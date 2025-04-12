Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий инструкция по применению
Состав
Нитроглицерин - 10 мг/мл
Фармакологические свойства
нитроглицерин ограничивает рефлекторное влияние на сосуды и сердце, перераспределяет кровоток в миокарде в направлении очага ишемии. Вызывает уменьшение венозного возврата к сердцу. Благодаря этому конечно-диастолическое давление левого желудочка (преднагрузка) уменьшается, а следовательно, уменьшается и диастолический объем. Снижается потребность миокарда в кислороде в состоянии покоя и, особенно, во время нагрузки; у больных, страдающих стенокардией, улучшается способность переносить физическую нагрузку. Кроме того, нитроглицерин вызывает расширение сосудов при вазоконстрикции. В зависимости от дозы нитроглицерин оказывает также расширяющее действие на артериолы, в результате чего снижается системное сосудистое сопротивление (постнагрузка) и систолическое давление в левом желудочке, что снижает напряжение стенок миокарда и уменьшает потребность миокарда в кислороде.
Показания Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий
острая левожелудочковая недостаточность, в том числе при инфаркте миокарда, случаи выраженной рефрактерности к другим лекарственным средствам, стенокардия.
Применение Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий
концентрат нитроглицерина 1% для инфузий разводят в 0,9% р-ре натрия хлорида до концентрации, равной 0,01% (0,1 мг нитроглицерина в 1 мл р-ра). Начальная скорость введения 0,01% р-ра нитроглицерина равна 25 мкг в 1 мин (1 мл 0,01% р-ра в течение 4 мин).
Противопоказания
кровоизлияние в мозг, повышенное внутричерепное давление, выраженная артериальная гипотензия, индивидуальная непереносимость, закрытоугольная глаукома с высоким внутриглазным давлением.
Побочные эффекты
возможны головная боль, головокружение, ощущение жара, общая слабость, резкое снижение АД по типу ортостатического коллапса.