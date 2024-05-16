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Аллертек® таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер, №20 - Львов (33080) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (4)
178,34
Экономия: -24,06 грн
154,28 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
178,92
Экономия: -1,20 грн
177,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
184,18
Экономия: -34,37 грн
149,81 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
188,50
Экономия: -26,87 грн
161,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
214,99
Экономия: -53,36 грн
161,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
192,99
Экономия: -31,36 грн
161,63 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
170,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
171,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
190,14
Экономия: -41,38 грн
148,76 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
170,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
176,99
Экономия: -15,36 грн
161,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
207,99
Экономия: -46,36 грн
161,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
194,99
Экономия: -33,36 грн
161,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
171,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
170,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (2)
170,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
185,50
Экономия: -23,87 грн
161,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
200,99
Экономия: -39,36 грн
161,63 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: упаковка (1)
170,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
171,70 грн