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Соннат
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Соннат
®
(Sonnat
®
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Киев
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 09:00
Клевань, ул. Деражнянская, 39
321.9 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
278,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
325.5 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
284,80
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
325.9 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Корпорация Артериум
113,00
грн
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Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
278,20
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Независимости, 6
383.0 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Корпорация Артериум
114,90
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
416.0 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
278,20
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Шацк, ул. Бандеры Степана, 29
476.6 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
273,60
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
32.4 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
104.8 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
243.1 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
243.1 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Открыто
Закроется в 14:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
249.4 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
324.3 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
416.8 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Чудей, ул. Карпатская, 4
444.6 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
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