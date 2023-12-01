КЛОЗАПИН (CLOZAPINUM)

устойчивая к терапии шизофрения. В 1-й день назначают 12,5 мг 1 или 2 раза, после чего 1 или 2 раза по 25 мг. При хорошей переносимости доза может быть повышена постепенно до 25–50 мг/сут с целью достижения уровня дозы 300 мг/сут в течение 2–3 нед. После этого, при необходимости, суточная доза может быть повышена до 50–100 мг с интервалами 2 раза в неделю или желательно еженедельно.

Терапевтический диапазон. У большинства пациентов наступления антипсихотической эффективности можно ожидать при применении дозы 300–450 мг/сут в 2–4 приема. У некоторых пациентов адекватными могут оказаться низкие суточные дозы, в то время как другим могут потребоваться дозы до 600 мг/сут.

Максимальная доза. Для достижения полного терапевтического эффекта некоторым пациентам могут потребоваться более высокие дозы; в таких случаях максимально допустимой дозой является 900 мг/сут, с максимальным индивидуальным приростом 100 мг. Увеличение количества нежелательных реакций (в частности пароксизмов) возможно в дозах, превышающих 450 мг/сут.

Поддерживающая доза. После достижения максимального терапевтического эффекта многие пациенты могут перейти на применение в поддерживающих дозах. Для этого рекомендуется постепенно снижать дозу препарата. Лечение следует проводить не менее 6 мес. Если суточная доза не превышает 200 мг, может быть целесообразным однократный вечерний прием препарата.

Отмена терапии. В случае запланированного прекращения лечения клозапином рекомендуется постепенное снижение дозы в течение 1–2 нед.

Возобновление терапии. Если после последнего приема клозапина прошло более 2 дней, лечение следует возобновлять, начиная с дозы 12,5 мг 1 или 2 раза в 1-й день. Если эта доза препарата переносится хорошо, повышение дозы до достижения терапевтического эффекта можно осуществлять быстрее, чем это рекомендуется для первоначального лечения. Однако, если у больного в первоначальный период лечения отмечалась остановка дыхания или сердечной деятельности, но затем дозу препарата удалось успешно довести до терапевтической, повторное повышение дозы следует осуществлять крайне осторожно.

Применение у детей и подростков. Безопасность и эффективность клозапина не были установлены для детей и подростков (в возрасте до 18 лет).

Применение у пациентов пожилого возраста. Рекомендуется начинать лечение с особенно низкой дозы препарата (в 1-й день — 12,5 мг однократно) с последующим повышением дозы не более 25 мг/сут.