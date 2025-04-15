Веногепанол (Venohepanol)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
141,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
141,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
141,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
11.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10
Экономия при брони: -30,30 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 55 мин
Марганец, ул. Дворцовая, 2
47.0 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Аптека низких цен
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Аптека низких цен
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Подорожник
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Не болей
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Аптека копейка
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Героев, 46
62.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Не болей
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Подорожник
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,90
Экономия при брони: -39,60 грн
Аптека копейка
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Аптека копейка
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн