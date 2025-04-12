Эвкабал® бальзам (Eucabal® balsam)
Эвкабал бальзам инструкция по применению
Состав
Масло эвкалиптовое - 10 г/100 г
Масло хвойное - 3 г/100 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Главным активным компонентом препарата является эвкалиптовое масло с содержанием не менее 80% спазмолитически активного 1,8-цинеола. Его действие сочетается с действием хвойного масла, которое содержит 30–40% альфа-пиненов, улучшающих кровоснабжение. Фармакологическое действие указанных эфирных масел приводит к разжижению и растворению бронхиального секрета, усилению его выведения мерцательным эпителием, ослаблению катаральных проявлений в респираторных путях, противовоспалительному действию. Благодаря своим липофильным свойствам активные вещества хорошо распределяются по коже и всасываются. После всасывания они частично выводятся через легкие, а значит, попадают через кровообращение непосредственно к месту действия. Таким образом, предварительное действие, возникающее при ингаляции, усиливается при приеме ванн и в случае постельного режима дополняется положительным влиянием теплой ванны, которая в сочетании с активными веществами вызывает потоотделение.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Эвкабал бальзам
для уменьшения выраженности симптомов простудных заболеваний дыхательных путей с избыточным образованием мокроты.
Применение Эвкабал бальзам
Эвкабал бальзам применяют для растирания или ингаляций.
Растирание. Для растирания Эвкабал бальзам применяют без разведения.
Если не назначено иначе, полоску эмульсии длиной 2–3 см наносить на кожу грудной клетки 2–3 раза в сутки и хорошо растирать (на площади шириной с ладонь). Детям в возрасте от 6 мес до 2 лет препарат можно наносить только на спину. Следует позаботиться, чтобы дети не имели возможности контактировать с нанесенной эмульсией (закрыть участок тела ребенка подходящей одеждой).
Ингаляции паров. Рекомендуется проводить по 3 ингаляции паров ежедневно в течение нескольких дней до исчезновения симптомов. Полоску эмульсии длиной 3–5 см (1 чайная ложка) растворить в 1–2 л горячей воды (не выше 70 °С) и вдыхать пары под полотенцем, положенным на голову (расстояние до воды должно быть не менее 20 см), либо через ингалятор. При применении ингалятора полоску эмульсии размешать с горячей водой в нижней части ингалятора (для детей в возрасте от 6 до 12 лет ― 2–3 см, для детей от 12 лет и взрослых ― 3–5 см).
Если выраженность симптомов не уменьшается в течение 4–5 дней или увеличивается, в случае одышки, лихорадки или выделения мокроты с гноем или кровью, следует обратиться к врачу.
Дети. Детям в возрасте от 6 мес до 2 лет препарат можно наносить только на спину. В виде ингаляций использовать с 6 лет только под наблюдением взрослых.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. БА, коклюш, псевдокруп, склонность к судорогам. Поврежденная кожа, например при ожогах и нарушении целостности кожи. Выраженная повышенная чувствительность дыхательных путей, например при нарушении функций голосовых связок.
Побочные эффекты
аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд, контактный дерматит, контактную экзему, раздражение кожи и слизистых оболочек, бронхоспазм.
Особые указания
не применять на участках вблизи глаз, не применять на слизистые оболочки. После применения препарата следует тщательно вытереть руки, чтобы предотвратить контакт с лицом (прежде всего глазами). Необходимо обратить внимание на то, чтобы дети не касались своими руками участков кожи, на которые был нанесен препарат. Цетилстеариловый спирт может вызывать местное раздражение кожи (например контактный дерматит).
Поскольку исследования безопасности применения препарата в период беременности не проводились в достаточном объеме, не следует применять бальзам в период беременности. В период кормления грудью не наносить на область груди.
Взаимодействия
к этому времени взаимодействий с другими веществами не отмечено.
Передозировка
при правильном применении в рекомендованных дозах интоксикации практически исключены. При случайном приеме неразбавленного препарата следует ожидать осложнений со стороны ЖКТ с тошнотой, рвотой, возможна диарея, судороги. Резорбтивное действие нужно учитывать только в крайнем случае.
В легких случаях достаточно отмены препарата. В других случаях следует проводить симптоматическое лечение. При появлении судорог необходимо ввести 5–10 мг диазепама в/в или барбитураты короткого действия, а в случае приема внутрь ― промыть желудок и дать натрия сульфат 30 г в 250 мл воды.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.