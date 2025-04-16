Веногепанол (Venohepanol)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,50
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,20
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Подорожник
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
66.1 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Аптека низких цен
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
85.0 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Аптека низких цен
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
97.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,00 грн