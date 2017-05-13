Амброксола гидрохлорид (Ambroxoli hydrochloridum) (165938) - инструкция по применению ATC-классификация
Амброксола гидрохлорид инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: амброксола гидрохлорид;
1 таблетка содержит амброксола гидрохлорид 30 мг;
вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Муколитические средства. Код АТХ R05C B06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действующее вещество — амброксола гидрохлорид — увеличивает секрецию желез дыхательных путей. Амброксол усиливает выделение легочного сурфактанта и стимулирует цилиарную активность, вследствие чего облегчается отделение слизи и ее выведение (мукоцилиарный клиренс). Активация секреции жидкости и увеличение мукоцилиарного клиренса облегчают выведение слизи и уменьшают кашель.
Местный анестезирующий эффект амброксола гидрохлорида наблюдали на модели глаза кролика, который может объясняться свойствами блокирования натриевых каналов. Исследования in vitro показали, что амброксола гидрохлорид блокирует нейронные натриевые каналы; связывание было обратимым и зависимым от концентрации.
Исследования in vitro обнаружили, что амброксола гидрохлорид значительно уменьшает высвобождение цитокина из крови и тканевое связывание мононуклеарных и полиморфнонуклеарных клеток.
У пациентов с фарингитом наблюдается значительное уменьшение боли и покраснения в горле при применении препарата.
Фармакологические свойства амброксола гидрохлорида, приводящие к быстрому ослаблению боли и связанного с болью дискомфорта в носовой полости, в области уха и трахеи при вдохе, соответствуют данным вспомогательного наблюдения симптомов в клинических исследованиях эффективности амброксола при лечении верхних отделов дыхательных путей.
После применения амброксола гидрохлорида повышаются концентрации антибиотиков (амоксициллина, цефуроксима, эритромицина) в бронхолегочном секрете и в мокроте.
Фармакокинетика.
Абсорбция амброксола гидрохлорида быстрая и довольно полная, с линейной зависимостью в терапевтическом диапазоне. Максимальные уровни в плазме крови достигаются через 1–2,5 часа при пероральном приеме лекарственных форм быстрого высвобождения.
При пероральном приеме распределение амброксола гидрохлорида из крови в ткани быстрое и резко выраженное, с наивысшей концентрацией активного вещества в легких.
Объем распределения при пероральном приеме был определен как 552 л. В плазме крови в терапевтическом диапазоне приблизительно 90% препарата связывается с протеинами.
Период полувыведения из плазмы крови составляет около 10 часов. Общий клиренс находится в пределах 660 мл/мин вместе с почечным клиренсом, который составляет приблизительно 8% общего клиренса.
У пациентов с нарушением функции печени выведение амброксола гидрохлорида снижено, что обуславливает в 1,3–2 раза выше уровень в плазме крови.
Поскольку терапевтический диапазон амброксола гидрохлорида достаточно широкий, изменять дозу не нужно.
Возраст и пол не имеют клинически значимого влияния на фармакокинетику амброксола гидрохлорида, поэтому какая-либо коррекция дозы не нужна.
Прием пищи не влияет на биодоступность амброксола гидрохлорида.
Показания
Секретолитическая терапия при острых и хронических бронхопульмональных заболеваниях, связанных с нарушением бронхиальной секреции и ослаблением продвижения слизи.
Противопоказания
Амброксола гидрохлорид нельзя применять пациентам с известной гиперчувствительностью к амброксола гидрохлориду или к другим компонентам препарата.
Амброксола гидрохлорид, таблетки по 30 мг, не предназначен для применения детям в возрасте до 12 лет в связи с силой действия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение препарата Амброксола гидрохлорид, таблетки по 30 мг, и средств, угнетающих кашель, может привести к чрезмерному накоплению слизи вследствие угнетения кашлевого рефлекса. Поэтому такая комбинация возможна только после тщательной оценки врачом соотношения ожидаемой пользы и возможного риска вследствие применения.
Особенности применения
Всего несколько сообщений поступило о тяжелых поражениях кожи: синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), — связанные с применением отхаркивающих средств, таких как амброксола гидрохлорид. В основном их можно было объяснить тяжестью течения основного заболевания у пациентов и одновременным применением другого препарата.
Также на начальной стадии синдрома Стивенса-Джонсона или синдрома Лайелла у пациентов могут быть неспецифические симптомы, подобные признакам начала гриппа, такие как лихорадка, ломота, ринит, кашель и боль в горле. Ошибочно при таких неспецифических, подобных к признакам начала гриппа симптомах, применять симптоматическое лечение препаратами против кашля и простуды. Поэтому при появлении новых поражений кожи или слизистых оболочек следует немедленно обратиться за медицинской помощью и прекратить лечение амброксола гидрохлоридом.
Таблетки Амброксола гидрохлорид содержат 270,8 мг лактозы в максимальной рекомендованной суточной дозе (120 мг).
Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы и галактозы не следует принимать этот препарат.
Поскольку амброксол может усиливать секрецию слизи, препарат Амброксола гидрохлорид, таблетки, следует применять с осторожностью при нарушении бронхиальной моторики и усиленной секреции слизи (например, при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия).
Пациентам с нарушенной функцией почек или тяжелой степенью печеночной недостаточности следует принимать Амброксола гидрохлорид, таблетки, только после консультации с врачом. При применении амброксола, как и любого действующего вещества, которое метаболизируется в печени, а затем выводится почками, происходит накопление метаболитов, которые образуются в печени у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.
Способ применения и дозы
Применять взрослым и детям с 12 лет внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение первых 2–3 дней (эквивалентно 90 мг амброксола гидрохлорида/сутки). Лечение продолжать применением 1 таблетки 2 раза в сутки (эквивалентно 60 мг амброксола гидрохлорида/сутки).
В случае необходимости терапевтический эффект для взрослых и детей в возрасте от 12 лет можно усилить применением 2 таблеток 2 раза в сутки (эквивалентно 120 мг амброксола гидрохлорида/сутки).
Таблетки следует проглатывать целыми с достаточным количеством жидкости (например, воды, чая или фруктового сока) после приема пищи.
В общем, нет ограничений по длительности применения, но долговременную терапию следует проводить под медицинским наблюдением.
Амброксола гидрохлорид, таблетки, не стоит применять дольше 4–5 дней без консультации с врачом.
Дети
Применять детям в возрасте от 12 лет.
Побочные реакции
Для оценки частоты побочных явлений было использовано такую классификацию:
|очень часто
|10%;
|часто
|1% и <10%;
|нечасто
|0,1% и <1%;
|редко
|0,01% и <0,1%;
|очень редко
|<0,01%;
|неизвестно
|невозможно оценить на основании имеющихся данных.
Общие расстройства:
нечасто — реакция со стороны слизистых оболочек, лихорадка.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки:
редко — кожная сыпь, крапивница;
неизвестно — ангионевротический отек, зуд, анафилактические реакции, включая анафилактический шок, другие аллергические реакции, эритема, тяжелые поражения кожи: синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны желудочно-кишечного тракта:
часто — тошнота;
нечасто — рвота, диспепсия, боль в животе, сухость во рту, диарея;
очень редко — запор, слюнотечение;
неизвестно — сухость в горле.
Со стороны дыхательной системы:
очень редко — ринорея;
неизвестно — диспноэ (как реакция гиперчувствительности).
Со стороны мочевыделительной системы:
очень редко — дизурия.
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 или 20 таблеток в блистере. По 2 блистера № 10 или по 1 блистеру № 20 в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».