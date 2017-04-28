клозапин (8-хлоро-11-(4-метилпиперазин-1-ил)-5Н-дибензо-[b,е] [1,4]-диазепин) относится к группе атипичных нейролептиков. Оказывает выраженное антипсихотическое и седативное действие, практически не вызывает экстрапирамидных нарушений. Механизм антипсихотического действия клозапина окончательно не установлен. Наивысшая активность отмечена в отношении допаминовых рецепторов лимбической области головного мозга, где клозапин препятствует связыванию допамина с D 1 - и D 2 -допаминовыми рецепторами. Этот эффект менее выражен, чем у «типичных» нейролептиков. Клозапин связывается преимущественно в недопаминергических участках (с альфа-адренорецепторами, серотониновыми, гистаминовыми и холинорецепторами). Клозапин слабо влияет или вообще не влияет на концентрацию пролактина в плазме крови, поскольку не связывается допаминовыми рецепторами в тубероинфундибулярном тракте. Характерными фармакологическими особенностями клозапина являются регистрируемое на ЭЭГ угнетение реакции активации при электрическом раздражении ретикулярной формации среднего мозга, выраженное центральное и периферическое антихолинергическое, а также периферическое адренолитическое действие. Препарат не обладает каталептогенным эффектом, тормозит высвобождение допамина пресинаптическими нервными окончаниями.

Клинически отличается сильным антипсихотическим действием в сочетании с седативным компонентом при отсутствии свойственных другим нейролептикам экстрапирамидных побочных явлений (что, возможно, связано с центральным холинолитическим действием препарата). Не вызывает значительного угнетения ЦНС, как аминазин и другие алифатические фенотиазины.

При приеме внутрь всасывается быстро и практически полностью. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в среднем в течение 2,5 ч. Равновесная концентрация достигается через 8–10 дней приема. Подвергается интенсивному метаболизму при первичном прохождении через печень с образованием метаболитов невысокой активности или неактивных. Распределение интенсивное и быстрое. Проникает через ГЭБ. Связывание с белками плазмы крови составляет 95%; период полувыведения — 8 ч. Выводится почками — 50% и через кишечник — 30%.