применяют перорально, запивая таблетку стаканом воды. Таблетки глотать не разжевывая.

Дети в возрасте от 4 до 6 лет: 5 мг (½ таблетки) однократно.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет: 5 мг (½ таблетки) 2 раза в сутки.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 10 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки.

Пациенты пожилого возраста. Нет данных, указывающих на необходимость снижения дозы для лиц пожилого возраста, если функция почек не нарушена.

Пациенты с умеренными или тяжелыми нарушениями функции почек

Нет данных о соотношении эффективность/безопасность для пациентов с нарушениями функции почек. Но поскольку цетиризин выделяется главным образом почками, если невозможно применение альтернативного лечения, промежутки между приемами препарата следует определять индивидуально, в зависимости от функции почек.

Дозировку следует модифицировать, как указано в таблице ниже.

Чтобы воспользоваться таблицей, необходимо найти клиренс креатинина (Clkr) мл/мин. Clkr (мл/мин) можно рассчитать на основе концентрации креатинина в плазме крови (мг/дл) по формуле:

Clkr = ([140 – возраст (лет)] x масса тела (кг)/ 72 x концентрация креатинина в плазме крови (мг/дл)) х (x 0,85 для женщин)

Коррекция доз для взрослых пациентов с нарушениями функции почек



Состояние функции почек Клиренс креатинина (мл/мин) Доза и частота приема Нормальная функция почек ≥80 10 мг 1 раз в сутки Незначительные нарушения функции почек 50–79 10 мг 1 раз в сутки Умеренные нарушения функции почек 30–49 5 мг 1 раз в сутки Тяжелые нарушения функции почек <30 5 мг через день Пациенты, находящиеся на диализе <10 Применение противопоказано



Детям с нарушениями функции почек дозу следует назначать индивидуально, учитывая клиренс креатинина, возраст и массу тела пациента.

Пациенты с нарушениями функции печени. Нет необходимости в коррекции дозы пациентам с нарушением функции печени.

Пациенты с нарушениями функции почек и печени. Рекомендуется назначать дозировку в зависимости от состояния пациента (см. Пациенты с умеренными или тяжелыми нарушениями функции почек).