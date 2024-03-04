ЗОПИКЛОН (ZOPICLONUM)

первый представитель нового класса психотропных средств — производных циклопирролонов, структурно отличающихся от бензодиазепинов и барбитуратов. Седативное и снотворное действие обусловлено высокой степенью сродства к местам связывания на рецепторном комплексе ГАМК в ЦНС. После приема зопиклона быстро наступает сон, характеризующийся нормальной структурой фаз и длительностью; продолжительность фазы быстрого сна не уменьшается.

T ½ — 5,5–6 ч. Повторные приемы не приводят к кумуляции зопиклона или его метаболитов. В отличие от снотворных средств бензодиазепинового и барбитурового ряда, зопиклон не вызывает постсомнической сонливости и ощущения разбитости.