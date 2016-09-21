Герпевир® таблетки (Herpevir® tablets) (146740) - инструкция по применению ATC-классификация
Герпевир таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацикловир является синтетическим аналогом пуринового нуклеозида с ингибиторной активностью in vivo и in vitro относительно вируса герпеса человека, который включает вирус простого герпеса I и II типа, вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса, вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус. В культуре клеток ацикловир проявляет наибольшую активность против вируса простого герпеса I типа и далее, по убыванию активности, против вируса простого герпеса II типа, вируса ветряной оспы и опоясывающего герпеса, вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса.
Ингибиторная активность ацикловира против вышеупомянутых вирусов является высокоселективной. Фермент тимидинкиназа в нормальной неинфицированной клетке не использует ацикловир в качестве субстрата, поэтому токсическое действие относительно клеток организма-хозяина является минимальным. Однако тимидинкиназа, закодированная в вирусах простого герпеса, ветряной оспы, опоясывающего герпеса и вируса Эпштейна — Барр, превращает ацикловир в монофосфат ацикловира — аналог нуклеозида, который затем превращается последовательно в дифосфат и трифосфат с помощью ферментов клетки. Вслед за встраиванием в вирусную ДНК ацикловир трифосфат взаимодействует с вирусной ДНК-полимеразой, результатом чего является прекращение синтеза цепи вирусной ДНК.
При длительных или повторных курсах лечения тяжелых больных со сниженным иммунитетом возможно уменьшение чувствительности отдельных штаммов вируса, которые не всегда отвечают на лечение ацикловиром. Большинство клинических случаев нечувствительности связано с дефицитом вирусной тимидинкиназы, однако имеются сообщения о повреждении вирусной тимидинкиназы и ДНК. In vitro взаимодействие отдельных вирусов простого герпеса с ацикловиром может также приводить к формированию менее чувствительных штаммов. Связь между чувствительностью отдельных вирусов простого герпеса in vitro и клиническими результатами лечения ацикловиром до конца не выяснена.
Фармакокинетика. Ацикловир частично абсорбируется в кишечнике. Средняя пиковая стабильная концентрация (Сssmax) в плазме крови после приема дозы 200 мг с 4-часовым интервалом составляет 3,1 мкмоль (0,7 мкг/мл), соответственно, уровень в плазме крови (Cssmin) составит 1,8 мкмоль (0,4 мкг/мл). Соответствующие уровни Сssmax после приема доз 400 мг и 800 мг с 4-часовым интервалом составляют 5,3 мкмоль (1,2 мкг/мл) и 8 мкмоль (1,8 мкг/мл), а эквивалентные уровни Cssmin — 2,7 мкмоль (0, 6 мкг/мл) и 4 мкмоль (0,9 мкг мл).
У взрослых конечный Т½ при в/в введении ацикловира составляет около 2,9 ч. Большая часть препарата выделяется в неизмененном виде почками. Почечный клиренс ацикловира существенно выше клиренса креатинина, что указывает на то, что выделение препарата почками осуществляется путем не только клубочковой фильтрации, но и канальцевой секреции.
9-карбоксиметоксиметилгуанин является единственным важным метаболитом ацикловира, который может быть определен в моче, и составляет около 10–15% применяемой дозы. Если ацикловир применяют через час после приема 1 г пробенецида, конечный Т½ и AUC увеличиваются на 18 и 40% соответственно.
У больных с хронической почечной недостаточностью средний конечный Т½ составляет 19,5 ч. Средний Т½ ацикловира во время гемодиализа составляет 5,7 ч. Уровень ацикловира в плазме крови во время диализа снижается примерно на 60%.
Концентрация препарата в цереброспинальной жидкости составляет около 50% соответствующей концентрации в плазме крови. Уровень связывания с белками плазмы крови относительно низкий (9–33%) и при взаимодействии с другими лекарственными средствами он не изменяется.
При одновременном применении ацикловира и зидовудина для лечения ВИЧ-инфицированных больных не выявлено изменений фармакокинетики этих препаратов.
Показания Герпевир таблетки
- лечение вирусных инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес;
- супрессия (профилактика рецидивов) инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у больных с нормальным иммунитетом;
- профилактика инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у больных с иммунодефицитом;
- лечение инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster (ветряная оспа и опоясывающий герпес).
Применение Герпевир таблетки
таблетку следует принимать целиком, запивая водой. При применении высоких доз ацикловира следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Взрослые
Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса. Для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, необходимо принимать таблетки Герпевира в дозе 200 мг 5 раз в сутки примерно с 4-часовым интервалом, за исключением ночного периода.
Лечение должно длиться 5 дней, но в случае тяжелой первичной инфекции оно может быть продолжено.
Для больных с тяжелым иммунодефицитом (например после трансплантации костного мозга) или для больных со сниженной абсорбцией в кишечнике дозу можно удвоить до 400 мг или применять соответствующую дозу для в/в введения.
Лечение следует начинать как можно раньше после начала развития инфекции. В случае рецидивирующего герпеса лучше начинать лечение в продромальный период или после появления первых признаков поражения кожи.
Профилактика рецидивов (супрессивная терапия) инфекций, вызванных вирусом простого герпеса. У больных с нормальным иммунитетом для предотвращения рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, таблетки Герпевира в дозе 200 мг принимают 4 раза в сутки с 6-часовым интервалом.
Для удобства большинство пациентов могут принимать 400 мг Герпевира 2 раза в сутки с 12-часовым интервалом.
Лечение будет эффективным даже после снижения дозы таблетированного Герпевира до 200 мг, которые принимают 3 раза в сутки с 8-часовым интервалом или даже 2 раза в сутки с 12-часовым интервалом.
У некоторых больных радикальное улучшение отмечают после приема суточной дозы Герпевира 800 мг.
Для наблюдения за возможными изменениями естественного течения заболевания терапию препаратом Герпевир следует периодически прерывать с интервалом 6–12 мес.
Профилактика инфекций, вызванных вирусом простого герпеса. Для профилактики инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, больным с иммунодефицитом таблетки Герпевира в дозе 200 мг следует принимать 4 раза в сутки с 6-часовым интервалом. Для больных со значительным иммунодефицитом (например после трансплантации костного мозга) или у больных со сниженной абсорбцией в кишечнике дозу можно удвоить до 400 мг или применять соответствующую дозу для в/в введения.
Продолжительность профилактики зависит от продолжительности периода риска.
Лечение ветряной оспы и опоясывающего герпеса. Для лечения инфекций, вызванных вирусами ветряной оспы и опоясывающего герпеса, следует принимать таблетки Герпевира в дозе 800 мг 5 раз в сутки с 4-часовым интервалом, за исключением ночного периода. Лечение должно продолжаться 7 дней.
Больным с тяжелым иммунодефицитом (например после трансплантации костного мозга) или больным со сниженной абсорбцией в кишечнике лучше применять в/в введение.
Лечение необходимо начинать как можно раньше после начала заболевания, результат будет лучше, если лечение начать сразу же после появления высыпаний.
Пациенты пожилого возраста. Следует иметь в виду возможность нарушения функции почек у больных пожилого возраста, и дозу для них нужно соответственно изменить (см. Почечная недостаточность). Необходимо поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Почечная недостаточность. Герпевир следует с осторожностью назначать больным с почечной недостаточностью. Необходимо поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
При профилактике и лечении инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у больных с почечной недостаточностью рекомендованные пероральные дозы не приводят к накоплению ацикловира, уровень которого превышал бы безопасный уровень, установленный для в/в введения. Однако для больных с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) рекомендуется установить дозу 200 мг 2 раза в сутки с интервалом около 12 ч.
При лечении инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster (ветряная оспа и опоясывающий герпес), для больных со значительно сниженным иммунитетом рекомендуется при тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин) установить дозу 800 мг 2 раза в сутки с приблизительно 12-часовым интервалом, а для больных с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина в пределах 10–25 мл/мин) — 800 мг 3 раза в сутки с интервалом около 8 ч.
Дети. Таблетки Герпевир применяют у детей в возрасте старше 2 лет.
Для лечения и профилактики инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у детей с иммунодефицитом в возрасте от 2 лет можно применять дозы как для взрослых.
Для лечения ветряной оспы у детей в возрасте от 6 лет назначают 800 мг Герпевира 4 раза в сутки, дети в возрасте 2–6 лет могут получать 400 мг Герпевира 4 раза в сутки. Продолжительность лечения составляет 5 дней.
Более точно дозу препарата можно рассчитать по массе тела ребенка — 20 мг/кг массы тела в сутки (не превышать 800 мг) Герпевира, разделенную на 4 приема.
Специальных данных по применению Герпевира для профилактики (предотвращения рецидивов) инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, или для лечения инфекций, вызванных вирусом опоясывающего герпеса, у детей с нормальным иммунитетом нет.
Детям в возрасте до 2 лет данную лекарственную форму препарата не назначают.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к ацикловиру, валацикловиру или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
система крови и лимфатическая система: анемия, тромбоцитопения, лейкопения.
Иммунная система: анафилаксия.
Психические и расстройства со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, возбуждение, спутанность сознания, тремор, атаксия, дизартрия, галлюцинации, психотические симптомы, судороги, сонливость, энцефалопатия, кома. Вышеприведенные неврологические реакции являются в целом обратимыми и обычно возникают у больных с почечной недостаточностью или другими факторами риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Респираторная система и органы грудной клетки: одышка.
Пищеварительная система: тошнота, рвота, диарея, боль в животе.
Гепатобилиарная система: обратимое повышение уровня билирубина и печеночных ферментов, желтуха, гепатит.
Кожа и подкожные ткани: зуд, сыпь (включая светочувствительность), крапивница, учащенное диффузное выпадение волос. Поскольку выпадение волос может быть связано с большим количеством болезней и лекарств, четкой связи с ацикловиром не выявлено. Ангионевротический отек.
Почки и мочевыделительная система: повышение уровня мочевины и креатинина в крови, ОПН, боль в почках. Боль в почках может быть ассоциирована с почечной недостаточностью и кристаллурией.
Общие нарушения: утомляемость, лихорадка.
Особые указания
Ацикловир выводится из организма главным образом путем почечного клиренса, поэтому больным с почечной недостаточностью дозу следует снижать (см. ПРИМЕНЕНИЕ). У больных пожилого возраста также высока вероятность нарушения функции почек, поэтому для этой группы пациентов может потребоваться снижение дозы. Больные с почечной недостаточностью и пациенты пожилого возраста являются группами риска возникновения неврологических побочных действий и поэтому должны находиться под пристальным контролем для выявления этих побочных реакций. По полученным данным, такие реакции являются в целом обратимыми после прекращения лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Следует обращать особое внимание на поддержание адекватного уровня гидратации больных, получающих высокие дозы ацикловира.
Период беременности и кормления грудью. Не выявлено увеличения числа врожденных пороков у детей, матери которых применяли ацикловир в период беременности, по сравнению с общей популяцией. Однако применять таблетки Герпевира следует тогда, когда потенциальная польза препарата для матери превышает возможный риск для плода.
При пероральном приеме 200 мг ацикловира 5 раз в сутки ацикловир проникает в грудное молоко в коцентрациях, составляющих 0,6–4,1% от соответствующего уровня ацикловира в плазме крови. Потенциально ребенок, которого кормят этим молоком, может усвоить ацикловир в дозе до 0,3 мг/кг массы тела в сутки. Поэтому назначать ацикловир кормящим грудью следует с осторожностью, учитывая соотношение риск/польза.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При решении вопроса о возможности управления автомобилем и другими механизмами следует учитывать клинический статус пациента и профиль побочных действий препарата. Клинических исследований влияния ацикловира на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводили. Кроме того, фармакология ацикловира не дает оснований ожидать какого-либо негативного влияния.
Взаимодействия
клинически важного взаимодействия ацикловира с другими лекарственными средствами не выявлено.
Ацикловир выделяется преимущественно в неизмененном виде почками путем канальцевой секреции, поэтому какие-либо лекарственные средства, которые имеют аналогичный механизм выделения, могут повышать концентрацию ацикловира в плазме крови. Пробенецид и циметидин увеличивают Т½ ацикловира и AUC.
При одновременном применении с иммуносупрессантами у больных после трансплантации органов также повышается в плазме крови уровень ацикловира и неактивного метаболита иммуносупрессивного препарата, но, учитывая широкий терапевтический индекс ацикловира, коррекции дозы не требуется.
Передозировка
симптомы. Ацикловир лишь частично абсорбируется в ЖКТ. Случайный прием пациентами до 20 г ацикловира внутрь не вызывал токсического эффекта. При случайной повторной передозировке перорального ацикловира в течение нескольких дней возникают гастроэнтерологические (такие как тошнота и рвота) и неврологические симптомы (головная боль и спутанность сознания). При передозировке в/в ацикловира повышается уровень креатинина в сыворотке крови, азота мочевины в крови и, соответственно, развивается почечная недостаточность. Неврологическими проявлениями передозировки могут быть спутанность сознания, галлюцинации, возбуждение, судороги и кома.
Лечение. Больного необходимо тщательно обследовать для выявления симптомов интоксикации. Поскольку ацикловир хорошо выводится с помощью гемодиализа, последний следует применять в случае передозировки.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.