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Харьков
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
728.7 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
284,80
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
729.0 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Корпорация Артериум
113,00
грн
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Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
278,20
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 09:00
Клевань, ул. Деражнянская, 39
732.0 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
278,20
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестечко, ул. Независимости, 6
792.7 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Корпорация Артериум
114,90
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
826.2 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
278,20
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шацк, ул. Бандеры Степана, 29
882.4 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
273,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
331.7 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
339.8 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
379.0 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ирфарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
513.0 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
721.8 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Чудей, ул. Карпатская, 4
803.5 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
824.5 км
Соннат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
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