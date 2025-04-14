Киев
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)

Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 94 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60
Экономия при брони: -10,80 грн
271,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60
Экономия при брони: -10,80 грн
271,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Нитроглицерин концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,60 грн
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