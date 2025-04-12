нитроглицерин ограничивает рефлекторное влияние на сосуды и сердце, перераспределяет кровоток в миокарде в направлении очага ишемии. Вызывает уменьшение венозного возврата к сердцу. Благодаря этому конечно-диастолическое давление левого желудочка (преднагрузка) уменьшается, а следовательно, уменьшается и диастолический объем. Снижается потребность миокарда в кислороде в состоянии покоя и, особенно, во время нагрузки; у больных, страдающих стенокардией, улучшается способность переносить физическую нагрузку. Кроме того, нитроглицерин вызывает расширение сосудов при вазоконстрикции. В зависимости от дозы нитроглицерин оказывает также расширяющее действие на артериолы, в результате чего снижается системное сосудистое сопротивление (постнагрузка) и систолическое давление в левом желудочке, что снижает напряжение стенок миокарда и уменьшает потребность миокарда в кислороде.