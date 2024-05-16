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Азалептол таблетки 100 мг контейнер, №50 - Киев (41713) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
96,10 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (1)
87,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: таблетки (30)
67,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 6
Всего: упаковка (1)
87,20 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 54
Всего: упаковка (1)
94,20 грн
Галафарм
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Открыто Круглосуточно
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
87,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 77/1
Всего: упаковка (1)
94,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Котельникова Михаила, 13
Всего: упаковка (2)
102,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (1)
86,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ирпенская, 78
Всего: упаковка (3)
102,70 грн
В других городах:
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вишневое, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (4)
96,10 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (4)
102,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 15:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 125
Всего: таблетки (30)
87,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Гончаровское, ул. Танкистов, 11
Всего: таблетки (40)
94,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Чернигов, ул. Стрелецкая, 106
Всего: упаковка (2)
96,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 3
Всего: упаковка (1)
94,20 грн
Медит-м
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Открыто Закроется в 18:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 1-А
Всего: упаковка (1)
94,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Кавказская, 229
Всего: упаковка (1)
102,70 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 15:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
Всего: упаковка (1)
93,50 грн