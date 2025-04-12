Эвкабал бальзам применяют для растирания или ингаляций.

Растирание. Для растирания Эвкабал бальзам применяют без разведения.

Если не назначено иначе, полоску эмульсии длиной 2–3 см наносить на кожу грудной клетки 2–3 раза в сутки и хорошо растирать (на площади шириной с ладонь). Детям в возрасте от 6 мес до 2 лет препарат можно наносить только на спину. Следует позаботиться, чтобы дети не имели возможности контактировать с нанесенной эмульсией (закрыть участок тела ребенка подходящей одеждой).

Ингаляции паров. Рекомендуется проводить по 3 ингаляции паров ежедневно в течение нескольких дней до исчезновения симптомов. Полоску эмульсии длиной 3–5 см (1 чайная ложка) растворить в 1–2 л горячей воды (не выше 70 °С) и вдыхать пары под полотенцем, положенным на голову (расстояние до воды должно быть не менее 20 см), либо через ингалятор. При применении ингалятора полоску эмульсии размешать с горячей водой в нижней части ингалятора (для детей в возрасте от 6 до 12 лет ― 2–3 см, для детей от 12 лет и взрослых ― 3–5 см).

Если выраженность симптомов не уменьшается в течение 4–5 дней или увеличивается, в случае одышки, лихорадки или выделения мокроты с гноем или кровью, следует обратиться к врачу.

Дети. Детям в возрасте от 6 мес до 2 лет препарат можно наносить только на спину. В виде ингаляций использовать с 6 лет только под наблюдением взрослых.