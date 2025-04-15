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Герпевир® таблетки (Herpevir® tablets)

Герпевир® таблетки (Herpevir® tablets)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 200 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
105,99
Экономия при брони: -6,19 грн
99,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
104,27
Экономия при брони: -8,27 грн
96,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
90,72 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
104,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
52,06
Экономия при брони: -5,63 грн
46,43 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
113,34
Экономия при брони: -9,87 грн
103,47 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
103,40 грн
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
113,14
Экономия при брони: -6,51 грн
106,63 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
92,20 грн
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
94,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
110,10
Экономия при брони: -5,40 грн
104,70 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
109,20
Экономия при брони: -0,60 грн
108,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
104,00
Экономия при брони: -8,00 грн
96,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
105,04 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
107,29 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
104,00
Экономия при брони: -14,00 грн
90,00 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
107,00
Экономия при брони: -13,00 грн
94,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
110,30
Экономия при брони: -5,60 грн
104,70 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
110,10
Экономия при брони: -1,50 грн
108,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
106,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
113,81
Экономия при брони: -10,89 грн
102,92 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
103,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
90,30 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
98,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
104,70 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
110,10
Экономия при брони: -1,50 грн
108,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
95,10 грн
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
96,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
113,64
Экономия при брони: -16,86 грн
96,78 грн
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
114,69
Экономия при брони: -15,32 грн
99,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
112,96
Экономия при брони: -13,38 грн
99,58 грн
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
113,99
Экономия при брони: -14,10 грн
99,89 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Герпевир® таблетки 400 мг блистер №10
Корпорация Артериум
114,28
Экономия при брони: -13,63 грн
100,65 грн
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
113,23
Экономия при брони: -12,34 грн
100,89 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Герпевир® таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Артериум
110,14
Экономия при брони: -17,14 грн
93,00 грн
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