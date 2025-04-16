Амброксола гидрохлорид (Ambroxoli hydrochloridum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда