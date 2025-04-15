Герпевир® таблетки (Herpevir® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
105,99
Экономия при брони: -6,19 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
104,27
Экономия при брони: -8,27 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
52,06
Экономия при брони: -5,63 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
113,34
Экономия при брони: -9,87 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
113,14
Экономия при брони: -6,51 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
110,10
Экономия при брони: -5,40 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
109,20
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
104,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
104,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
107,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
110,30
Экономия при брони: -5,60 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
110,10
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
113,81
Экономия при брони: -10,89 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
110,10
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
113,64
Экономия при брони: -16,86 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
114,69
Экономия при брони: -15,32 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
112,96
Экономия при брони: -13,38 грн
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
113,99
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
114,28
Экономия при брони: -13,63 грн
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
113,23
Экономия при брони: -12,34 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
110,14
Экономия при брони: -17,14 грн