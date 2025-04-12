Глицерил тринитрат

Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)

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Нитроглицерин
Нитроглицерин
Концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл блистер в пачке №10
Корпорация Здоровье
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Нитроглицерин
Нитроглицерин
Концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 5 мл блистер в пачке №5
Корпорация Здоровье
Нет в наличии
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Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий инструкция по применению

Состав

Нитроглицерин - 10 мг/мл

Фармакологические свойства

нитроглицерин ограничивает рефлекторное влияние на сосуды и сердце, перераспределяет кровоток в миокарде в направлении очага ишемии. Вызывает уменьшение венозного возврата к сердцу. Благодаря этому конечно-диастолическое давление левого желудочка (преднагрузка) уменьшается, а следовательно, уменьшается и диастолический объем. Снижается потребность миокарда в кислороде в состоянии покоя и, особенно, во время нагрузки; у больных, страдающих стенокардией, улучшается способность переносить физическую нагрузку. Кроме того, нитроглицерин вызывает расширение сосудов при вазоконстрикции. В зависимости от дозы нитроглицерин оказывает также расширяющее действие на артериолы, в результате чего снижается системное сосудистое сопротивление (постнагрузка) и систолическое давление в левом желудочке, что снижает напряжение стенок миокарда и уменьшает потребность миокарда в кислороде.

Показания Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий

острая левожелудочковая недостаточность, в том числе при инфаркте миокарда, случаи выраженной рефрактерности к другим лекарственным средствам, стенокардия.

Применение Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий

концентрат нитроглицерина 1% для инфузий разводят в 0,9% р-ре натрия хлорида до концентрации, равной 0,01% (0,1 мг нитроглицерина в 1 мл р-ра). Начальная скорость введения 0,01% р-ра нитроглицерина равна 25 мкг в 1 мин (1 мл 0,01% р-ра в течение 4 мин).

Противопоказания

кровоизлияние в мозг, повышенное внутричерепное давление, выраженная артериальная гипотензия, индивидуальная непереносимость, закрытоугольная глаукома с высоким внутриглазным давлением.

Побочные эффекты

возможны головная боль, головокружение, ощущение жара, общая слабость, резкое снижение АД по типу ортостатического коллапса.

Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Концентрат для раствора для инфузий
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
10 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/5412/01/01 от 10.11.2016
Международное название