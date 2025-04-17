Эвкабал® бальзам (Eucabal® balsam)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
218,86
Экономия при брони: -72,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
257,30
Экономия при брони: -32,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
216,05
Экономия при брони: -69,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
239,70
Экономия при брони: -14,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
239,70
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
239,70
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
227,28
Экономия при брони: -77,53 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
228,08
Экономия при брони: -79,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
239,70
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
222,50
Экономия при брони: -56,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
229,14
Экономия при брони: -62,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
242,00
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
228,34
Экономия при брони: -65,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
216,27
Экономия при брони: -53,75 грн