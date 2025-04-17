Веногепанол (Venohepanol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,65
Экономия при брони: -4,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10
Экономия при брони: -31,70 грн
Подорожник
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Подорожник
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 156
116.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,11
Экономия при брони: -4,74 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,11
Экономия при брони: -4,74 грн
Фармация
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
118.0 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,90
Экономия при брони: -34,96 грн
Фармация
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
121.7 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,90
Экономия при брони: -34,96 грн
Фармация
Киев, ул. Героев Днепра, 18
122.1 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,47
Экономия при брони: -31,46 грн
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,47
Экономия при брони: -31,46 грн
Фармация
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,90
Экономия при брони: -34,96 грн
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,90
Экономия при брони: -34,96 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
126.0 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
126.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,47
Экономия при брони: -31,46 грн
Фармация
Киев, ул. Бориспольская, 34
126.5 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,47
Экономия при брони: -31,46 грн
Фармация
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
126.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Экономия при брони: -24,28 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Экономия при брони: -24,28 грн
Біла ромашка
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
127.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,27
Экономия при брони: -3,31 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 164
128.1 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,90
Экономия при брони: -34,96 грн