дней.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата, гемофилия, геморрагический диатез, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, выраженная тромбоцитопения, язвенно-некротические процессы в зоне тромбофлебита, склонность к кровотечениям, кровотечения, травматические нарушения целостности кожных покровов, открытые и/или инфицированные раны.
Побочные эффекты
в отдельных случаях возможны местные реакции гиперчувствительности — гиперемия, раздражение кожи, зуд, сыпь, в том числе крапивница, ангионевротический отек, дерматит, экзема, аллергические реакции, контактный дерматит, раздражение, ощущение жжения, припухлость кожи, геморрагии, иногда — возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей. При нанесении на большие участки кожи возможны системные побочные реакции. Обычно эти симптомы проходят самостоятельно после отмены препарата.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует обязательно проконсультироваться у врача относительно дальнейшего применения препарата.
Особые указания
гель наносят только на неповрежденную кожу.
Не наносить на раневую поверхность кожи и следить, чтобы препарат не попадал в глаза и на слизистые оболочки. Можно наносить под окклюзионную повязку. После нанесения геля необходимо избегать воздействия солнечных лучей на обработанные участки кожи.
Больным с хронической венозной недостаточностью рекомендуется применение препарата как на начальных, так и поздних стадиях заболевания (уменьшается ощущение тяжести в ногах, отечность нижних конечностей, улучшается трофика).
При тяжелых нарушениях функции почек не рекомендуют длительное применение препарата.
Веногепанол с осторожностью применяют при кровотечениях (в этом случае во время лечения необходим контроль свертываемости крови).
При попадании геля в глаза их следует промыть водой. В случае случайного проглатывания большого количества геля — вызвать рвоту и обратиться к врачу.
Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или возникнут нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат Веногепанол не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение препарата и декстрана, фенилбутазона, кеторолака может повышать риск возникновения кровотечений.
Парентеральное введение нитроглицерина вместе с применением Веногепанола, а также одновременное применение геля с тироксином, тетрациклином, антигистаминными средствами, алкалоидами спорыньи, никотином может ослаблять действие препарата.
Пероральные антикоагулянты (например варфарин, дикумарол, клопидогрель) одновременно с применением геля Веногепанол могут вызвать удлинение протромбинового времени.
НПВП (например диклофенак, ибупрофен, индометацин), венотонизирующие лекарственные средства при одновременном применении усиливают эффект геля Веногепанол.
Усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.
Ингибиторы АПФ, алискирен: возможна гипергликемия.
Дипиридамол, илопрост повышают антикоагулянтный эффект действующего вещества Веногепанола — гепарина.
Одновременное применение Веногепанола с препаратами, содержащими сулиндак, может привести к развитию периферической нейропатии.
Декспантенол, входящий в состав Веногепанола, может усиливать действие деполяризующих миорелаксантов (например суксаметония хлорида, декаметония бромида) и ослаблять действие недеполяризующих миорелаксантов (например тубокурарина хлорида) в связи со способностью стимулировать синтез ацетилхолина.
Если пациент принимает любые другие лекарственные средства, следует обязательно сообщить об этом врачу.
Передозировка
симптомы. При соблюдении указанного режима дозирования передозировка маловероятна. При применении на обширных участках кожи (вследствие вероятной системной абсорбции) возможны геморрагические осложнения в виде кровотечений различной степени тяжести.
Лечение. При небольшом кровотечении следует снизить дозу или временно прекратить применение препарата. В случае выраженного кровотечения в/в медленно вводят 1% р-р протамина сульфата. Если концентрация гепарина в крови неизвестна, то однократная доза протамина сульфата не должна превышать 1 мл. При наличии показаний проводят перитонеальный диализ. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.