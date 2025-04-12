Соннат® (Sonnat®)
Соннат инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит зопиклона в пересчете на 100% вещество 7,5 мг;
Прочие ингредиенты: повидон; тальк; лактоза, моногидрат (таблеттоза-80); целлюлоза микрокристаллическая; кальция стеарат; смесь для покрытия «Opadry II Yellow» 33G22507 (триацетин; гипромеллоза; лактоза, моногидрат; титана диоксид (Е 171); полиэтиленгликоль; оксид железа желтый (Е 172)).
Зопиклон - 7,5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Зопиклон относится к группе циклопирролонов и схож с классом бензодиазепинов. Фармакодинамические эффекты зопиклона являются подобными эффектам других соединений этого класса: миорелаксант, анксиолитик, успокаивающий и снотворный агент, противосудорожное средство, амнестик (нарушает память).
Эти эффекты обусловлены тем, что он действует как специфический агонист рецепторов, которые относятся к макромолекулярному рецепторному комплексу ГАМК-омега в ЦНС (которые называются BZ1 и BZ2 и модулируют открытие каналов для ионов хлора).
Установлено, что у человека зопиклон увеличивает продолжительность сна, улучшает его качество и снижает частоту ночных и ранних пробуждений. Это влияние обусловлено характерными ЭЭГ-характеристиками, которые отличаются от тех, которые присущи действию бензодиазепинов. Полисомнографические исследования показывают, что зопиклон уменьшает продолжительность стадии I и увеличивает продолжительность стадии II сна, поддерживает или удлиняет стадии глубокого сна (III и IV) и поддерживает стадию парадоксального сна, или стадию «быстрых движений глаз» (БДГ).
Фармакокинетика. Абсорбция. Зопиклон быстро абсорбируется: пиковые плазменные концентрации достигаются через 1,5–2 ч и составляют 30; 60 и 115 нг/мл после введения 3,75; 7,5 и 15 мг соответственно. Биодоступность составляет около 80%.
На абсорбцию не влияет время приема, многократность приема и пол пациента.
Распределение. Зопиклон очень быстро распределяется из сосудистого русла. Связывание с белками плазмы крови является небольшим (около 45%); связывание ненасыщенное. Риск лекарственных взаимодействий вследствие замещения на месте связывания с белком очень низкий.
Снижение концентрации в плазме крови в интервале доз от 3,75 до 15 мг не зависит от дозы. T½ составляет примерно 5 ч.
Бензодиазепины и родственные им соединения проникают через ГЭБ и плаценту и экскретируются в грудное молоко. При грудном вскармливании фармакокинетические профили зопиклона в молоке и плазме крови матери подобны. При оценке процент дозы, получаемой при этом младенцем, не превышает 0,2% дозы, полученной матерью за 24 ч.
Метаболизм. В печени происходит интенсивный метаболизм зопиклона. Два основных метаболита — это N-оксид (является фармакологически активным у животных) и N-деметилированное производное (фармакологически неактивный у животных). Видимый T½, определенный в исследованиях выведения с мочой, составляет примерно 4,5 и 7,5 ч соответственно. Это согласуется с тем фактом, что после получения повторных доз (15 мг) в течение 14 дней не выявлено значительной их кумуляции. Во время исследований не отмечали повышения ферментативной активности у животных, даже при введении высоких доз.
Выведение. Низкие показатели почечного клиренса неизмененного зопиклона (в среднем 8,4 мл/мин) по сравнению с плазменным клиренсом (232 мл/мин) свидетельствуют, что зопиклон выводится из организма главным образом в виде метаболитов. Примерно 80% вещества выводится почками в виде свободных метаболитов (N-оксид и N-деметилированное производное), а около 16% — с калом.
Группы пациентов особого риска. Пациенты пожилого возраста. Несмотря на то что печеночный метаболизм несколько снижен, а T½ составляет 7 ч, во время многочисленных исследований не выявлено кумуляции зопиклона в плазме после повторных введений.
Пациенты с почечной недостаточностью. При длительном применении препарата не отмечали кумуляции зопиклона и его метаболитов. Зопиклон проникает сквозь диализные мембраны. При лечении передозировки гемодиализ не является целесообразным, поскольку зопиклон имеет большой объем распределения.
Больные циррозом печени. Клиренс зопиклона значительно снижается из-за замедленного деметилирования, поэтому для этих пациентов необходима коррекция дозировки.
Показания Соннат
тяжелые нарушения сна: ситуационная и временная бессонница.
Применение Соннат
для перорального применения.
Дозирование. Лечение всегда следует начинать с минимальной эффективной дозы, нельзя превышать максимальную дозу. Препарат следует принимать непосредственно перед сном!
Доза препарата 3,75 мг предназначена специально для людей пожилого возраста старше 65 лет и лиц, относящихся к группам особого риска.
Обычные дозы:
- взрослые в возрасте до 65 лет: 1 таблетка (7,5 мг) в сутки;
- пациенты в возрасте старше 65 лет: ½ таблетки (3,75 мг) в сутки; дозу 7,5 мг (1 таблетка) можно применять только в исключительных случаях;
- пациенты с нарушением функции печени или с хронической легочной недостаточностью: рекомендуемая доза — ½ таблетки (3,75 мг) в сутки (см. Фармакокинетика);
- пациенты с почечной недостаточностью: лечение следует начинать с дозы 3,75 мг (½ таблетки) в сутки (см. Фармакокинетика).
Во всех случаях суточная доза препарата Соннат не должна превышать 7,5 мг.
Продолжительность лечения. Лечение должно быть по возможности недолговременным. Продолжительность курса лечения не должна превышать 4 нед, включая период постепенного прекращения лечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пациентам следует рекомендовать принимать препарат в течение:
- в случае ситуативной бессонницы — 2–5 сут (например во время путешествия);
- в случае временной бессонницы — 2–3 нед (например вызванной серьезным событием).
Иногда может возникнуть необходимость увеличить рекомендуемую продолжительность лечения. В такой ситуации следует тщательно оценить состояние пациента.
Противопоказания
повышенная чувствительность к зопиклону или любому из вспомогательных веществ препарата; тяжелая дыхательная недостаточность; синдромом апноэ во сне; тяжелая острая или хроническая печеночная недостаточность (из-за риска возникновения энцефалопатии); миастения; врожденная галактоземия; синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы или дефицит лактазы (из-за содержания в препарате лактозы).
Побочные эффекты
побочные эффекты зависят от дозы и индивидуальной чувствительности пациента.
Побочный эффект, который отмечают чаще всего, — это горький привкус во рту.
Побочные неврологические и психические эффекты (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ):
- антероградная амнезия, которая может возникать при применении терапевтических доз (риск возрастает пропорционально дозе);
- поведенческие расстройства, изменение сознания, раздражительность, бред, агрессивность, беспокойное поведение, сомнамбулизм (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
- физическая и психологическая зависимость, даже при применении в терапевтических дозах, с симптомами отмены или рикошетной бессонницей после прекращения лечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
- ощущение опьянения, головная боль, эйфория, тремор, парестезии, расстройства речи, мышечные спазмы, головокружение, нарушение координации, депрессивные настроения, в исключительных случаях — атаксия;
- спутанность сознания, галлюцинации, снижение внимания или даже сонливость (особенно у пациентов пожилого возраста), бессонница, ночные кошмары, ажитация, напряжение;
- изменения полового влечения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение.
Со стороны кожи: сыпь на коже, зуд, которые могут быть симптомами гиперчувствительности, повышенное потоотделение, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз/синдром Лайелла, мультиформная эритема. В случае возникновения симптомов необходимо прекратить применение препарата.
Системные эффекты: мышечная гипотония, астения, озноб, усталость, повышенное потоотделение.
Со стороны иммунной системы: крапивница, ангионевротический отек, анафилактические реакции.
Со стороны органа зрения: диплопия, амблиопия.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны пищеварительной системы: желудочно-кишечные расстройства: обложенный язык, неприятный запах изо рта, диспепсия, тошнота, сухость во рту, рвота, диарея, запор, анорексия или повышенный аппетит.
Отклонение от нормы результатов лабораторных тестов: очень редко — повышение уровня трансаминаз и/или ЩФ, что иногда может вызвать клиническую картину нарушения функции печени.
Обмен веществ: уменьшение массы тела.
Со стороны костно-мышечной системы: тяжесть в конечностях, мышечная слабость.
У пожилых пациентов чаще возникают сердцебиение, рвота, анорексия, сиалорея, возбуждение, беспокойство и тремор.
Особые указания
предупреждение. Это лекарственное средство содержит лактозу. Препарат не рекомендуется пациентам с непереносимостью лактозы.
Привыкание к препарату. При применении бензодиазепинов или производных в течение нескольких недель их седативный и снотворный эффекты могут постепенно ослабевать, несмотря на то, что доза остается неизменной.
У пациентов, у которых период лечения препаратом Соннат не превышал 4 нед, отмечено отсутствие выраженного привыкания к препарату.
Зависимость от препарата. Лечение бензодиазепинами и их производными, особенно длительное время, может приводить к физической и психологической фармакозависимости.
Развитию зависимости способствуют несколько факторов: длительность лечения, доза, наличие в анамнезе зависимости к лекарственным средствам или другим веществ, включая алкоголь, тревожность.
Зависимость может развиваться при применении в терапевтических дозах и/или у пациентов без специфических факторов риска.
В исключительных случаях зависимость от зопиклона отмечена при применении в терапевтических дозах.
После прекращения лечения зависимость может приводить к появлению симптомов отмены. Некоторые из этих симптомов возникают часто: бессонница, головная боль, чрезмерная тревожность, миалгия, напряженность мышц и раздражительность. Другие симптомы возникают реже: возбужденное состояние или даже спутанность сознания, парестезии конечностей, повышенная чувствительность к свету, шуму и физическому контакту, деперсонализация, дереализация, галлюцинации и судороги. Симптомы отмены также включают тремор, сердцебиение, тахикардию, делирий, ночные кошмары, раздражительность, гиперакузию, онемение и покалывание в конечностях. Симптомы отмены могут развиваться через несколько дней после прекращения лечения. При применении бензодиазепинов короткого действия, особенно в высоких дозах, симптомы отмены могут возникнуть даже между двумя приемами доз.
Риск возникновения лекарственной зависимости может повышаться в случае одновременного применения нескольких бензодиазепинов при лечении тревожных расстройств или нарушений сна.
Также известны отдельные случаи злоупотребления препаратом.
Рикошетная бессонница. Этот преходящий эффект рикошета может проявляться как обострение бессонницы, по поводу которого изначально и назначалось лечение бензодиазепинами или родственными препаратами.
Амнезия и нарушение психомоторной функции. В течение нескольких часов после приема таблетки могут возникать антероградная амнезия и нарушение психомоторной функции. Чтобы снизить риск их развития, пациент должен принимать таблетку непосредственно перед сном, то есть уже в постели (см. ПРИМЕНЕНИЕ), и убедиться, что условия являются максимально благоприятными для нескольких часов непрерывного сна (7–8 ч).
Поведенческие расстройства. У некоторых пациентов бензодиазепины и родственные вещества могут вызвать синдром изменения сознания (разной степени) с нарушением памяти и поведения.
Могут развиваться следующие симптомы: обострение бессонницы, ночные кошмары, возбужденное состояние, нервозность; бред, галлюцинации, онейроидное состояние, спутанность сознания, психозоподобные симптомы; психическая заторможенность, легкая возбудимость; эйфория, раздражительность; антероградная амнезия; внушаемость.
Эти симптомы могут сопровождаться расстройствами, которые являются потенциально вредными для пациента или других лиц, такими как: аномальное поведение; аутоагрессия или агрессия в отношении других лиц, особенно если члены семьи или друзья пытаются помешать больному делать то, что он желает; автоматическое поведение с последующей амнезией.
Появление этих симптомов требует прекращения лечения.
Психотические изменения поведения чаще возникают у пациентов с агрессивным поведением и необычными реакциями на седативные препараты, бензодиазепины, употребление алкоголя и включают также деперсонализацию, беспокойство, гнев.
Препарат влияет на когнитивные функции, а именно на умственную деятельность, концентрацию внимания. Риск возникновения этих осложнений более выраженный у пациентов с церебральными нарушениями.
Некоторые пациенты могут чувствовать беспокойство, тревогу в дневное время.
Сомнамбулизм и связанное с этим поведение. У пациентов, получающих лечение зопиклоном, зарегистрированы эпизоды комплексного поведения (когда пациент принял снотворное/седативный препарат и полностью не проснулся), такие как: управление транспортом во сне, приготовление и прием пищи, телефонные звонки — действия, которых он не помнил. Хотя нарушения поведения, связанные с сомнамбулизмом, могут возникать при монотерапии зопиклоном в терапевтических дозах, одновременное употребление алкоголя и прием других средств, угнетающих ЦНС, повышает риск возникновения такого поведения так же, как и применение зопиклона в дозах, превышающих максимальную рекомендуемую дозу.
Пациентам, у которых развились расстройства, связанные с сомнамбулизмом, рекомендуется прекратить прием зопиклона, поскольку это может быть опасно для самих больных и их окружения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Риск кумуляции лекарственного средства. Бензодиазепины и родственные им вещества (так же, как и любой другой препарат) остаются в организме в течение времени, которое равно примерно 5 T½ (см. Фармакокинетика).
У пациентов пожилого возраста и больных с нарушениями функции печени T½ может быть значительно длиннее.
После применения повторных доз зопиклона его метаболиты достигают стационарного состояния намного позже и при более высоком уровне. Эффективность и безопасность средства можно оценивать только в случае достижения стационарного состояния, может быть необходима коррекция дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Во время клинических исследований у пациентов с почечной недостаточностью кумуляция зопиклона не отмечена (см. Фармакокинетика).
Пациенты пожилого возраста. Следует проявлять осторожность при лечении бензодиазепинами или родственными препаратами пациентов пожилого возраста из-за повышенного риска возникновения поведенческих расстройств и риска развития седативного и/или миорелаксирующего эффектов, что может стать причиной падений, которые часто имеют серьезные последствия для этой категории больных.
Меры предосторожности при применении. Рекомендуется соблюдать особую осторожность при назначении пациентам, имеющим в анамнезе алкоголизм или другие виды зависимости от лекарственных средств или других веществ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Перед назначением снотворного препарата во всех случаях бессонницы требуется проведение всесторонней оценки и устранения первопричин ее возникновения. Бессонница может быть признаком физического или психического расстройства. В случае, если после короткого периода лечения бессонница сохраняется или обостряется, клинический диагноз следует оценить повторно.
Продолжительность лечения. Продолжительность лечения пациента должна быть установлена строго по показаниям, в зависимости от имеющегося у него вида бессонницы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Депрессия — большой депрессивный эпизод. Поскольку бессонница может быть симптомом депрессии, то депрессию необходимо лечить. Если бессонница сохраняется, клинический диагноз следует оценить повторно.
У пациентов с большим депрессивным эпизодом бензодиазепины и родственные препараты не следует назначать в виде монотерапии, так как они не лечат депрессию, а поэтому она будет продолжать развиваться дальше, сопровождаясь неизмененным или повышенным риском суицида.
Поскольку у таких пациентов может существовать риск суицида, то с целью сведения к минимуму риска умышленной передозировки в их распоряжении должно находиться наименьшее количество таблеток зопиклона.
Постепенное снижение дозы. Пациентам необходимо доступно объяснить, как постепенно прекратить процесс лечения.
Кроме необходимости постепенного снижения дозировки, пациентов также нужно предупредить о риске возникновения рикошетной бессонницы, вызванной прекращением лечения, даже постепенным.
Пациенты должны быть проинформированы о возможном дискомфорте во время периода постепенного прекращения лечения.
Дыхательная недостаточность. Назначая бензодиазепины и родственные им препараты пациентам с дыхательной недостаточностью, следует помнить об их угнетающем действии на дыхательный центр (особенно потому, что тревожность и беспокойство могут быть предупредительными признаками дыхательной декомпенсации, которая требует перевода больного в отделение интенсивной терапии).
Пациенты пожилого возраста с почечной недостаточностью. Хотя после длительного применения не выявлено кумуляции зопиклона, этой группе пациентов рекомендуется назначать половину обычной рекомендуемой дозы в качестве меры предосторожности (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Следует соблюдать осторожность при назначении пациентам с депрессиями.
Не рекомендуется назначать больным с тяжелой печеночной недостаточностью и энцефалопатией.
Не рекомендуется назначать препарат на начальном этапе лечения психозов.
Период беременности и кормления грудью. Беременность. Исследования на животных показали отсутствие тератогенного влияния зопиклона. Клинических данных о влиянии этого лекарственного средства на организм матери и плода во время беременности пока недостаточно. По аналогии с родственными препаратами (бензодиазепины):
- может наблюдаться снижение двигательной активности и изменение ЧСС у плода при приеме высоких доз зопиклона во II и/или III триместр беременности;
- при применении бензодиазепинов в конце беременности, даже в низких дозах, у новорожденных отмечены признаки абсорбции, такие как аксиальная гипотония и нарушение сосания, и, как следствие, — недостаточное увеличение массы тела. Эти признаки являются обратимыми, но могут сохраняться от 1 до 3 нед, в зависимости от T½ предназначенного бензодиазепина. При приеме высоких доз у новорожденных возможно обратимое угнетение дыхания или апноэ и гипотермия. Кроме того, у новорожденных может развиться синдром отмены, даже при отсутствии признаков абсорбции. У новорожденных он характеризуется, в частности, такими симптомами, как чрезмерная возбудимость, психомоторное возбуждение и тремор, наблюдаемые через некоторое время после рождения. Время их появления зависит от T½ лекарственного средства и может увеличивать продолжительность T½.
Учитывая эти данные, во время беременности, независимо от триместра, применение зопиклона не рекомендуется. Если же существует необходимость начать лечение зопиклоном во время беременности, следует избегать высоких доз и помнить об упомянутых выше эффектах, наблюдая за новорожденным.
Период кормления грудью. В период кормления грудью зопиклон применять не рекомендуется.
Дети. Зопиклон не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами. Пациентов, которые управляют транспортными средствами и работают с механизмами, следует предупредить о риске возникновения сонливости.
Комбинированное применение зопиклона с другими седативными средствами не рекомендуется и должно учитываться при управлении транспортным средством или другими механизмами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Риск ухудшения внимания еще больше возрастает, если длительность сна недостаточна.
Взаимодействия
нежелательные комбинации
Алкоголь потенцирует седативный эффект бензодиазепинов и родственных им веществ. В результате снижения концентрации внимания управлять транспортным средством и работать с механизмами может быть опасно.
Пациентам следует избегать употребления алкогольных напитков или приема лекарств, которые содержат алкоголь.
Комбинации, требующие принятия предупредительных мер
Рифампицин. Снижение концентрации в плазме крови и эффективности зопиклона вследствие усиления его метаболизма в печени, поэтому одновременное применение зопиклона и рифампицина требует тщательного клинического мониторинга. В случае необходимости может быть назначено другое снотворное средство.
Комбинации, которые следует принимать во внимание
Другие средства, подавляющие активность ЦНС: производные морфина (анальгетики, противокашлевые средства и препараты для заместительной терапии при лечении наркотической зависимости, кроме бупренорфина), нейролептики, барбитураты, анксиолитики, другие снотворные, седативные антидепрессанты, противоэпилептические лекарственные средства, анестетики, седативные Н1-антигистаминные средства, антигипертензивные средства центрального действия, баклофен, талидомид, пизотифен. Усиление угнетения активности ЦНС. В результате снижения концентрации внимания управлять транспортным средством и работать с механизмами может быть опасно. Кроме того, при одновременном применении зопиклона с производными морфина (анальгетики, противокашлевые средства и препараты для заместительной терапии при лечении наркотической зависимости) и барбитуратами повышается риск угнетения дыхания, которое в случае передозировки может быть летальным.
Наркотические анальгетики усиливают эйфорию, что может привести к увеличению психической зависимости.
Зопиклон метаболизируется с помощью цитохрома Р450 (CYP) 3A4 изоэнзима, поэтому при одновременном применении с ингибиторами CYP 3A4 плазменные уровни зопиклона могут повышаться, а при одновременном применении с индукторами CYP 3A4 плазменные уровни зопиклона могут снижаться.
Бупренорфин. При применении бупренорфина как заместительной терапии при лечении наркотической зависимости повышается риск угнетения дыхания, который потенциально может быть летальным. Необходимо тщательно взвесить соотношение риск/польза применения этой комбинации. Пациентов следует предупредить о необходимости строго соблюдать дозы, назначенные врачом.
Клозапин. Повышенный риск развития коллапса с остановкой дыхания и/или остановкой сердца.
Кларитромицин, эритромицин, телитромицин. Незначительное усиление седативных эффектов зопиклона.
Кетоконазол, итраконазол, вориконазол. Незначительное усиление седативных эффектов зопиклона.
Нелфинавир, ритонавир. Незначительное усиление седативных эффектов зопиклона.
Передозировка
передозировка может угрожать жизни, особенно в случае одновременной передозировки нескольких седативных препаратов, влияющих на ЦНС (включая алкоголь).
Симптомы. При приеме большого количества зопиклона передозировка проявляется главным образом угнетением ЦНС, что приводит к состоянию от сонливости до комы, в зависимости от полученной дозы. Легкая передозировка проявляется симптомами спутанности сознания или вялостью.
В более серьезных случаях наблюдались атаксия, мышечная гипотония, артериальная гипотензия, метгемоглобинемия, угнетение дыхания, иногда — летальный исход. Другими факторами риска, которые могут усугубить симптомы передозировки, являются сопутствующие заболевания.
Лечение. Если после пероральной передозировки прошло менее 1 ч, у больного можно вызвать рвоту; в других случаях следует проводить промывание желудка. После этого может быть полезным введение активированного угля, чтобы снизить абсорбцию препарата. Рекомендуется тщательное наблюдение за сердечной и дыхательной функциями в специализированном отделении. При лечении передозировки гемодиализ не является целесообразным, поскольку зопиклон имеет большой объем распределения.
Для диагностики и/или лечения случайной или умышленной передозировки бензодиазепинов может быть полезным введение флумазенила. Флумазенил оказывает действие, противоположное действию бензодиазепинов, поэтому может вызвать неврологические расстройства (возбуждение, беспокойство, судороги и эмоциональная лабильность), особенно у больных эпилепсией.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.