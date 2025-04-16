Киев
Амброксола гидрохлорид (Ambroxoli hydrochloridum)

Амброксола гидрохлорид (Ambroxoli hydrochloridum)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
45,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
40,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
40,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
40,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
40,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
42,01 грн
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