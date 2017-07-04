гель наносят только на неповрежденную кожу.

Не наносить на раневую поверхность кожи и следить, чтобы препарат не попадал в глаза и на слизистые оболочки. Можно наносить под окклюзионную повязку. После нанесения геля необходимо избегать воздействия солнечных лучей на обработанные участки кожи.

Больным с хронической венозной недостаточностью рекомендуется применение препарата как на начальных, так и поздних стадиях заболевания (уменьшается ощущение тяжести в ногах, отечность нижних конечностей, улучшается трофика).

При тяжелых нарушениях функции почек не рекомендуют длительное применение препарата.

Веногепанол с осторожностью применяют при кровотечениях (в этом случае во время лечения необходим контроль свертываемости крови).

При попадании геля в глаза их следует промыть водой. В случае случайного проглатывания большого количества геля — вызвать рвоту и обратиться к врачу.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или возникнут нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью.

Дети. Не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат Веногепанол не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.