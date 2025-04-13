Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 302 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
287,90
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
156,89
Экономия при брони: -18,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
289,38
Экономия при брони: -14,84 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
291,44
Экономия при брони: -18,31 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
352,20 грн