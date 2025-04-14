Амброксола гидрохлорид (Ambroxoli hydrochloridum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Не болей
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер №20
Красная звезда