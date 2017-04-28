Азалептол (Asaleptolum) (166110) - инструкция по применению ATC-классификация
Азалептол инструкция по применению
Фармакологические свойства
клозапин (8-хлоро-11-(4-метилпиперазин-1-ил)-5Н-дибензо-[b,е] [1,4]-диазепин) относится к группе атипичных нейролептиков. Оказывает выраженное антипсихотическое и седативное действие, практически не вызывает экстрапирамидных нарушений. Механизм антипсихотического действия клозапина окончательно не установлен. Наивысшая активность отмечена в отношении допаминовых рецепторов лимбической области головного мозга, где клозапин препятствует связыванию допамина с D1- и D2-допаминовыми рецепторами. Этот эффект менее выражен, чем у «типичных» нейролептиков. Клозапин связывается преимущественно в недопаминергических участках (с альфа-адренорецепторами, серотониновыми, гистаминовыми и холинорецепторами). Клозапин слабо влияет или вообще не влияет на концентрацию пролактина в плазме крови, поскольку не связывается допаминовыми рецепторами в тубероинфундибулярном тракте. Характерными фармакологическими особенностями клозапина являются регистрируемое на ЭЭГ угнетение реакции активации при электрическом раздражении ретикулярной формации среднего мозга, выраженное центральное и периферическое антихолинергическое, а также периферическое адренолитическое действие. Препарат не обладает каталептогенным эффектом, тормозит высвобождение допамина пресинаптическими нервными окончаниями.
Клинически отличается сильным антипсихотическим действием в сочетании с седативным компонентом при отсутствии свойственных другим нейролептикам экстрапирамидных побочных явлений (что, возможно, связано с центральным холинолитическим действием препарата). Не вызывает значительного угнетения ЦНС, как аминазин и другие алифатические фенотиазины.
При приеме внутрь всасывается быстро и практически полностью. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в среднем в течение 2,5 ч. Равновесная концентрация достигается через 8–10 дней приема. Подвергается интенсивному метаболизму при первичном прохождении через печень с образованием метаболитов невысокой активности или неактивных. Распределение интенсивное и быстрое. Проникает через ГЭБ. Связывание с белками плазмы крови составляет 95%; период полувыведения — 8 ч. Выводится почками — 50% и через кишечник — 30%.
Показания Азалептол
применяют при галлюцинаторно-бредовых, кататоногебефренных, кататоно–галлюцинаторных состояниях и состояниях психомоторного возбуждения при шизофрении, при маниакальном синдроме в рамках маниакально-депрессивного психоза, при аффективной напряженности и расстройствах настроения, при психопатии у возбужденных больных. В некоторых случаях препарат эффективен при резистентности к лечению другими нейролептиками.
Применение Азалептол
дозу устанавливают индивидуально. Назначают внутрь (после еды) 2–3 раза в сутки. Разовая доза для взрослых обычно составляет 50–200 мг, суточная доза — 200–400 мг. Лечение обычно начинают с дозы 25–50 мг, затем постепенно повышают на 25–50 мг/сут до 200–300 мг/сут в течение 7–14 дней. Для поддерживающей терапии и амбулаторным больным назначают по 25–200 мг/сут (можно однократно в вечерние часы). В низких дозах (25–50 мг) препарат можно применять при расстройствах сна различного генеза. При отмене препарата следует постепенно снижать дозу в течение 1–2 нед. Максимальная суточная доза — 600 мг.
Противопоказания
противопоказан больным с изменениями состава крови, при алкогольном и других токсических психозах, спазмофилии, эпилепсии, тяжелых заболеваниях печени, почек, сердечно-сосудистой системы, нарушениях кроветворения, закрытоугольной глаукоме, гипертрофии предстательной железы, атонии кишечника, коматозных состояниях, в период беременности.
Побочные эффекты
риск возникновения и/или усиления выраженности побочных эффектов повышается при назначении клозапина в суточной дозе, превышающей 450 мг.
Со стороны системы крови: гранулоцитопения, агранулоцитоз (обычно развивается в течение первых 18 нед лечения), эозинофилия и/или лейкоцитоз (особенно в течение первых недель лечения).
Со стороны ЦНС: наиболее часто — сонливость, повышенная утомляемость, головокружение, головная боль, сравнительно редко — экстрапирамидные симптомы, как правило, легкой степени выраженности. Имеются сообщения о развитии ригидности, тремора, акатизии, а также очень редкие сообщения о развитии злокачественного нейролептического синдрома.
Со стороны вегетативной нервной системы: ощущение сухости во рту, нарушение аккомодации, потоотделения и терморегуляции, гипертермия, избыточное слюноотделение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможны тахикардия, ортостатическая гипотензия, реже — обморок (особенно в первые недели лечения), сравнительно редко — АГ. В редких случаях сообщалось о коллапсе, сопровождавшемся угнетением или остановкой дыхания. Есть отдельные сообщения об изменениях на ЭКГ, развитии аритмий, миокардита.
Со стороны пищеварительного тракта и печени: возможны тошнота, рвота, запор. Сообщалось о повышении активности ферментов печени, в редких случаях — о развитии холестаза.
Со стороны органов мочевыделительной системы: имеются сообщения о случаях недержания мочи и задержки мочеиспускания.
Другие: увеличение массы тела; есть отдельные сообщения о развитии кожных реакций. Описаны случаи внезапной смерти, встречающиеся с одинаковой частотой как среди больных с психическими расстройствами, получающих антипсихотические препараты, так и среди больных, которые не получают этих препаратов.
Особые указания
как и другие нейролептики, не следует назначать препарат амбулаторным больным в случае выполнения ими работы, требующей быстроты психической и физической реакции (водители транспорта и т.п.).
С особой осторожностью применяют при подозрении на закрытоугольную глаукому, при гипертрофии предстательной железы, эпилепсии (в том числе в анамнезе), а также у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, при нарушении функции почек.
В период лечения необходим систематический контроль состава периферической крови.
При применении клозапина следует исключить употребление алкоголя.
Взаимодействия
клозапин может потенцировать центральные эффекты этанола, ингибиторов МАО и средств, угнетающих ЦНС (наркотических анальгетиков, антигистаминных препаратов, производных бензодиазепина). При одновременном назначении клозапина и бензодиазепинов, а также в случае недавнего лечения бензодиазепинами повышен риск развития гипотензивных реакций, коллапса, а также угнетения и остановки дыхания. Возможно взаимное усиление эффектов при одновременном назначении клозапина и препаратов, обладающих антихолинергическим, гипотензивным свойством, а также лекарственных средств, угнетающих дыхательный центр. При одновременном назначении клозапина и препаратов, обладающих высокой степенью связывания с белками плазмы крови (например, варфарина), возможно повышение содержания в крови свободной фракции какого-либо из активных веществ, что может приводить к возникновению побочных эффектов.
Передозировка
сонливость, кома, арефлексия, спутанность сознания, возбуждение, бред, повышение рефлексов, судороги, повышенное слюноотделение, мидриаз, нарушение остроты зрения, изменение температуры тела, тахикардия, артериальная гипотензия, коллапс, аритмия, нарушения проводимости миокарда, угнетение дыхания.
Лечение: промыть желудок, при необходимости назначить активированный уголь. Проводят симптоматическое лечение в условиях мониторинга функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, контроля водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного равновесия. При АГ следует избегать назначения адреналина и его производных. В течение не менее 4 дней необходимо наблюдение врача из-за возможности развития поздних реакций. Перитонеальный диализ и гемодиализ малоэффективны.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте.