предупреждение. Это лекарственное средство содержит лактозу. Препарат не рекомендуется пациентам с непереносимостью лактозы.

Привыкание к препарату. При применении бензодиазепинов или производных в течение нескольких недель их седативный и снотворный эффекты могут постепенно ослабевать, несмотря на то, что доза остается неизменной.

У пациентов, у которых период лечения препаратом Соннат не превышал 4 нед, отмечено отсутствие выраженного привыкания к препарату.

Зависимость от препарата. Лечение бензодиазепинами и их производными, особенно длительное время, может приводить к физической и психологической фармакозависимости.

Развитию зависимости способствуют несколько факторов: длительность лечения, доза, наличие в анамнезе зависимости к лекарственным средствам или другим веществ, включая алкоголь, тревожность.

Зависимость может развиваться при применении в терапевтических дозах и/или у пациентов без специфических факторов риска.

В исключительных случаях зависимость от зопиклона отмечена при применении в терапевтических дозах.

После прекращения лечения зависимость может приводить к появлению симптомов отмены. Некоторые из этих симптомов возникают часто: бессонница, головная боль, чрезмерная тревожность, миалгия, напряженность мышц и раздражительность. Другие симптомы возникают реже: возбужденное состояние или даже спутанность сознания, парестезии конечностей, повышенная чувствительность к свету, шуму и физическому контакту, деперсонализация, дереализация, галлюцинации и судороги. Симптомы отмены также включают тремор, сердцебиение, тахикардию, делирий, ночные кошмары, раздражительность, гиперакузию, онемение и покалывание в конечностях. Симптомы отмены могут развиваться через несколько дней после прекращения лечения. При применении бензодиазепинов короткого действия, особенно в высоких дозах, симптомы отмены могут возникнуть даже между двумя приемами доз.

Риск возникновения лекарственной зависимости может повышаться в случае одновременного применения нескольких бензодиазепинов при лечении тревожных расстройств или нарушений сна.

Также известны отдельные случаи злоупотребления препаратом.

Рикошетная бессонница. Этот преходящий эффект рикошета может проявляться как обострение бессонницы, по поводу которого изначально и назначалось лечение бензодиазепинами или родственными препаратами.

Амнезия и нарушение психомоторной функции. В течение нескольких часов после приема таблетки могут возникать антероградная амнезия и нарушение психомоторной функции. Чтобы снизить риск их развития, пациент должен принимать таблетку непосредственно перед сном, то есть уже в постели (см. ПРИМЕНЕНИЕ), и убедиться, что условия являются максимально благоприятными для нескольких часов непрерывного сна (7–8 ч).

Поведенческие расстройства. У некоторых пациентов бензодиазепины и родственные вещества могут вызвать синдром изменения сознания (разной степени) с нарушением памяти и поведения.

Могут развиваться следующие симптомы: обострение бессонницы, ночные кошмары, возбужденное состояние, нервозность; бред, галлюцинации, онейроидное состояние, спутанность сознания, психозоподобные симптомы; психическая заторможенность, легкая возбудимость; эйфория, раздражительность; антероградная амнезия; внушаемость.

Эти симптомы могут сопровождаться расстройствами, которые являются потенциально вредными для пациента или других лиц, такими как: аномальное поведение; аутоагрессия или агрессия в отношении других лиц, особенно если члены семьи или друзья пытаются помешать больному делать то, что он желает; автоматическое поведение с последующей амнезией.

Появление этих симптомов требует прекращения лечения.

Психотические изменения поведения чаще возникают у пациентов с агрессивным поведением и необычными реакциями на седативные препараты, бензодиазепины, употребление алкоголя и включают также деперсонализацию, беспокойство, гнев.

Препарат влияет на когнитивные функции, а именно на умственную деятельность, концентрацию внимания. Риск возникновения этих осложнений более выраженный у пациентов с церебральными нарушениями.

Некоторые пациенты могут чувствовать беспокойство, тревогу в дневное время.

Сомнамбулизм и связанное с этим поведение. У пациентов, получающих лечение зопиклоном, зарегистрированы эпизоды комплексного поведения (когда пациент принял снотворное/седативный препарат и полностью не проснулся), такие как: управление транспортом во сне, приготовление и прием пищи, телефонные звонки — действия, которых он не помнил. Хотя нарушения поведения, связанные с сомнамбулизмом, могут возникать при монотерапии зопиклоном в терапевтических дозах, одновременное употребление алкоголя и прием других средств, угнетающих ЦНС, повышает риск возникновения такого поведения так же, как и применение зопиклона в дозах, превышающих максимальную рекомендуемую дозу.

Пациентам, у которых развились расстройства, связанные с сомнамбулизмом, рекомендуется прекратить прием зопиклона, поскольку это может быть опасно для самих больных и их окружения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Риск кумуляции лекарственного средства. Бензодиазепины и родственные им вещества (так же, как и любой другой препарат) остаются в организме в течение времени, которое равно примерно 5 T ½ (см. Фармакокинетика).

У пациентов пожилого возраста и больных с нарушениями функции печени T ½ может быть значительно длиннее.

После применения повторных доз зопиклона его метаболиты достигают стационарного состояния намного позже и при более высоком уровне. Эффективность и безопасность средства можно оценивать только в случае достижения стационарного состояния, может быть необходима коррекция дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Во время клинических исследований у пациентов с почечной недостаточностью кумуляция зопиклона не отмечена (см. Фармакокинетика).

Пациенты пожилого возраста. Следует проявлять осторожность при лечении бензодиазепинами или родственными препаратами пациентов пожилого возраста из-за повышенного риска возникновения поведенческих расстройств и риска развития седативного и/или миорелаксирующего эффектов, что может стать причиной падений, которые часто имеют серьезные последствия для этой категории больных.

Меры предосторожности при применении. Рекомендуется соблюдать особую осторожность при назначении пациентам, имеющим в анамнезе алкоголизм или другие виды зависимости от лекарственных средств или других веществ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Перед назначением снотворного препарата во всех случаях бессонницы требуется проведение всесторонней оценки и устранения первопричин ее возникновения. Бессонница может быть признаком физического или психического расстройства. В случае, если после короткого периода лечения бессонница сохраняется или обостряется, клинический диагноз следует оценить повторно.

Продолжительность лечения. Продолжительность лечения пациента должна быть установлена строго по показаниям, в зависимости от имеющегося у него вида бессонницы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Депрессия — большой депрессивный эпизод. Поскольку бессонница может быть симптомом депрессии, то депрессию необходимо лечить. Если бессонница сохраняется, клинический диагноз следует оценить повторно.

У пациентов с большим депрессивным эпизодом бензодиазепины и родственные препараты не следует назначать в виде монотерапии, так как они не лечат депрессию, а поэтому она будет продолжать развиваться дальше, сопровождаясь неизмененным или повышенным риском суицида.

Поскольку у таких пациентов может существовать риск суицида, то с целью сведения к минимуму риска умышленной передозировки в их распоряжении должно находиться наименьшее количество таблеток зопиклона.

Постепенное снижение дозы. Пациентам необходимо доступно объяснить, как постепенно прекратить процесс лечения.

Кроме необходимости постепенного снижения дозировки, пациентов также нужно предупредить о риске возникновения рикошетной бессонницы, вызванной прекращением лечения, даже постепенным.

Пациенты должны быть проинформированы о возможном дискомфорте во время периода постепенного прекращения лечения.

Дыхательная недостаточность. Назначая бензодиазепины и родственные им препараты пациентам с дыхательной недостаточностью, следует помнить об их угнетающем действии на дыхательный центр (особенно потому, что тревожность и беспокойство могут быть предупредительными признаками дыхательной декомпенсации, которая требует перевода больного в отделение интенсивной терапии).

Пациенты пожилого возраста с почечной недостаточностью. Хотя после длительного применения не выявлено кумуляции зопиклона, этой группе пациентов рекомендуется назначать половину обычной рекомендуемой дозы в качестве меры предосторожности (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Следует соблюдать осторожность при назначении пациентам с депрессиями.

Не рекомендуется назначать больным с тяжелой печеночной недостаточностью и энцефалопатией.

Не рекомендуется назначать препарат на начальном этапе лечения психозов.

Период беременности и кормления грудью. Беременность. Исследования на животных показали отсутствие тератогенного влияния зопиклона. Клинических данных о влиянии этого лекарственного средства на организм матери и плода во время беременности пока недостаточно. По аналогии с родственными препаратами (бензодиазепины):

может наблюдаться снижение двигательной активности и изменение ЧСС у плода при приеме высоких доз зопиклона во II и/или III триместр беременности;

при применении бензодиазепинов в конце беременности, даже в низких дозах, у новорожденных отмечены признаки абсорбции, такие как аксиальная гипотония и нарушение сосания, и, как следствие, — недостаточное увеличение массы тела. Эти признаки являются обратимыми, но могут сохраняться от 1 до 3 нед, в зависимости от T ½ предназначенного бензодиазепина. При приеме высоких доз у новорожденных возможно обратимое угнетение дыхания или апноэ и гипотермия. Кроме того, у новорожденных может развиться синдром отмены, даже при отсутствии признаков абсорбции. У новорожденных он характеризуется, в частности, такими симптомами, как чрезмерная возбудимость, психомоторное возбуждение и тремор, наблюдаемые через некоторое время после рождения. Время их появления зависит от T ½ лекарственного средства и может увеличивать продолжительность T ½ .

Учитывая эти данные, во время беременности, независимо от триместра, применение зопиклона не рекомендуется. Если же существует необходимость начать лечение зопиклоном во время беременности, следует избегать высоких доз и помнить об упомянутых выше эффектах, наблюдая за новорожденным.

Период кормления грудью. В период кормления грудью зопиклон применять не рекомендуется.

Дети. Зопиклон не применяют у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами. Пациентов, которые управляют транспортными средствами и работают с механизмами, следует предупредить о риске возникновения сонливости.

Комбинированное применение зопиклона с другими седативными средствами не рекомендуется и должно учитываться при управлении транспортным средством или другими механизмами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Риск ухудшения внимания еще больше возрастает, если длительность сна недостаточна.